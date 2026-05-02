https://ukraina.ru/20260502/vozvraschaet-imuschestvo-cherez-suprugu-i-bogateet-kak-zhivet-pyatyy-prezident-petr-poroshenko-1078478658.html

Возвращает имущество через супругу и богатеет. Как живет пятый президент Петр Порошенко*

Возвращает имущество через супругу и богатеет. Как живет пятый президент Петр Порошенко* - 02.05.2026 Украина.ру

Возвращает имущество через супругу и богатеет. Как живет пятый президент Петр Порошенко*

Семь лет назад Владимир Зеленский в ходе предвыборных баталий обещал посадить своего предшественника Петра Порошенко, который на тот момент уже погряз в коррупционных скандалах. С тех пор в них погряз и сам Зеленский, а десятки дел против Порошенко зависли в судах

2026-05-02T08:00

2026-05-02T08:00

2026-05-02T08:00

эксклюзив

александр дубинский

марина порошенко

донецкая народная республика

лнр

владимир зеленский

киевсовет

снбо

усср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078479175_97:0:2933:1595_1920x0_80_0_0_b3af77ca2bccc83f284ed91f7306f061.jpg

В декабре 2021 года Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и содействии "терроризму" в рамках расследования дела о поставках угля с территорий ДНР и ЛНР. В связи с этим в феврале 2025 года Зеленский ввел в действие санкции против бывшего главы государства.Но санкции тот легко обходит, переписывая имущество на друзей и родственников. Значительную часть активов он уже давно переоформил на сына Алексея Порошенко*.На днях стало известно, что украинский суд разрешил поделить имущество супругов Порошенко. Согласно постановлению Винницкого апелляционного суда, за Мариной Порошенко признано право собственности на 8190 акций инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". По оценкам, их стоимость составляет около 8,3 миллиарда гривен. Марина Порошенко сейчас является депутатом Киевского горсовета, возглавляя там фракцию партии своего супруга "Евросолидарность".В то же время за Петром Порошенко формально оставили автомобиль VOLVO S90, мотоцикл HONDA, полуприцеп, а также коллекцию предметов искусства стоимостью более 100 миллионов евро. В коллекцию входят полотна Рубенса, Айвазовского, Тициана, Ренуара и Сальвадора Дали.Кроме того, сообщается, что Порошенко хранит значительную часть денег в наличных. По данным суда, это 3,2 млрд гривен в разных валютах.В исковом заявлении Марина Порошенко отметила, что находится в браке с 1984 года и за этот период семья накопила значительные активы. Она также отметила, что основной причиной обращения в суд являются санкции, наложенные на ее мужа решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Из-за них, по ее словам, она потеряла возможность полноценно распоряжаться общим имуществом. В то же время в "Евросолидарности" назвали иск "единственным способом обеспечить финансирование благотворительного фонда" экс-президента.Однако в марте стало известно, что к простым смертным при разделе имущества украинские суды не столь снисходительны. В частности, Кассационный суд постановил, что совместная собственность супругов, задействованная при совершении преступления, подлежит полной конфискации, даже если один из супругов не причастен к преступлению.Такое решение было принято в ходе рассмотрения дела о незаконной рубке деревьев. Суд первой инстанции применил специальную конфискацию к "средствам преступления" – бензопиле и трактору, на котором вывозили спиленные деревья. Супруга вырубщика пыталась оставить трактор как совместное имущество, но суд был неумолим.Петр Порошенко сразу же после решения суда, который выиграла его супруга, воспылал к ней нежными чувствами. В своих соцсетях он рассыпался в признаниях любви к супруге, отсудившей для него акции инвестиционного фонда.Порошенко вообще удачно женился в советское время на дочери заместителя министра УССР Марине Переведенцевой, что и положило начало его дальнейшей карьеры, а также налаживанию связей, которые ему потребовались потом при распиле советских предприятий.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, видит политический подтекст в решении суда, который вернул Марине Порошенко (по факту её супругу) акции инвестфонда. "Зеленский позволил находящемуся под санкциями СНБО Порошенко переписать через суд половину имущества на жену. Теперь можно ожидать отстранения Порошенко от [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного и коалиции соросят против [экс-главы Офиса президента Андрея] Ермака и Зеленского", - пишет Дубинский.Сам Порошенко, хотя и прибедняется, жалуясь на санкции, отнюдь не бедствует. По данным антикоррупционной организации "Чесно", он возглавляет список самых богатых депутатов, судя только по его личным декларациям о доходах. В частности, он задекларировал доходы в размере 4 миллиардов гривен, включая подарок супруге на миллиард гривен.По версии украинской версии журнала Forbes, Порошенко занимает третье место среди олигархов, уступая лишь Ринату Ахметову* и Виктору Пинчуку. Состояние Порошенко в 2026 году (под санкциями) издание оценивает в 1,5 млрд долларов.Как и в случае с разным подходом к разделу имущества супругов, санкции тоже к кому-то применяются "по-взрослому", а в отношении кого-то создается лишь видимость.В сети на днях появились новые фото разрастающегося поместья Порошенко в элитном поселке Козин Киевской области. Территория в два гектара, на которых когда-то была база отдыха "Чайка", принадлежавшая Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса. Ее будущий пятый президент "отжал" еще в начале 2000-х.В политике Порошенко вместе с супругой продолжает подхлестывать однажды взнузданную лошадь национализма. Марина Порошенко в Киевсовете требует назвать улицу возле Верховной Рады именем убитого бывшего спикера парламента Андрея Парубия. А депутаты от партии Порошенко в Раде внесли на днях законопроект о наказании за "украинофобию". В расплывчатых формулировках за "неуважение к украинским этнокультурным признакам" предлагается давать 8 лет тюрьмы.Тот же Дубинский называет законопроект "явным троллингом" на фоне ежедневного геноцида, который устраивает украинцам Зеленский со своим ТЦК, и за что бодро голосует партия Порошенко.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

донецкая народная республика

лнр

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, александр дубинский, марина порошенко, донецкая народная республика, лнр, владимир зеленский, киевсовет, снбо, усср