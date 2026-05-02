https://ukraina.ru/20260502/pochemu-korolya-britanii-poslali-v-ssha-vizit-angliyskiy-karlikov-dva-korolya-1078533799.html

Почему короля Британии "послали" в США? Визит английский карликов. "Два короля"

Льстивая подпись под фотографией Трампа и короля Карла в аккаунте Белого дома гласила: "Два короля". Трамп давно ведёт себя как король или даже как "император земного шара" - и пролив уже требует назвать своим именем (Ормузский), и центр Кеннеди пытался переименовать в центр Кеннеди-Трампа, и много чего еще переименовал или требует это сделать

2026-05-02T12:30

эксклюзив

британия

сша

украина

ес

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1e/1078482524_265:133:1775:982_1920x0_80_0_0_99c592d9d17c65f88ee9025a5a96099e.jpg

Все уже сбились со счета.Из недавнего:Золотую статую себе же Трамп установил в собственном гольф-клубе.Арку имени себя Трамп требует воздвигнуть - высотой 76 метров (!) - планировалось изначально 28 метров.Дошло до того, что обложка нового паспорта США, как предполагается, будет скромно украшена физиономией Трампа.На одной стороне обложки паспорта - великий Трамп. А на другой стороне - другие 5 президентов: Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и так далее.Кроме того, надпись "Два короля" - это был намёк на огромные демонстрации под лозунгом No kings! - которые проводятся по всей Америке против Трампа уже почти год.И вот, настоящий король приехал в США, и что же? Вместо того, чтобы сказать "нет королям!", ему рукоплещет Конгресс. По крайней мере, его "демократическая" часть.Потому что "это другое", это "какой надо король", это "демократический" король! В смысле, связанный с Демпартией США.Дональд Трамп и уплывающая реальностьНо главный вопрос, который занимает сейчас всех, кто следил за этим визитом, - это не речь Карла в Конгрессе, не наряды Мелании и королевы-консорт Камиллы, и даже не послание, которое явно или в конверте привез Трампу из "старого света" Карл.Это вопрос: насколько президент Трамп находится ещё в этой реальности?На руке Трампа (уже на левой, раньше на правой) были замечены очередные синяки. Это последствия капельниц или уколов. Возможно, это просто витамины? Неизвестно.Но поведение Трампа продолжает вызывать вопросы.Например, когда королева Камилла шла вдоль ряда министров Трампа и пожимала им руки, вдруг вперёд выскочил сам Трамп и сам начал пожимать руки членам своей администрации.Все смеялись, улыбались и сделали вид, что так и было задумано. Но что это было? Это не было шуткой. У Трампа был совершенно серьезный вид.Специалисты по деменции и схожим заболеваниям дают однозначный ответ: это поведение человека с началом деменции, когда он начинает автоматически копировать действия и поведение окружающих.Это автоматическая реакция, которую трудно предвидеть: никому неизвестно, в том числе и самому больному, когда и что человек вдруг начнет копировать.Очевидно, что Трамп на время выпадает из реальности. Возможно, это пока всего лишь секунды. Но за ним нужно всё время присматривать.У Трампа нарушена координация движений. По лестнице ему помогает спускаться Мелания. Садиться и вставать ему тоже часто помогает Мелания.Время от времени Трамп явно засыпает. И на встрече с Карлом такое тоже было. Всё это происходит непродолжительное время, и Трамп возвращается в своё обычное амплуа балагура - ведущего вечеринки.Даёт интервью, отпускает реплики, ведёт себя, как обычный Трамп. И вдруг опять - несколько секунд провалов в памяти или странные реакции.Ходят слухи, что в сентябре прошлого года Трамп перенёс инсульт.Насколько тяжёлое сейчас у него заболевание и сможет ли Трамп в итоге полностью восстановиться? Пока что это непонятно.Его личный врач должен вскоре дать показания Конгрессу: какие у Трампа болезни, какие президент принимает лекарства, каково его когнитивное состояние.Кто проиграл войну?И конечно, весь мир опять в недоумении из-за странных оговорок Трампа: это Иран или Украина полностью "проиграли войну"? Судя по словам Трампа, проиграла Украина. Судя же по тому, что он сказал: "утонули 159 их кораблей", проиграл Иран.Впрочем, и у Ирана не было 159 кораблей, тем более затонувших.И кстати, на фоне всего происходящего не так уж важно, есть ли у Трампа деменция, нет ли, заговаривается ли он или это он так шутит.Это почти не важно, потому что существует несколько совершенно различных "реальностей": та, которую конструируют либеральные СМИ, та, которую конструирует Белый дом, та, которую представляет ЕС и так далее, и так далее.И в общем-то, поведение и состояние отдельного человека, который носит имя "президент Трамп", не так уж важно, потому что никакой единоличной власти у американского президента нет.Руководит всем "коллективный Трамп".Сконструированный сонКак сказал профессор Глен Дизен, известный норвежский историк и политолог, который стал популярным блогером, сейчас не всегда можно сразу понять, что именно является реальностью.И дело не в философском понимании "настоящей реальности". Индийская философия вообще считает, что весь этот мир - иллюзия, майя. Так что расслабьтесь, вы все находитесь во сне. Причём в чужом!Но если не заходить в философские дебри, легко можно увидеть, что весь западный мир погрузился в собственные политические иллюзии.В Европе - свои иллюзии. " Украина будет аграрной сверхдержавой", "Украина победила Россию", и даже "Украина победила Иран" и множество других.