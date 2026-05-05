https://ukraina.ru/20260505/skandal-vo-frantsii-strakhovuyu-kompaniyu-kritikuyut-za-otkaz-pokryvat-meditsinskie-raskhody-po-smene-1078626386.html

Скандал во Франции: страховую компанию критикуют за отказ покрывать медицинские расходы по смене пола*

Скандал во Франции: страховую компанию критикуют за отказ покрывать медицинские расходы по смене пола* - 05.05.2026 Украина.ру

Скандал во Франции: страховую компанию критикуют за отказ покрывать медицинские расходы по смене пола*

Французская страховая компания подверглась критике за отказ покрывать медицинские расходы, связанные с "гендерной трансформацией"*. Об этом 5 мая сообщила газета Le Figaro

2026-05-05T14:09

2026-05-05T14:09

2026-05-05T14:09

новости

лион

россия

франция

ес

лгбт

гендерная идеология

секс-скандал

секс-меньшинства

сексуальные меньшинства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060310216_0:178:3006:1869_1920x0_80_0_0_bcc0d5f2b920b14c296229305a837104.jpg

Ассоциация врачей-специалистов по мастэктомии в Роне и Национальный фонд медицинского страхования были обязаны выплатить компенсацию четырем истцам, которым они отказались оплатить операции по мастэктомии, сооьщила вфранцузская газета.До этого, в апреле четырьмя решениями суд Лиона обязал Фонд первичного медицинского страхования Роны (CPAM) и Национальный фонд медицинского страхования (CNAM) покрыть медицинские расходы на смену пола* четырех истцов .Медицинские страховые фонды отказали в возмещении расходов на мастэктомию (удаление молочных желез), посчитав, что условия покрытия в рамках программы страхования от хронических заболеваний не были соблюдены, особенно в отношении одной из заявительниц, несовершеннолетней на момент событий. Страховщики также заявили, что "покрытие расходов, связанных с транссексуализмом*, является исключительной процедурой", которая в данном случае не соответствует установленным критериям.Судьи в Лионе сочли это "нарушением права заявителей на неприкосновенность частной жизни и дискриминацией по признаку гендерной идентичности*". Своё решение они аргументировали статьями 8 и 14 Европейской конвенции по правам человека, а также ссылками регламенты ЕС, касающиеся защиты персональных данных. "Фондам медицинского страхования было предписано выплатить каждому из истцов от 2000 до 3000 евро в качестве компенсации морального ущерба, а также покрыть расходы на медицинское обслуживание, связанные с их трансгендерной идентичностью*, - сообщила газета. - Однако суд отклонил ходатайство истцов "обязать Фонд первичного медицинского страхования департамента Рона (CPAM) покрыть все расходы на лечение, связанные с их трансгендерным переходом*, включая хирургические процедуры " . CPAM и CNAM также были обязаны выплатить по 500 евро каждая в рамках четырех дел ассоциациям SOS Homophobie*, Лионскому центру ЛГБТИ*, Chrysalide*, Collectif Fiertés en Lutte*, Fransgenre*, Rhône Family Planning* и Федерации ЛГБТИ+*.* - движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещеноБольше новостей дня представлено в обзоре Интернет ограничили, транспорт встал, Зеленский предложил перемирие. Хроника событий на 13.00 5 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

лион

россия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лион, россия, франция, ес, лгбт, гендерная идеология, секс-скандал, секс-меньшинства, сексуальные меньшинства