Около 700 жителей Чебоксар обратились в пункты временного размещения после атаки БПЛА
Около 700 жителей в Чебоксарах обратились в пункты временного размещения на фоне массированной атаки БПЛА ВСУ, сообщил 5 мая премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов
"Развёрнуты пункты временного размещения людей... в них находится около 700 человек", — сказал он.
Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов уточнил в своём канале в MAX, что пункты временного размещения для граждан также развернули на базе общежитий техникумов и колледжей Чебоксар.Кроме того, в городе действуют три ПВР на базе школ.
Источник RT в экстренных службах сообщал, что число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах достигло 12-ти.
Школы и техникумы в Чувашии перевели на дистанционный режим. В городе приостановили на неопределённый срок работу общественного транспорта.
