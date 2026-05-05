Полковник Геннадий Алехин: У ВС РФ теперь есть "Штурмовики" и "Бандероли", которые сломают логистику ВСУ - 05.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260505/1078632074.html
Полковник Геннадий Алехин: У ВС РФ теперь есть "Штурмовики" и "Бандероли", которые сломают логистику ВСУ
Полковник Геннадий Алехин: У ВС РФ теперь есть "Штурмовики" и "Бандероли", которые сломают логистику ВСУ - 05.05.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: У ВС РФ теперь есть "Штурмовики" и "Бандероли", которые сломают логистику ВСУ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-05-05T15:41
2026-05-05T15:41
эксклюзив
спецоперация
россия
волчанск
чугуев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
северский донец
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
Российские войска продолжают наносить удары на Харьковском направлении по скоплениям живой силы и техники киевского режима в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного, Белого Колодезя, Мерефе, Чугуеву. Это позволяет тщательно зачищать густые лесные зоны вдоль границы Харьковской и Белгородской областей и выявлять замаскированные огневые позиции противника.Так, произведя зачистку холмистой местности с лесопосадками в окрестностях Верхней Писаревки, наши штурмовые группы продвигаются вдоль Северского Донца на юг. На востоке от Волчанска армейские подразделения отодвигают врага от госграницы к рубежу Волчьей, закрепляясь на плацдарме вдоль этой реки. Одновременно наши войска укрепляют и расширяют плацдарм и к югу от Волчьей, маневрируя вблизи сел Караичное, Волоховка, Чайковка и Охримовка. После формирования единого плацдарма по линии Волчанск — Чугуновка ВС РФ смогут расширить полосу наступления по направлению в сторону Белый Колодезь и Великий Бурлук — основные транспортные и логистические узлы украинской армии на этом участке. Через них идет снабжение всей группировки ВСУ на северо-востоке.Определяющую роль в реализации оперативно-тактических замыслов командования ВС РФ на этом направлении стали играть средства доставки боеприпасов, матчасти и продовольствия на линию боевого соприкосновения. Квадроциклы обеспечивают оперативный подвоз к линии боевого соприкосновения, где применение грузовых автомобилей сопряжено с высоким риском поражения. Скорость и проходимость делают квадроциклы эффективным средством для экстренной эвакуации личного состава из зоны огневого воздействияКроме того, наши специалисты разработали малозаметный маневренный наземный дрон "Штурмовик". Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 килограммов. Также аппарат может применяться в качестве дрона-ждуна благодаря небольшим габаритам. Робот оснащён волоконно-оптической линией связи, которая позволяет управлять им на дистанции до 30 километров и снижает уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы. В случае повреждения основного канала связи автоматически включается резервный цифровой модуль. Конструкция также позволяет использовать аппарат в сложных погодных условиях — он сохраняет работоспособность в грязи и под дождём, что расширяет его практическое применение в полевых условиях.Стали применяться на Харьковском направлении "Бандероли" с БПЛА типа "Орион" разработки АО "Кронштадт". Максимальная полезная нагрузка "Ориона" составляет 250 кг. Исходя из этого, можно полагать, что вес "Бандероли" находится в этих пределах. Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета из состава разведывательного ударного комплекса "Орион". Размах крыла – 16 м. Максимальная масса полезной нагрузки – 250 кг. Максимальная продолжительность полета – более 30 часов.Стоит отметить, что украинские Bayraktar (турецкого производства) и российские "Орионы" успешно применялись в начале СВО, но оба типа БЛА быстро стали редкостью на переднем крае, как только противоборствующими сторонами были развернуты интегрированные системы противовоздушной обороны. Помимо этого, "Ориону" с "Бандеролью" необязательно заходить в оспариваемое воздушное пространство. Помимо "Ориона", носителем "Бандероли" может быть ударный вертолет Ми-28Н. А дальность боевого применения "Бандероли" позволяет вертолетам выполнять боевые задачи без захода в зону поражения ЗРК противника.Сравнительно высокая скорость "Бандероли" создает для противника значительно большие проблемы с перехватом и ранним предупреждением по сравнению с другими российскими беспилотными летательными аппаратами-камикадзе.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260504/voennyy-ekspert-mikhail-polikarpov-armiya-rf-forsirovala-severskiy-donets-tam-gde-etogo-ne-ozhidal-1078589261.html
россия
волчанск
чугуев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, волчанск, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, северский донец , дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Волчанск, Чугуев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Северский Донец , дроны

Полковник Геннадий Алехин: У ВС РФ теперь есть "Штурмовики" и "Бандероли", которые сломают логистику ВСУ

15:41 05.05.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Российские войска продолжают наносить удары на Харьковском направлении по скоплениям живой силы и техники киевского режима в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного, Белого Колодезя, Мерефе, Чугуеву. Это позволяет тщательно зачищать густые лесные зоны вдоль границы Харьковской и Белгородской областей и выявлять замаскированные огневые позиции противника.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Так, произведя зачистку холмистой местности с лесопосадками в окрестностях Верхней Писаревки, наши штурмовые группы продвигаются вдоль Северского Донца на юг. На востоке от Волчанска армейские подразделения отодвигают врага от госграницы к рубежу Волчьей, закрепляясь на плацдарме вдоль этой реки. Одновременно наши войска укрепляют и расширяют плацдарм и к югу от Волчьей, маневрируя вблизи сел Караичное, Волоховка, Чайковка и Охримовка. После формирования единого плацдарма по линии Волчанск — Чугуновка ВС РФ смогут расширить полосу наступления по направлению в сторону Белый Колодезь и Великий Бурлук — основные транспортные и логистические узлы украинской армии на этом участке. Через них идет снабжение всей группировки ВСУ на северо-востоке.
