Исидор Воробкевич: 190 лет православному священнику, композитору и поэту с Буковины

5 мая 1836 года в Черновцах в семье православного священника родился Исидор Воробкевич. Он продолжил дело отца и деда, но при жизни прославился как композитор и педагог, а после смерти – и как поэт

2026-05-05T16:00

Семья Исидора Воробкевича по отцовской линии происходит из мелкой православной шляхты Литвы, и в середине XVIII века переселилась в тогдашнюю Молдавию, не желая переходить в католичество. Дед нашего героя, православный священник Михаил Скульський Млака де Оробко, по совету епископа Черновицкого и Буковинского Даниила Влаховича сменил фамилию на Воробкевич – это произошло уже после перехода Буковины под власть Австрии.Отец Исидора, Иван Воробкевич, был преподавателем богословия и философии в богословской семинарии в Черновцах. Его мать, Елизавета Корлатяну, дочь протоиерея из города Кымполунг, занималась домашним хозяйством. В семье говорили на русинском и румынском языках, но Исидор, его младшие брат Григорий и сестра Аполлония с детства учили также немецкий язык.Когда Исидору было четыре года, умерла его мать, а ещё через пять лет упокоился и отец. Детей забрала семья деда Михаила, который к тому времени служил в городке Кицмань неподалёку от Черновцов. Детей в основном воспитывала бабушка Параскева, чей отец бежал на Буковину из Малороссии. Бабушка и её брат рассказывали Исидору, его брату и сестре истории о казаках, турках и татарах."От моей бабки Параскевы научился я по-русски чувствовать, воспитали меня народные песни, Шашкевича "Русалка Днестровая", немецкая книга Энгеля об истории нашего народа, рассказы Михала Чайковского о казаках", – вспоминал позже Исидор Воробкевич.Мальчик закончил в Кицмане начальную четырёхклассную школу (там преподавали на немецком и польском языках), и продолжил обучение в государственной гимназии в Черновцах. К тому времени юноша увлёкся музыкой: бабушка подарила ему золотой червонец из своего ожерелья, и за него Исидор приобрёл себе скрипку, а первые уроки музыки получил от деда.В гимназии Исидор Воробкевич увлёкся также стихосложением, сочинением романсов, авторской песней (сам писал музыку и стихи, сам исполнял). Его песни нравились людям, их переписывали, распространяли. Впоследствии безупречно владевший языками Сидор опубликовал в журналах на трёх языках (русинский, румынский, немецкий) поэму "Нечай", исторические повести, рассказы. Сохранились также акварельные пейзажи, портреты, карикатуры гимназиста Воробкевича.Окончив гимназию, Исидор поступил в духовную семинарию в Черновцах, обучение в которой завершил в 1861 году. В священники его рукоположил легендарный Буковинский митрополит Евгений Гакман. Отец Исидор служил в гуцульских сёлах Давидены и Русская Молдавица, где собирал русинские песни. В 1865 году он издал брошюру "Наша народная песня".В 1867 году Исидор Воробкевич с женой и детьми переехал в Черновцы. Модно одетый, дружелюбный в общении эстет стал учителем хорового пения в духовной семинарии. Но для продолжения карьеры нужно было пройти обучение в столичной консерватории. Владыка Евгений Гакман в 1868 году выхлопотал Воробкевичу соответствующее направление, и назначил персональную стипендию на обучение в Вене в размере 1000 гульденов. Воробкевич "тяжелый трёхлетний курс науки гармонии закончил с отличием за пять месяцев" у профессора Франца Крэнна, и сдал экзамен в Венской консерватории на звание преподавателя пения и регента хора.Первые инструментальные произведения Исидор Воробкевич написал для цитры, гитары и фортепиано. В 1869 году в Вене вышло произведение о. Исидора "Напевы и песни святой Литургии". Всего он создал 40 литургий на русинском и румынском языках, но только 8 из них были напечатаны при жизни и приняты в личную библиотеку императора Франца Иосифа. Министерство культов и образования Австро-Венгрии дало распоряжение на печать литургии Иоанна Златоустого, за которую о. Сидор получил церковную награду – право ношения "красного пояса".Вернувшись в Черновцы, Исидор Воробкевич преподавал музыку и пение в духовной семинарии. Когда в 1875 году в столице Буковины основали университет, он начал преподавать там на факультете православной теологии. Воробкевич также погрузился в общественную жизнь: он стал организатором общества русинских студентов "Союз", а в 1887 году был избран председателем общества "Русский народный дом". В этом статусе он подписал контракт покупки здания, в котором и поныне размещается "Украинский народный дом" в Черновцах, причём выполнение контракта гарантировал собственным имуществом.