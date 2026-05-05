https://ukraina.ru/20260505/parad-pod-udarom-zelenskiy--uzhe-organizovyvaet-provokatsiyu-vozmozhno-yadernuyu-1078628963.html

Парад под ударом. Зеленский уже организовывает провокацию. Возможно, ядерную

Парад под ударом. Зеленский уже организовывает провокацию. Возможно, ядерную - 05.05.2026 Украина.ру

Парад под ударом. Зеленский уже организовывает провокацию. Возможно, ядерную

Первым от страха завибрировал и пустил пенки премьер-министр Словакии Роберт Фицо, единственный из европейских лидеров, который согласился 9 мая посетить Москву и вместе с россиянами отметить День Победы.

2026-05-05T15:47

2026-05-05T15:47

2026-05-05T15:47

россия

украина

москва

владимир зеленский

трамп и зеленский

роберт фицо

красная армия

вооруженные силы украины

мнения

владимир скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078629750_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_04e4becccec1865e9851d1ff54a0e9c7.jpg

Теперь, оказывается, Фицо все же едет в Москву, но не на военный парад. "Я возложу цветы на могилу Неизвестного солдата Красной Армии, чтобы от имени словацкого народа выразить благодарность за освобождение, и у меня состоится короткая встреча с президентом Путиным. Вот и все. Я не собираюсь на военный парад. Это будет тот же формат, что и раньше", — так анонсировал свой вояж словацкий премьер.При этом Фицо достаточно смело для современного европолитика наплевал на мнения своих охваченных тупой русофобией евроколлег, потому что совершенно правильно защищает национальные интересы своей страны – хочет обеспечить ее дешевыми и гарантированными энергоносителями (нефтью) из России. Фицо даже рассказал, что его уже никто и не спрашивает, почему он мотается в Москву. По мнению Фицо, всем уже давно известно о наличии у него "неопровержимых доводов", вызванных необходимостью нефтяных поставок.И Россия, верная своим договорным обязательствам, конечно же, нефть, как всегда, даст. Несмотря на такую оскорбительную для нашей памяти избирательность посещений.Впрочем, и страхи Фицо тоже оправданы – ему не хочется стать жертвой налета украинских БПЛА на Красную площадь во время проведения там военного парада. Живой силы, а не техники. От военно-технической части парада Россия уже отказалась, что ясное дело, несколько контрастирует с ее общими победными реляциями с фронтов СВО. Ну, то такое: главное – верить, что победа будет за нами…А в связи с возможными прилетами укро-БПЛА в Москву даже на российские торжества можно, увы, констатировать: политтехнологи, которые сегодня обслуживают киевский неонацистский режим, вырвали инициативу из рук своих российских визави и провоцируют именно Россию на эскалацию украинско-российского конфликта, именуемого СВО. Еще до начала событий укры переиграли россиян чисто теоретически.Случилось вот что. Потерявший берега недопрезидент Украины Владимир Зеленский, встретившись с европейскими лидерами, распушил перед ними петушиные перья и заявил: я, дескать, доволен тем, что Россия отказалась от военной части парада в честь Дня Победы. И начал ехидно ерничать: раз зрители-россияне не увидят свою технику, то Украина может восполнить этот пробел и послать на Красную площадь свои беспилотники. Намекая, что Киев может нанести удар по Москве именно в праздник, по скоплению людей, которые придут на Красную площадь.Россия сразу же ответила, что:а) объявляет в одностороннем порядке перемирии 8-9 мая и надеется, что Украина ответит взаимностью;б) если украинцы все же ударят, то россияне ответят адекватно – массированным ракетным ударом по центру Киева и потому заранее просят мирных киевлян покинуть свои дома на это время во избежание ненужных жертв.Это было, пожалуй, самое крутое и однозначное предупреждение России за все время СВО. И его уже поддержал президент США Дональд Трамп. Но неонацисты не испугались, а наоборот – попытались перекинуть вину за возможные праздничные жертвы именно на Россию.Зеленский объявил перемирие – начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. При этом он нарочно не указал, на какое время он вводит перемирие, делая его автоматически бессрочным, захватывающим, собственно, дату российского парада 9 мая. А это значит, что подлый и циничный расчет на то, что если Россия не поддержит киевскую мирную инициативу и не поддержит перемирие с 6 мая, то у Киева появится возможность не придерживаться и российского перемирия 8-9 мая. Мол, мы предложили перемирие получше и подольше, а Россия не согласилась, следовательно, мы может бить, когда хотим.И Россия действительно оказалась как бы на развилке: если она согласится с украинским предложением, то отдаст миротворческую инициативу Киеву, если не согласится, то подвергнет украинским ударам свой парад 9 мая. Расчет Киева, скорее всего, именно на то, что Россия откажется, а, значит, будет объявлена виновной и Украина сможет наносить удары, когда ей вздумается, в соответствии с ее планами.Тот же факт, что Россия может ответить по центру Киева и пострадают ни в чем не повинные люди, неонацистов не волнует. Жизни людей их никогда не интересовали – им важны политическая победа и возможность обвинять Россию, разгонять по миру слухи о кровожадности "путинской Москвы", которая бомбит "мирный Киев".