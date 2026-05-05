Германия отдаст Украине электростанцию "Северного потока"
Киев получит в качестве гуманитарной помощи газовую теплоэлектростанцию "Северного потока", однако вывозить переданное оборудование украинской стороне придется самостоятельно, пишут 5 мая немецкие СМИ
Газовую теплоэлектростанцию, обслуживавшую магистраль "Северный поток", предоставят украинской стороне на условиях самовывоза, передает Deutsche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).
Инициатором передачи объекта в рамках гуманитарной поддержки выступила немецкая компания Sefe. Ранее эта фирма являлась дочерним предприятием российской корпорации "Газпром".
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация в феврале договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования с шести европейских теплоэлектростанций.
Ранее Еврокомиссия успешно перевезла на территорию Украины целую ТЭС из Литвы. При этом главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер обвинил Берлин в замалчивании украинского теракта на трубопроводах "Северный поток".