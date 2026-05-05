Германия отдаст Украине электростанцию "Северного потока" - 05.05.2026 Украина.ру
Германия отдаст Украине электростанцию "Северного потока"
Киев получит в качестве гуманитарной помощи газовую теплоэлектростанцию "Северного потока", однако вывозить переданное оборудование украинской стороне придется самостоятельно, пишут 5 мая немецкие СМИ
2026-05-05T14:35
Газовую теплоэлектростанцию, обслуживавшую магистраль "Северный поток", предоставят украинской стороне на условиях самовывоза, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).Инициатором передачи объекта в рамках гуманитарной поддержки выступила немецкая компания Sefe. Ранее эта фирма являлась дочерним предприятием российской корпорации "Газпром". Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация в феврале договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских теплоэлектростанций.Ранее Еврокомиссия успешно перевезла на территорию Украины целую ТЭС из Литвы. При этом главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер обвинил Берлин в замалчивании украинского теракта на трубопроводах "Северный поток".Как выбивают украинскую энергетику: Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
14:35 05.05.2026
 
Газовую теплоэлектростанцию, обслуживавшую магистраль "Северный поток", предоставят украинской стороне на условиях самовывоза, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).
Инициатором передачи объекта в рамках гуманитарной поддержки выступила немецкая компания Sefe. Ранее эта фирма являлась дочерним предприятием российской корпорации "Газпром".
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация в феврале договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских теплоэлектростанций.
Ранее Еврокомиссия успешно перевезла на территорию Украины целую ТЭС из Литвы. При этом главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер обвинил Берлин в замалчивании украинского теракта на трубопроводах "Северный поток".
Как выбивают украинскую энергетику: Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