Выигрыш неонацистов Зеленского очень прост: если он ударит, а Москва либо ответит адекватно, либо, как обычно, не захочет громить мирный Киев, то, во-первых, нацики используют ситуацию для поднятия боевого духа украинцев и удара по моральному духу россиян: мол, видите, мы бьем, а они ничего не могут. Это рассчитано, повторюсь, и для украинцев, и для россиян, которым будут раскалывать разговорами о неспособности российской власти. Это и есть расшатывание России изнутри.Во-вторых, удар по Москве в день Победы, конечно же, отвлечет внимание украинцев и от "Миндичгейта" с обвинениями Зеленского в коррупции, и от прочих скандалов, которые разгоняются на Украине с подачи тех же американцев. В адрес США будет сказано: не тех вы, мистеры, поддерживаете, видите, мы их лупим, и делитесь с нами, пожалуйста впредь, и "Старлинками", и прочими разведданными – тогда вы ставите на правильную сторону. Для Трампа это будет неприятный, но серьезный аргумент.В-третьих, если Россия пропустит удар укров и в ответ в очередной раз сдержит саму себя, Зеленский использует это для того, чтобы во всем мире разгонять тезис о том, что Россию, дескать, нечего бояться, ибо она слаба и беззуба. Этот тезис сегодня лежит в основе смелости тех же европейцев, которые нагло провоцируют Россию. Они не верят в возможность адекватного удара с ее стороны, и это только распыляет их показную смелость.Россия действительно многократно предупреждала о своих "красных линиях", которые нельзя переходить, и о "законных целях", в которые сами превратились европейские страны, поддерживая Украину, или заводы на их территориях, производя оружие для ВСУ и убийства российских солдат. Но Россия, несмотря на предупреждения, ни разу не нанесла удар по врагам именно по этим причинам. Ее предупреждения звучат как увещевания, беззубые, бессмысленные и совсем не страшные.И, наконец, в-четвертых, на Украине разгоняется мысль о том, что Россия не сможет нанести Украине сильный вред обычными вооружениями, даже "Орешниками", которые украинцы не могут сбивать. Почему? Да потому что, как пишут украинские аналитики, Россия обычными вооружениями уже практически уничтожила все, что могла и до чего дотянулась (промышленные предприятия, объекты логистики, электростанции и их подстанции и т. д.), а все остальное Украина надежно спрятала и достать это можно только ударами тактическим ядерным оружием – подземные и газохранилища, и цехи для производства дронов, и ремонтные заводы.При этом украинские СМИ пишут, что Зеленский и все военно-политическое руководство в день возможного российского ответного удара наверняка спустятся в подземные бункеры или вообще уедут из столицы. А жертвы среди мирных жителей они, в чем не должно быть сомнений, будут использовать для новой антироссийской кампании по всему миру.А самый циничный аргумент в том, что Россия, мол, воюя и теряя объекты энергетической логистики, платит за все сама. А вот за Украину платят фактически западные кураторы, которые и дают деньги на войну. И в таких условиях каждый сожженный российский нефтеперерабатывающий завод, каждое нефтехранилище, каждый выведенный из строя порт или логистический терминал – это для России существенный урон, а для Украины – только повод еще попросить денег и оружия. Потому что вызвать тотальный блэкаут на Украине, остановить ее промышленность, России пока не удалось. Из-за несоизмеримости эффекта Украина пока и не отказывается от продолжения ударов по российской нефтяной инфраструктуре.Для России стабильность ее экспортных доходов от продажи энергоносителей, остановка поставок имеют критическое значение, а Украине и так все дают, потому что Западу она нужна, как таран в войне против России.И с этим, вот удивительно, трудно не согласиться. Российские удары в ответ по газовым месторождениям, хранилищам топлива и даже по АЗС на способности Украины вести войну кардинально не сказываются, что косвенно предопределяет положение и на линии боевого столкновения на фронтах СВО. Движения России к победе там есть, а вот значительного продвижения пока нет…Украинский ресурс "Страна.ua" уже написал, что решение по удару по Киеву "будет зависеть от конкретного ущерба, который будет причинен [украинской] атакой. Если все дроны собьют на подлете к Москве, вероятно, вообще никакого особого ответа не будет. Если же долетят до Красной площади, то ответ будет. Причем, не исключено, что он даже может выйти за рамки обещанного МО РФ".То есть это прямой намек на то, что Россия может ударить ядерным оружием. А это общее подведение войны к Третьей мировой в ядерном исполнении. Самый худший вариант, который только может быть: в такой войне сгорят и Украина, и часть России, и даже частично туповатая, играющая с огнем Европа, а вот США опять отсидятся за Атлантикой. А что им? Их президент Трамп давно сказал, что бои в Украине – не его война…Мнения экспертов по поводу перемирия - в статье "Параллельное перемирие: чего ждать 9 мая?"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

россия, украина, москва, владимир зеленский, трамп и зеленский, роберт фицо, красная армия, вооруженные силы украины, мнения, владимир скачко, весь скачко