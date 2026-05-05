Двое погибли, 34 ранены: итоги атаки ВСУ на Чебоксары
Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары выросло до двух. Об этом 5 мая пишет телеграм-канал Baza. Количество пострадавших также увеличилось почти в два раза — до 34 человек
2026-05-05T14:25
По информации издания, среди них есть ребенок. Кроме того, один раненый в тяжелом состоянии. Все, кому необходима помощь, доставлены в больницы, где их осматривают медики. На местах ударов работают экстренные службы.Ранее сообщалось о 16 пострадавших и одном человеке, которого не спасли. Жертвой стал житель квартиры, в которую влетел беспилотник.ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера.О террористических атаках Киева: В Москве купюра взорвалась рядом с ребенком
Двое погибли, 34 ранены: итоги атаки ВСУ на Чебоксары

Последствия массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск
По информации издания, среди них есть ребенок. Кроме того, один раненый в тяжелом состоянии.
Все, кому необходима помощь, доставлены в больницы, где их осматривают медики. На местах ударов работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о 16 пострадавших и одном человеке, которого не спасли. Жертвой стал житель квартиры, в которую влетел беспилотник.
ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. Премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что рассматривается вариант объявить ЧС республиканского характера.
О террористических атаках Киева: В Москве купюра взорвалась рядом с ребенком