Также Воробкевич был инициатором издания литературного журнала "Заря Буковины", редактором славяно-русского отдела в румынском богословском журнале "Кандела", председателем первого "Русского литературного общества" в Черновцах. В 1877 году он стал составителем изданного в Черновцах литературного альманаха "Руська Хата", в котором были собраны произведения буковинских, галицких и малороссийских писателей. Профинансировал это издание Пантелеймон Кулиш.Кроме духовной музыки, Сидор Воробкевич писал и светские произведения. Он написал либретто и музыку к опереттам "Вуйко Каспар", "Молодая госпожа из Боснии", "Янош Иштенгази", "Казак и бандурист", которые имели большой успех на сцене театра "Русской беседы" во Львове. А оперная мелодрама Воробкевича "Бедная Марта" 1879 получила первую премию на конкурсе "Русской Беседы".Поэт и композитор ощущал нехватку педагогической и методической литературы, поэтому начал писать её сам. Воробкевич издал в Черновцах "Сборник песен для школ народных, низших гимназических и реальных классов", позже в Вене – "Песенник для школ народных". В его трёх частях было собрано 129 песен на русинском языке, из них треть – народные, остальные – на слова Тараса Шевченко, Юрия Федьковича, Ивана Франко, Ярослава Головацкого, Маркиана Шашкевича, Михая Эминеску, Василе Александри, а также самого Воробкевича. Такой же учебник он издал для румынских школ, и он был единственным в тогдашнем румыноязычном мире.Свои поэтические произведения Исидор Воробкевич в основном подписывал псевдонимом Данило Млака, изредка – Демко Маковейчук, Морозенко, Семен Хрен. Связано это было с тем, что церковное начальство не поощряло светской активности священства, тем более, что Воробкевич в 1881 году получил сан протоиерея, а в 1890-м – архипресвитера-ставрофора.Галицкий писатель и общественный деятель Александр Барвинский, с которым Воробкевич много лет сотрудничал и дружил, вспоминал о нём так:"Данило Млака был человек искреннего и сердечного поэтического нрава, настоящий народовец, но весьма трусливый, – потому что, действительно, греческая консистория преследовала всякое народное русское движение на Буковине, и священников, принимавших в нем какое-либо участие. Потому-то Данило Млака был очень осторожен и боялся, чтобы его духовная власть не узнала о его литературных достижениях и знакомствах с галичанами-униатами. При всём том, однако, не колебался он, музыкант и композитор, чтобы со мной пойти на богослужение в собор Святого Юрия (главный храм греко-католиков во Львове – прим.) и в Успенскую церковь особенно, чтобы послушать пение".Поэтические произведения Исидора Воробкевича, простые и понятные как для крестьян, так и для интеллигенции, пробуждали любовь к родному краю, обращали внимание на трудную жизнь простых людей, в частности гуцулов, среди которых автор прожил много лет. Но при жизни автора был напечатан отдельной книгой только один сборник его избранных стихов "Над Прутом" (1901), отредактированный Иваном Франко, который назвал Воробкевича "одним из первых жаворонков нашего народного возрождения".Лишь в 1909-21 годах во Львове появилось самое полное на сегодняшний день собрание литературных произведений Воробкевича в 3-х томах, подготовленное Осипом Маковеем. Он отобрал для публикации только 272 стихотворения из более чем тысячи, 6 из 18 пьес и 24 рассказа, остальное наследие Воробкевича до сих пор остаётся в рукописях. В нынешней Украине из всех его произведений пропагандируется лишь одно – "Мова рідна, слово рідне!"В последние годы жизни Исидор Воробкевич тяжело болел. Он умер 18 сентября 1903 года, его похороны проходили помпезно: в Кафедральном соборе Черновцов обряд вели 12 священников и 2 диакона. Воробкевич похоронен на Русском кладбище Черновцов недалеко от Юрия Федьковича.В советское время произведения Исидора Воробкевича не запрещали, но и не привечали. Улица его имени появилась в родных Черновцах лишь в конце 1980-х, а бронзовый памятник – только в 2023 году. Воробкевич изображён в облачении священника, но к зданию бывшего богословского факультета, где он много дет преподавал, памятник почему-то обращён спиной.

Олег Хавич

