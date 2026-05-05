Алексей Кочетков: Украина не угомонится, пока по заводам в Киеве не полетят "Орешники" с боевой частью

Если бы по Украине начали прилетать "Орешники" с боевой частью так, чтобы прямо землетрясение началось, это бы показало, что у русских терпение лопнуло. А если русские даже на такие запредельные действия никак не отвечают, это означает, что с нами можно делать все, что угодно

2026-05-05T14:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков, который разбирается в военно-политических аспектах конфликта вокруг УкраиныВ медийном пространстве продолжают накаляться страсти вокруг предстоящего празднования Дня Победы. Россия объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила массированным ракетным ударом по центру Киева в случае, если Украина попытается сорвать Парад. В ответ на это Украина объявила о начале своего перемирия с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая, причем сроки действия его не указала, а затем устроила массированный налет на Чебоксары.- Алексей, это больше политико-дипломатическая игра на нервах по принципу "кто первый спасует"? Или стороны действительно готовы к серьезному ужесточению боевых действий, когда по дальним тылам друг друга будет лететь все подряд?- Украинская сторона уже давно готова ко всему. Она это прямо демонстрирует. Атаки на Крымский мост, налеты на крупные города, теракты, убийства генералов. К чему готова российская сторона – не знаю. Мы пока только рисуем красные линии и выражаем озабоченность.То, что Минобороны призвало мирных жителей и иностранные представительства покинуть Киев – это просто угрозы. Не более того. Не знаю, как мы будем выкручиваться, когда Украина попытается сорвать Парад. А она обязательно попытается это сделать. Судя по беспрецедентным мерам безопасности, которые у нас пытаются проводить, у ФСБ и Главное разведывательное управление Генштаба есть достоверная информация, что противник готовит какие-то крупные налеты.В общем, не верю я, что мы нанесем массированный удар по центру Киева в ответ на эти атаки. Для нынешней войны это что-то беспрецедентное.- А Зеленский никак не будет выкручиваться, если Украина, несмотря на объявление своего перемирия, продолжит атаки?- Не будет. Зеленскому это на руку. В каком плане? Ни его, ни его подельников в этот момент не будет ни Банковой, ни Владимирской. Зато для мобилизации украинского населения и создания красивой картинки для Запада какие-то наши удары ему вполне подойдут: "Смотрите, русские бомбят мирно спящий Киев, который ни в чем не виноват". Зеленский понимает, что Россия на это не пойдет. Поэтому делает все, что пожелает.- А если мы нанесем удары не по Банковой или Владимирской, а запустим "Орешник" с боевой частью по заводу "Антонов"? В этом случае создать такую картинку у Зеленского вряд ли получится.- Конечно. Более того, если бы это произошло раньше, это бы уже привело к окончанию конфликта. Видимо, у нас нет в планах быстро и радикально закончить конфликт. Поэтому ничего такого не происходит.- Думаете, если бы мы сожгли один завод, украинцы бы испугались и побежали сдаваться?- Конечно же, нет. Просто если бы по Украине начали прилетать "Орешники" с боевой частью так, чтобы прямо землетрясение началось, это бы показало, что у русских терпение лопнуло. А если русские даже на такие запредельные действия никак не отвечают, это означает, что с нами можно делать все, что угодно.Посмотрите, что делают Латвия и Эстония. Они регулярно предоставляют свое воздушное пространство для ударов по Усть-Луге, прекрасно понимая, что им за это ничего не будет.Повторюсь, с их территории взлетают начиненные взрывчаткой дроны, взрывают наш порт, а мы выражаем озабоченность.- Может быть, у нас опасаются, что они на Калининград попрут, если они будут резко отвечать?- Если бы могли, они бы уже давно на Калининград поперли. Они же не лезут туда не от того, что нас любят, а потому, что пока у них возможности нет. Но как только такая возможность появится, они обязательно попрут и на Калининград, и на Санкт-Петербург. Это вопрос времени. Если мы не будем отвечать, это будет. Пока же мы замахиваемся на рубль, но даже на копейку не бьем.- В таком случае, готовы ли наши вооруженные силы, государство и общество к резкому ужесточению боевых действий на Украине?- А у нас выбора нет. Если мы хотим сохранить наше общество и государство, нам нужно резкое обострение по Украине. Только это приведет к серьезным изменениям внутри страны. Иначе вот это состояние полураспада будет продолжаться и закончится трагедией.- Тут я с вами согласен. У нас есть немалая часть общества, которую в истории с прилетами по Туапсе больше всего волнует не здоровье людей и экология, а то, не запачкаются ли их купальники. С этим надо что-то делать.- И потом, это же не первые прилеты по Туапсе. Почему мы сразу по центру Киева не шарахнули после того, как начались атаки на наши города? Украина только наращивает мощь ударов. Все эксперты уже признают, что у нас интенсивность ударов по тылам друг друга уже сравнялась. А скоро она будет в их пользу.Помните, как писал Маяковский: "Скажите, чего еще поджидаем мы?". Чего мы ждем? Это какой-то хитрый план? Если да, то чей? Он явно не работает в наших интересах.Допустим, в Кремле считают, что у нас все настолько "на тоненького", что элита разбежится при первом серьезном шухере. Так давайте ее заменим. У нас хватает людей, которые искренне любят Россию. Это не проблема. Было бы желание.Если же власть этого не хочет, рано или поздно история возьмет за это ответственность. Только это будет сопровождаться очень серьезными потрясениями, как это было в 1917 и 1991 годах.Честно говоря, я пессимист. Что бы сейчас Украина ни вытворила, мы не сделаем того, что обещали. Мы пока только сделали страшную рожу, которую никто не испугался. Зеленский наверняка попытается взять нас на слабо, как уже было много раз.- А если мы долбанем, то изменится очень многое?- Конечно. Только долбануть надо так, чтобы было понятно, как в случае чего это будет выглядеть в Варшаве и в Берлине. У европейцев генетическая память еще осталось. Это уже было с их городами 80 лет назад. У наших ближайших соседей должно пропасть желание играть с нами в эти игры. И дальних соседей – тоже.

