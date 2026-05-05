Полковник Геннадий Алехин: У ВС РФ теперь есть "Штурмовики" и "Бандероли", которые сломают логистику ВСУ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2026-05-05T15:41

геннадий алехин

Российские войска продолжают наносить удары на Харьковском направлении по скоплениям живой силы и техники киевского режима в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного, Белого Колодезя, Мерефе, Чугуеву. Это позволяет тщательно зачищать густые лесные зоны вдоль границы Харьковской и Белгородской областей и выявлять замаскированные огневые позиции противника.Так, произведя зачистку холмистой местности с лесопосадками в окрестностях Верхней Писаревки, наши штурмовые группы продвигаются вдоль Северского Донца на юг. На востоке от Волчанска армейские подразделения отодвигают врага от госграницы к рубежу Волчьей, закрепляясь на плацдарме вдоль этой реки. Одновременно наши войска укрепляют и расширяют плацдарм и к югу от Волчьей, маневрируя вблизи сел Караичное, Волоховка, Чайковка и Охримовка. После формирования единого плацдарма по линии Волчанск — Чугуновка ВС РФ смогут расширить полосу наступления по направлению в сторону Белый Колодезь и Великий Бурлук — основные транспортные и логистические узлы украинской армии на этом участке. Через них идет снабжение всей группировки ВСУ на северо-востоке.Определяющую роль в реализации оперативно-тактических замыслов командования ВС РФ на этом направлении стали играть средства доставки боеприпасов, матчасти и продовольствия на линию боевого соприкосновения. Квадроциклы обеспечивают оперативный подвоз к линии боевого соприкосновения, где применение грузовых автомобилей сопряжено с высоким риском поражения. Скорость и проходимость делают квадроциклы эффективным средством для экстренной эвакуации личного состава из зоны огневого воздействияКроме того, наши специалисты разработали малозаметный маневренный наземный дрон "Штурмовик". Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 килограммов. Также аппарат может применяться в качестве дрона-ждуна благодаря небольшим габаритам. Робот оснащён волоконно-оптической линией связи, которая позволяет управлять им на дистанции до 30 километров и снижает уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы. В случае повреждения основного канала связи автоматически включается резервный цифровой модуль. Конструкция также позволяет использовать аппарат в сложных погодных условиях — он сохраняет работоспособность в грязи и под дождём, что расширяет его практическое применение в полевых условиях.Стали применяться на Харьковском направлении "Бандероли" с БПЛА типа "Орион" разработки АО "Кронштадт". Максимальная полезная нагрузка "Ориона" составляет 250 кг. Исходя из этого, можно полагать, что вес "Бандероли" находится в этих пределах. Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета из состава разведывательного ударного комплекса "Орион". Размах крыла – 16 м. Максимальная масса полезной нагрузки – 250 кг. Максимальная продолжительность полета – более 30 часов.Стоит отметить, что украинские Bayraktar (турецкого производства) и российские "Орионы" успешно применялись в начале СВО, но оба типа БЛА быстро стали редкостью на переднем крае, как только противоборствующими сторонами были развернуты интегрированные системы противовоздушной обороны. Помимо этого, "Ориону" с "Бандеролью" необязательно заходить в оспариваемое воздушное пространство. Помимо "Ориона", носителем "Бандероли" может быть ударный вертолет Ми-28Н. А дальность боевого применения "Бандероли" позволяет вертолетам выполнять боевые задачи без захода в зону поражения ЗРК противника.Сравнительно высокая скорость "Бандероли" создает для противника значительно большие проблемы с перехватом и ранним предупреждением по сравнению с другими российскими беспилотными летательными аппаратами-камикадзе.

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