Определяющую роль в реализации оперативно-тактических замыслов командования ВС РФ на этом направлении стали играть средства доставки боеприпасов, матчасти и продовольствия на линию боевого соприкосновения. Квадроциклы обеспечивают оперативный подвоз к линии боевого соприкосновения, где применение грузовых автомобилей сопряжено с высоким риском поражения. Скорость и проходимость делают квадроциклы эффективным средством для экстренной эвакуации личного состава из зоны огневого воздействия
Кроме того, наши специалисты разработали малозаметный маневренный наземный дрон "Штурмовик". Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 килограммов. Также аппарат может применяться в качестве дрона-ждуна благодаря небольшим габаритам. Робот оснащён волоконно-оптической линией связи, которая позволяет управлять им на дистанции до 30 километров и снижает уязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы. В случае повреждения основного канала связи автоматически включается резервный цифровой модуль. Конструкция также позволяет использовать аппарат в сложных погодных условиях — он сохраняет работоспособность в грязи и под дождём, что расширяет его практическое применение в полевых условиях.
Стали применяться на Харьковском направлении "Бандероли" с БПЛА типа "Орион" разработки АО "Кронштадт". Максимальная полезная нагрузка "Ориона" составляет 250 кг. Исходя из этого, можно полагать, что вес "Бандероли" находится в этих пределах. Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета из состава разведывательного ударного комплекса "Орион". Размах крыла – 16 м. Максимальная масса полезной нагрузки – 250 кг. Максимальная продолжительность полета – более 30 часов.
Стоит отметить, что украинские Bayraktar (турецкого производства) и российские "Орионы" успешно применялись в начале СВО, но оба типа БЛА быстро стали редкостью на переднем крае, как только противоборствующими сторонами были развернуты интегрированные системы противовоздушной обороны. Помимо этого, "Ориону" с "Бандеролью" необязательно заходить в оспариваемое воздушное пространство. Помимо "Ориона", носителем "Бандероли" может быть ударный вертолет Ми-28Н. А дальность боевого применения "Бандероли" позволяет вертолетам выполнять боевые задачи без захода в зону поражения ЗРК противника.
Сравнительно высокая скорость "Бандероли" создает для противника значительно большие проблемы с перехватом и ранним предупреждением по сравнению с другими российскими беспилотными летательными аппаратами-камикадзе.
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Вчера, 16:01
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Армия РФ форсировала Северский Донец там, где этого не ожидал никтоЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияВолчанскЧугуевГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныСеверский Донецдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:11Обстановку на Славянском направлении докладывает "Дневник десантника"
16:01Серия мощных взрывов прогремела на северо-западной окраине Харькова — в Малой Даниловке
16:00"Почему мы не перекроем им кислород?": Громак о европейцах, которые лечатся за наш счет
16:00Исидор Воробкевич: 190 лет православному священнику, композитору и поэту с Буковины
15:52Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгороде
15:52Трамп снова мечтает победить Иран, Румыния меняет правительство. Новости к этому часу
15:47Парад под ударом. Зеленский уже организовывает провокацию. Возможно, ядерную
15:41Полковник Геннадий Алехин: У ВС РФ теперь есть "Штурмовики" и "Бандероли", которые сломают логистику ВСУ
15:38Армия России наступает в Харьковской области, ВСУ убивают мирных жителей. Новости СВО
15:05На позициях ВСУ обнаружены брошюры с пропагандой однополых браков*
14:58"Ели из кормушек для свиней": пленный ВСУшник рассказал о попытке украинцев выжить
14:49Экс-глава Офиса президента Украины недоволен санкциями Зеленского
14:35Германия отдаст Украине электростанцию "Северного потока"
14:30Российские десантники контролируют Новоалександровку, ВСУ атаковали Энергодар и Шебекино. Новости СВО
14:25Нардеп предложил аннулировать все выданные украинцам справки об инвалидности
14:25Двое погибли, 34 ранены: итоги атаки ВСУ на Чебоксары
14:20Шесть российских аэропортов временно остановили работу
14:16Около 700 жителей Чебоксар обратились в пункты временного размещения после атаки БПЛА
14:09Скандал во Франции: страховую компанию критикуют за отказ покрывать медицинские расходы по смене пола*
14:06Алексей Кочетков: Украина не угомонится, пока по заводам в Киеве не полетят "Орешники" с боевой частью
Лента новостейМолния