Макрон, например, делился своими грозными планами разместить в Польше французские самолёты "Рафали" с гиперзвуковым оружием. Маленькая деталь: у Франции нет "гиперзвука". Но кого это интересует! Конструируем реальность.В США - свои иллюзии, иллюзии победы. "Мы блокируем пролив", "Иран скоро падёт", "в Иране нет руководства, там все в ссоре".У Трампа - свои: "У меня есть самый лучший план, но я его вам не покажу. Впрочем, мы уже давно всех победили."У короля Карла - свои иллюзии. Он вспомнил в своей речи в Конгрессе и папу, принца Филиппа, и дедушку Георга Пятого, и двоюродного дедушку лорда Маунтбеттена, и прадедушку Георга Шестого.И всё для чего? Чтобы рассказать: все они служили в армии, как и сам Карл, - и призвать к продолжению войны: "давайте поддержим Украину".Не будем забывать, что английский дедушка сильно любит Украину, он даже три или четыре раза лично встречался с Зеленским, причём один раз - сразу после скандала в Белом доме, когда Зеленского выгнал Трамп.Неизвестно, что сказали бы по этому поводу Георги Пятый и Шестой, лорд Маунтбеттен и принц Филипп, но очень похоже на то, что династия Виндзоров окончательно вырождается.Разве можно представить, что кто-то из них встречался бы лично и несколько раз с какой-то мелкой сошкой из государства-прокси, из Украины?Или чтобы кто-то из них, Пятый или Шестой, - приехал в качестве посыльного к президенту США?Король Британии Карл, собственно, был использован как посыльный. Послали его люди, которые реально руководят Британией, там ведь тоже коллективный "британский монарх".Послание евроатлантистовТак что же привёз король Карл в США?То, что очевидно: послание о продолжении войны, о поддержке "евроатлантического единства", о поддержке Украины - военной и финансовой. Это попытка наладить отношения с Трампом.Причем заготовленные саркастические выпады против Трампа в речи короля в Конгрессе - это как раз попытка скрыть настоящее положение дел: Британия обращается с просьбой.И конечно, Карл налаживал связи и помимо Трампа и за спиной Трампа. Недаром ему аплодировали члены Демпартии."Демы", вместе с Карлом, рассчитывают, что смогут выиграть промежуточные выборы осенью. Отодвинут в сторону Трампа и республиканцев и опять всё будет "как при Байдене".Вместе будут воровать на военных контрактах, поставлять оружие Украине, продлят своё существование и бюрократия ЕС, и оружейные бароны Европы, и Лондонский Сити, и Карлик с Камиллой, и много кто ещё.Король, Эпштейн и общие тайныНо также и король Карл, при другом раскладе, может посодействовать Трампу в борьбе с демократами внутри США. Унять внутреннюю смуту, сделать осенние выборы более выигрышными для Трампа.И Трамп может посодействовать Карлу внутри Британии. Монархия переживает не лучшие времена: пришлось убрать с глаз долой принца Эндрю, брата короля и завсегдатая острова Эпштейна.По той же самой причине, из-за тёмных связей с Эпштейном, ушёл со своего поста посол Британии в США лорд Мандельсон, которого называли "настоящим премьером". Премьер Стармер, скорее всего, тоже скоро покинет пост.И здесь уже Трамп мог бы помочь королю. Например, придержать какие-то новые порции компромата - они могут касаться жены принца Гарри, который проживает сейчас в США.Меган Маркл, очень вероятно, была помощницей Эпштейна. Или Мандельсона? Или принца Эндрю?Скандал может быть грандиознейшим, а Виндзорам хочется ещё пока сохранить власть.Не будем забывать также, что Карл - глава Канады.Гренландия, которая формально датская, на самом деле тоже во многом - во власти Британии.Монархии Залива - в определённом смысле, вассалы Британии.И если посмотреть на всё происходящее за последние полтора года президентства Трампа, можно легко увидеть, как США разрушает, шаг за шагом, всю архитектуру влияния Британии.Как бы ни выглядела сконструированная реальность, а проигрыш Британии становится всё очевиднее.И наладить заново евроатлантические отношения с "новым пчеловодом", Трампом, у короля Карла, судя по всему, не получилось.Интересно, что именно в конце визита короля Дональд Трамп позвонил президенту России и "выразил схожие оценки" по многим вопросам с Владимиром Путиным.Элиты и проливыЛюбимые игрушки отбирают у Британии!Элиты и проливы - то, что любовно воспитывала и захватывала Британия. Элиты надо воспитывать, а проливы - контролировать.И вот, пожалуйста, Ормузского пролива нет, Баб-эль-Мандебский угрожают закрыть. Так и до Гибралтара доберутся!Не говоря уже про крах нового финансового центра под властью монархий Залива. И когда они теперь восстановятся? И что будет с мировой логистикой? А со страховщиками из Сити?И даже Карла приходится использовать в качестве гонца по особым поручениям.Да, мужчина 77 лет в помятом костюме, который плёлся сзади Трампа и рассматривал пчёлок на пасеке Мелании - это был посланник, конечно же. Который приехал к императору с поручением.Другое дело, что настоящий император - это "коллективный Трамп", а не вот этот человек, который путает Иран с Украиной."Новый пчеловод попрощался со старым пчеловодом", - пишут в соцсетях под видео прощания Трампов с королевской четой.О событиях культуры в России и на Украине - в материале издания Украина.ру Сломанная Венеция, запрещенная Приходько, подпевалы террористов возвращаются в РФ. https://ukraina.ru/20260501/iran-ukraina-i-zerno-greg-vayner-ob-igrakh-zelenskogo-na-fone-telefonnoy-besedy-putina-i-trampa-1078520234.html

британия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

