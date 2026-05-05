Мигранты стали реже приезжать в Россию
Число иностранцев и лиц без гражданства, въехавших в РФ в первом квартале 2026 года, составило 2,5 млн человек, что на 15% меньше по сравнению с тем же периодом 2025-го.Число иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание и вид на жительство в России, снизилось почти на треть, следует из сообщения Совбеза России от 5 мая
В страну, по данным Совбеза, въехало 2,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Большинство прибывших – граждане стран СНГ, их доля составила 72,4%, или почти 1,8 млн человек.На 1 апреля 2026 года на территории России находилось 6,1 млн иностранных граждан, что меньше прошлогоднего значения – 6,8 млн. Продолжилось сокращение числа выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство: выдано 7,1 тыс. разрешений на временное проживание (-27,5%) и 32 тыс. видов на жительство (-27,8%). Количество аннулированных видов на жительство выросло до 8,3 тыс., что на 90% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года.А в это время на Украине: В Ивано-Франковске мигранты из Индии работают строителями
Новости, Россия, Совбез, СНГ

В страну, по данным Совбеза, въехало 2,5 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Большинство прибывших – граждане стран СНГ, их доля составила 72,4%, или почти 1,8 млн человек.
На 1 апреля 2026 года на территории России находилось 6,1 млн иностранных граждан, что меньше прошлогоднего значения – 6,8 млн. Продолжилось сокращение числа выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство: выдано 7,1 тыс. разрешений на временное проживание (-27,5%) и 32 тыс. видов на жительство (-27,8%).
Количество аннулированных видов на жительство выросло до 8,3 тыс., что на 90% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года.
А в это время на Украине: В Ивано-Франковске мигранты из Индии работают строителями
