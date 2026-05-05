Интернет ограничили, транспорт встал, Зеленский предложил перемирие. Хроника событий на 13.00 5 мая

В Москве и Санкт-Петербурге из-за роста террористических угроз ограничили мобильный интернет. В Чебоксарах после атак БПЛА остановили общественный транспорт: жителей просят оставаться дома. Москва и Киев обменялись предложениями о перемирии. Эксперты обсуждают: будет ли Украина соблюдать режим прекращения огня и что будет в случае его нарушения

2026-05-05T13:00

Тревожный май: ограничен интернет, В Чебоксарах не ходит общественный транспортОтключения мобильного интернета начались в Москве и Санкт-Петербурге. Это следует из жалоб пользователей в сервисах "Сбой.рф" и Downdetector.Абоненты сообщают об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам.Мобильные операторы, впрочем, предупредили о временных отключениях интернета накануне. Ограничения будут действовать в период с 5 по 9 мая. T2 заявил, что ограничения вводятся "в целях безопасности на территории Москвы в преддверии майских праздников".В МТС сообщали, что ограничения мобильного интернета и смс возможны и в Московской области – это может привести к проблемам с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов."Мегафон" рекомендовал использовать Wi-Fi. Оператор уточнил, что обычные звонки продолжат работать без изменений."После мартовских ограничений связи в Москве пользователи в целом стали более готовыми в бытовом смысле. В частности, многие держат офлайн-копии билетов и документов, заранее скачивают карты, имеют при себе наличные", - заявил гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в комментарии "Ведомостям".В Чебоксарах, между тем, приостановили работу общественного транспорта после атаки ВСУ, заявил мэр Станислав Трофимов."Остановлено движение всего общественного транспорта, сообщает Минтранс Чувашии. Это необходимо для безопасности жителей", — написал он на платформе "Макс".Горожан призвали по возможности оставаться дома. О возобновлении движения ведомство уведомит дополнительно.Ночью и утром Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке украинских БПЛА. По последним данным, пострадали три человека. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили помощь амбулаторно.Власти города организовали пункты временного размещения в школах №1 и 57, там дежурят психологи и медики.Также все школы в регионе временно перевели на дистанционное обучение.Москва и Киев обменялись перемириями: что будет в случае срываМежду Россией и Украиной состоялся обмен перемириями.Сначала президент России Владимир Путин объявил перемирие на 8 и 9 мая. Затем глава киевского режима Владимир Зеленский, пытаясь, как видно и угодить Трампу, и сохранить лицо миротворца, объявил собственное перемирие с 0:00 в ночь с 5 на 6. Эксперты предположили, какие сценарии перемирия возможны и как поведут себя Киев и Москва.Депутат Леонид Слуцкий уверен, что причина "переобувания" Зеленского проста:"Это самолюбование. Он хотел показать свою значимость и важность, а заодно и перехватить инициативу", - заявил в интервью российским СМИ депутат."Киев решил сыграть на опережение. Зеленский объявил перемирие уже с ночи 5–6 мая. Ему принципиально, чтобы даты установила не Россия", - написал в своем телеграм-канале политик Олег Царев.Он уверен, что у Москвы сейчас два варианта. Первый — Москва расширит перемирие и признает паузу, которую первой объявила Украина — с начала 6 мая и до конца 9 мая. Второй — Москва вообще не сделает никаких заявлений по этому поводу, однако уже с ночи 5–6 мая резко снизит удары и активность на фронте, чтобы не дать Киеву повод обвинить Россию в срыве тишины и не обесценить собственное перемирие 8–9 мая."Более реалистично выглядит второй вариант", — отмечает политик.Сорвется ли перемирие? Эксперты считают, что вероятность велика."Что будет, если перемирие сорвется и 9 мая продолжатся боевые действия? В таком случае Зеленский наверняка попытается нанести удар по Москве ввиду соблазнительности такого варианта для него со многих точек зрения — и с информационной, и с геополитической, и даже с внутриполитической — перебить скандал с пленками Миндича", — пишет украинский телеграм-канал "Политика страны".Доброволец и публицист Алексей Живов видит три варианта развития событий на 9 Мая. Первый — Зеленский "великодушно" соглашается и всё тихо. Второй — Украина пользуется тем, что ПВО стянуто в Москву и атакует другие регионы. Третий — это эскалация и атака на Парад."Киев тратит все силы, чтобы ударить по параду в Москве, добивается каких-либо результатов, получает мощный удар возмездия. Результаты этого удара Киев обращает против России, требуя большего вовлечения от союзников", заявил Живов.Живов уверен, что с высокой вероятностью Киев блефует и ранит Москву только в плоскости ментальных войн, но остается вероятность, что Украина рискнет сорвать День Победы.Между тем, Минобороны России готовится к провокациям Киева, и настоятельно рекомендовало киевлянам и сотрудникам иностранных посольств своевременно эвакуироваться из украинской столицы."Гражданскому населению и представителям зарубежных дипмиссий следует незамедлительно выехать в безопасные места", - заявили в Минобороны.Поводом для такого заявления стала информация о возможных попытках украинской стороны сорвать празднование Дня Победы.Военная хроникаРоссийские средства ПВО сбили за сутки 6 крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Об этом сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 6 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщили в ведомстве.По данным Минобороны, вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне СВО около 1210 военнослужащих.Согласно информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 200 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 190, "Южная" - свыше 165, "Центр" - свыше 315, на направлении "Восток" - до 290 и "Днепр" - свыше 50 военнослужащих.Также, по данным минобороны, российские войска в течение суток поразили склады боеприпасов ВСУ, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.Что происходит в украинском тылу и на фронте: Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО

