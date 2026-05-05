Параллельное перемирие: чего ждать 9 мая?

Вчера Минобороны РФ объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

2026-05-05T13:42

Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева в случае попыток украинских властей сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Об этом говорится в официальном сообщении оборонного ведомства. В свою очередь украинская сторона объявила о перемирии с 5 на 6 мая. А Зеленский ранее, находясь в Ереване, заявил, что "украинские беспилотники могут принять участие в параде на Красной площади". Несколько дней назад Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласовали перемирие по случаю Дня Победы. Что значит обмен перемириями в разные даты и почему это сигнализирует о сохранении переговорного трека, несмотря на угрозы – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Юрий БаранчикПеремирие с 6 мая или с 8-го. Что там вообще происходит? После того, как Россия объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева в случае, если Украина нанесет удар по параду, Зе начал выпендриваться. И объявил о начале своего перемирия с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. Причем сроки действия его не указал. То есть, по сути, предложил бессрочное прекращение огня.По сути, имеем две плоскости мысли, которые, однако, пересекаются в промежутке с 6 по 9 мая. А дальше – непонятно. Россия формулирует короткое, жёстко ограниченное перемирие, привязанное к конкретной дате и событию — параду 9 мая. Нам нужно создание безопасности вокруг символически важного дня. Причём сразу задаётся и цена нарушения — угроза удара по Киеву. То есть это не дипломатическое предложение, а сигнал: есть точка, которую трогать нельзя. Кстати, респект Минобороны, тот случай, когда предупреждение звучит доходчиво. Может, в следующий раз, с этого и начнем? Понятно, что Красная площадь не центр Белгорода или Донецка, но чего б не попробовать. Украина отвечает не отказом, а попыткой переиграть. Перемирие объявляется раньше и без срока окончания. Формально это выглядит как более "мирная" позиция, но по сути это смена правил игры явочным порядком. "Если говорить о прекращении огня, то оно должно быть полноценным, а не символическим". Это сразу переводит ситуацию в плоскость внешнего давления — появляется возможность говорить, что именно Россия "не хочет мира". Самый чувствительный вопрос — возможные удары по символическим целям. Вокруг 9 мая возникает редкая ситуация, когда военная логика пересекается с политической и психологической. Для России это день, который нельзя "провалить" с точки зрения безопасности. Для Украины — потенциально сильный информационный повод, но одновременно и риск перейти в зону, где ответ может быть гораздо жёстче обычного. Версию, что в Зеленском вдруг пробудилось нечто человеческое, и он вспомнил своего деда-фронтовика, отметаем, как несостоятельную.Есть и более заумное соображение. Вопрос не в том, ударят ли по Москве. Вопрос в том, будет ли признано право одной стороны выводить отдельные зоны и моменты из-под удара. Если это право де-факто признаётся — пусть даже через негласное сдерживание — возникает зачаток новой стабильности: появляются "острова неприкосновенности", вокруг которых можно строить дальнейшие договорённости. Если нет — война окончательно переходит в режим, где нет ни безопасных дат, ни безопасных мест, а значит, любая символическая точка становится легитимной целью. Правда, есть и ещё один вопрос. Будет ли мир по договоренности, с известными условиями, лучше, чем мир довоенный?Украинский политолог Руслан БортникИзначально российская сторона рассчитывала на зеркальную реакцию Украины на объявленное ею одностороннее прекращение огня, что позволило бы Москве задать рамку поведения и обеспечить безопасность проведения мероприятий 9 мая. Однако Киев пошёл по иному пути, объявив перемирие на другие даты — с 5 на 6 мая, тем самым перехватив инициативу, вынуждая Москву уже адаптироваться к украинскому формату. Теперь российская сторона либо может присоединиться к этому формату, либо продолжить действовать в собственной логике, но тогда, не получая зеркальных гарантий со стороны Украины на 9 мая. Поэтому мы видим вот такое переигрывание друг друга в перемирие?Скорее всего, это означает, что есть ориентация на какого-то внешнего наблюдателя, арбитра — коллективного или индивидуального (например, Президент США Д. Трамп), который продолжает наблюдать за Украиной и Россией и перед лицом которого они хотят "выглядеть хорошо" (демонстрируя показное расположение к миру).Также это означает, что в целом еще сохраняются определённые правила, конечно, не в рамках международного права, а скорее набор писаных и неписаных установок, которых стороны продолжают придерживаться.Например, даже такие вещи, как безопасная поездка украинского Президента в Армению, в страну ОДКБ, где присутствуют российские военные базы, показывают, что эти неформальные правила продолжают действовать.Потенциально можно было бы расширить перемирие — сделать его не просто односторонним объявлением прекращения огня, а сначала на 3–4 дня, потом ещё на неделю–две и таким образом выйти на какой-то режим прекращения огня. Но тут очень важно, чтобы США вмешались в ситуацию и сейчас мотивировали стороны — в первую очередь Россию, а также Украину — согласиться на более длительный режим прекращения огня. Например, хотя бы на 2 недели, а в это время провести новый раунд переговоров, отправить всё-таки группу С.Уиткоффа и Д.Кушнера и в Украину, а потом и в Россию.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакА теперь вопрос, согласится ли Кремль на это перемирие, отдавая информационную инициативу Украине? И если нет, то вопрос парада 9 мая вновь приобретает свою актуальность. На радость тем силам, кто давно хочет спровоцировать Россию на применение, как минимум "Орешника". С другой стороны, Москва может согласиться на трехдневное перемирие, попытаться сыграть с Трампом. А заодно и быть спокойными за проведение парада. В конце концов, несколько дней передышки ничего кардинально не изменят. Да, тревожные сигналы идут со всех сторон. Не зря говорят, что самое темное время перед рассветом... В общем, интересные геополитические качели могут выйти. Посмотрим на реакцию Трампа (если она вообще будет), и реакцию ЕС. А может быть и Пекин что-то заявит в духе, что перемирие, это всегда позитивный шаг. Ждем.Украинский аналитик Алексей КущПочему Путин "попросил" Трампа о перемирии на 9 Мая? В 2025-м году Путин проводил юбилейный парад, на котором присутствовал Си Цзиньпин. Срыв того парада стал бы для Путина настоящей геополитической катастрофой. Нынешний парад проводится без участия техники и количество гостей намного меньше. Тем не менее, Путин впервые "почти" публично обращается к Трампу с просьбой о перемирии на "один день" и нарочито игнорирует при этом Зеленского. И это зная о "непростых" отношениях Зеленского и Трампа. Может создаться впечатление, что "удар дронами по параду" станет для РФ частью формулы для старта нового эскалационного этапа войны. Парад - как точка выхода на очередной уровень эскалации. Российская пропаганда уже начинает раскручивать формат в стиле "парада 07 ноября 1941 года". Напомню, тот парад по случаю годовщины Октябрьской революции стал ключевым идеологическим фактором для раскачки советского общества и перехода оного в формат Большой войны. Тот парад оказал существенное влияние на дальнейший ход боевых действий. Примерно тоже самое в части новой пропагандистской парадигмы РФ может произойти и сейчас. Не удивлюсь, если скоро появится и приказ Путина продолжать парад "не смотря на удары дронов". Приказ о продолжении парада даже в случае налета немецкой авиации отдал в 1941 году Сталин. В Украине удар по параду в Москве отвлечет внимание общества от обсуждения печально известных "пленок" и коррупционного скандала в секторе ОПК.Аргумент тут будет примерно следующий: "коррупция - это норм, если она позволяет наносить удары по параду в Москве". Как видим, пазл с парадом складывается. А вот отсутствие ударов по параду в Москве будет означать, что перехода на новый этап эскалации войны пока не будет и переговорная команда Трампа еще в игре, а Вашингтон сохранил влияние на Киев. Скоро узнаем.Публицист Алексей ПилькоНынешний формат войны на Украине уже не комфортен для Москвы: если ничего не делать, то ситуация будет деградировать неприемлемого для России уровня. Противник всё чаще будет прорывать ПВО хотя бы потому, что вся европейская военная промышленность будет на него работать, находясь в полной безопасности. Европа стала тылом ВСУ и у российской стороны есть всего два варианта выхода из ситуации.Первый - это пойти на "заморозку" конфликта по линии фронта и столкнуться с тем, что через пару лет России снова придётся воевать на Украине, военные возможности которой окажутся на порядок выше нынешних. Второй - начать крутую эскалацию в виде добивания украинской атомной генерации и создания тотального блэкаута на подконтрольной ВСУ территории, блокады Одессы и дезорганизации системы политического руководства Украины путём его ликвидации.Дополнительная эскалационная опция связана с нанесением показательных ударов по европейским производствам, работающим в интересах Украины. В целом сейчас перед Москвой на самом деле стоит дилемма: ненадёжный мир или эскалация. Но хуже всего будет, если она её проигнорирует и продолжит действовать так, как будто ничего не происходит. Тогда в конце нынешнего года придётся принимать уже совсем непростые решения.Более подробно о ситуации - в статье Интернет ограничили, транспорт встал, Зеленский предложил перемирие. Хроника событий на 13.00 5 мая

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

