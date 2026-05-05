"Почему мы не перекроем им кислород?": Громак о европейцах, которые лечатся за наш счет

Военные планы Запада по блокаде Калининграда существуют давно, но ползучая германизация идет еще с 2000-х: немцам раздавали деньги для переезда, таблички дублируют нацистскими названиями, а микрорайон назвали в честь дочери литовского мошенника

Сейчас растут поколения, которые не были в Москве, зато были в ЕС. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал капитан 1 ранга в запасе, военный журналист, общественный деятель Валерий ГромакПо словам эксперта, в 2000-х годах в его доме вдруг купил квартиру 70-летний немец — успешный предприниматель с поместьем в Германии. Потом оказалось, что Берлин разработал специальную программу, раздавая немцам деньги для переезда в Калининград."Это и есть тихая экспансия", — заявил Громак.Он привел примеры: в поселке Ясная Поляна из братской могилы советских воинов пропал музей Великой Отечественной войны, зато поставили музей об истории немецкого конезавода. В Калининграде табличку "проспект Калинина" продублировали надписью "Хорст-Вессель-штрассе" — в честь штурмовика, написавшего гимн нацистской партии.Эксперт также рассказал о микрорайоне Сельма, который строила литовская фирма для военнослужащих, выводимых из Прибалтики. Балтийский флот передал им два корабля, автоматы и патроны. Эти автоматы в 1995 году обнаружили в Чечне.Эксперт отметил, что в канун 80-летия Победы он предлагал переименовать микрорайон в честь кого-то из военачальников, брали Кенигсберг. Согласились только дать новое название железнодорожной станции: "Генерала Челнокова (Сельма)"."Вот, на чем мы растим новые поколения. У нас 60-70% молодых людей ни разу в Москве не были, зато были в Евросоюзе. А как сейчас им туда попасть?" — задался вопросом Громак.Он также сообщил, что в прошлом году заплатил с женой за билеты в Питер 46 тысяч рублей. Росавиация заявила, что "Аэрофлот" не будет продавать субсидированные билеты на калининградском направлении. При этом в советское время за удаленность вводили коэффициент 1.2."Я уже шесть лет в Россию не могу на машине въехать. Зато у нас кругом машины с немецкими, литовскими и польскими номерами. Европейцы здесь задешево лечатся, скупают бензин и продукты, а потом уезжают. Почему нельзя перекрыть им кислород?" — резюмировал Громак.Полный текст интервью Валерия Громак: Чем дольше длится война на Украине, тем труднее России защищать свои форпосты на Балтике читайте на сайте Украина.ру.

