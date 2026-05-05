Кто на самом деле рулит Ираном? Вайнер о загадочной ситуации в Тегеране
2026-05-05T16:30
Путин принял его в знак уважения. Иран близок к экономической катастрофе и мог просить о снятии блокады, но что он может предложить взамен — вопрос. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
По словам эксперта, Верховный совет аятолл выбрал в качестве рахбара Хаменеи-младшего, но никто его толком не видел и не знает, где он сейчас находится. А спикер иранского парламента, который является серьезной политической фигурой, вышел из переговорной группы.
"Поэтому, на мой взгляд, Аракчи — это скорее "говорящая голова". Владимир Путин его принял в знак уважения. Не думаю, что глава МИД Ирана передал российскому президенту какую-то особо важную информацию — скорее обрисовал общие условия, при которых иранское руководство может существовать", — пояснил Вайнер.
Политолог отметил, что Иран сейчас близок к экономической катастрофе: блокированы все порты, невозможно доставить товары и ресурсы, вывозить нефть на танкерах нельзя.
"Поэтому, в принципе, Аракчи мог попросить Путина какими-то образом поговорить с Трампом о снятии блокады Ормуза в обмен на что-то. Однако, что Иран может предложить взамен, большой вопрос", — резюмировал Вайнер.