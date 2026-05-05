Кто на самом деле рулит Ираном? Вайнер о загадочной ситуации в Тегеране

Встречу российского президента Владимира Путина с главой МИД Ирана Аракчи собеседник издания воспринял скептически: сейчас никто не знает, кто на самом деле руководит ситуацией в Иране. Аракчи — скорее "говорящая голова"

2026-05-05T16:30

Путин принял его в знак уважения. Иран близок к экономической катастрофе и мог просить о снятии блокады, но что он может предложить взамен — вопрос. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.По словам эксперта, Верховный совет аятолл выбрал в качестве рахбара Хаменеи-младшего, но никто его толком не видел и не знает, где он сейчас находится. А спикер иранского парламента, который является серьезной политической фигурой, вышел из переговорной группы.Политолог отметил, что Иран сейчас близок к экономической катастрофе: блокированы все порты, невозможно доставить товары и ресурсы, вывозить нефть на танкерах нельзя."Поэтому, в принципе, Аракчи мог попросить Путина какими-то образом поговорить с Трампом о снятии блокады Ормуза в обмен на что-то. Однако, что Иран может предложить взамен, большой вопрос", — резюмировал Вайнер.Полный текст интервью Иран, Украина и зерно. Грега Вайнера об играх Зеленского на фоне телефонной беседы Путина и Трампа читайте на сайте Украина.ру.

