https://ukraina.ru/20260502/slomannaya-venetsiya-zapreschennaya-prikhodko-podpevaly-terroristov-vozvraschayutsya-v-rf-sobytiya-kultury-1078531188.html

Сломанная Венеция, запрещенная Приходько, подпевалы террористов возвращаются в РФ. События культуры

В Европе решили сорвать Венецианскую биеннале - лишь бы не допустить на вернисаж Россию. Прецедент, однако, который ставит под угрозу срыва многие культурные мероприятия на европейских площадках. ЕС и без того уже скатывается на уровень украинского сельского клуба, где разрешены только щедривки и песни про батьку Бандеру

2026-05-02T10:03

эксклюзив

россия

украина

европа

приходько

ес

владимир зеленский

евровидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076778433_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9087e4be4d270b64db2957188384a45b.png

Недаром же в Киеве затравили даже патриотичную певицу Анастасию Приходько - из -за русского языка. Ну а в России все наоборот: там пока привечают тех, перед кем надо захлопнуть навсегда двери: певцов и артистов, критиковавших СВО и спонсировавших ВСУ.Украинцы "отменили" венецианский вернисажУкраина и ЕС таки додавили организаторов Венецианской биеннале и жюри вернисажа вынуждено было уйти в отставку. Причина очевидна: подогреваемый несколько месяцев скандал из-за участия в выставке России и Израиля. Организаторы одного из крупнейших в мире международных художественных форумов впервые с февраля 2022 года допустили Россию к участию, и это решение вызвало истерику у Киева и его европейских кураторов. Тем более что выставка должна была открыться 9 мая и усилить российские "победные нарративы". Хотя РФ в этом году собиралась презентовать абсолютно аполитичный музыкальный проект "Дерево уходит корнями в небо". Впрочем, Москва могла привезти на выставку хоть чистый лист бумаги - реакция европейских русофобов не изменилась бы. Не спасло ситуацию даже виляние жюри: судьи конкурса объявили 22 апреля, что не будут представлять к наградам страны, "лидеры которых разыскиваются Международным уголовным судом по обвинениям в военных преступлениях". Сами понимаете, кого подразумевали политкорректные венецианцы, но даже это не спасло положение. Украина продолжала бушевать и орать, что участие России в биеннале даст Москве площадку для демонстрации "мягкой силы". Синхронно с Киевом в этом культурном вопросе повел себя и Брюссель: Евросоюз пригрозил заморозить финансирование выставки, оцениваемое в миллионы долларов. Короче, Владимир Зеленский снова нагнул всю Европу - он может не только безнаказанно взрывать "Северные потоки" в ущерб европейской экономике, но и указывать гражданам ЕС, что им можно смотреть и слушать, на какие выставки ходить, а каких певцов и балерин заносить в черные списки. Если так пойдет дело, то Европа станет "задним двором" Украины, где читают стихи Ларисы Ницой и слушают песни Славко Вакарчука. Но дело не только в истерике украинских борцов с российской культурой. История вокруг Венецианской биеннале показала куда более важную вещь: в условиях конфликта культура окончательно перестает быть автономной сферой и превращается в инструмент политического давления. Если раньше существовала какая-то иллюзия разделения политики и искусства (или политики и спорта), то сейчас эта грань окончательно размывается. Любая международная площадка, будь то "Оскар" в Голливуде или Венецианский вернисаж, становится продолжением геополитического конфликта, где допуск или недопуск участников зависит от их политической лояльности и приоритетов организаторов. Судя по международным кинофорумам, вроде "Золотого глобуса" или Каннского кинофестиваля, тон там задают глобалисты и не собираются сдавать свои позиции. Позорный скандал с отставкой жюри Венецианской биеннале за неделю до открытия мероприятия только подтверждает установку новых норм в культурной сфере.Нет мовы - нет концертаНо и сама Украина не отстает от Европы и показывает всему миру, как следует поступать с нелояльными деятелями культуры. Была на Украине такая певица Анастасия Приходько. Пыталась усидеть на двух стульях. Когда было выгодно и прибыльно - представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Мама". А потом скакала на Майдане и давала после 2022 года концерты в поддержку ВСУ. Даже для "Азова"* пела. Однако прокололась на мелочи: в прошлом году певица поздравила своего мужа в соцсетях с годовщиной свадьбы на русском языке и сразу же получила волну критики за использование "языка агрессора" в быту. А некоторые поклонники так и вообще обвинили Приходько в пропаганде русского языка. Забавно, что хуторских шпрехенфюреров ни разу не смущают "пленки Миндича", где министры, чиновники и депутаты обсуждают распил бюджета и кражу западной финансовой помощи исключительно на "московськой мове". Но вот скромная открытка певицы Приходько спровоцировала громкий языково-культурный скандал. Более того, история имела продолжение: конкурсантке "Евровидения" запретили давать концерт в Черновцах. И снова из-за мовы. Она написала пост в соцсетях, где призналась, что общается на "киевском русском языке", после чего местные румыны, говорящие на смеси румынских, молдавских и украинских слов, запретили Приходько петь в местном "клюбе". Руководство "Центра Миколайчука", где 5 мая должен был пройти концерт, отменило запланированное мероприятие. Там заявили, что не подписывали никакого договора о проведении концерта, поэтому выступление не состоится. "Для нас важно сохранять пространство, которое соответствует принципам уважения к украинской идентичности, обществу и нашим посетителям. Благодарим общественность за неравнодушие, доверие и активную позицию", - написали черновицкие русофобы. При этом все эти ревнители мовы засовывали свои языки куда подальше, когда экс-глава МВД Арсен Аваков** признавался, что говорит исключительно на "харьковском украинском языке". Но где министр-садист, а где певица, выступавшая за Россию? Явно, Насте Приходько публика так и не простила участия в Евровидении" от РФ, да и попытки артистки оправдаться ни к чему хорошему не привели. Хотя она всеми силами и доказывала, что русскоязычные граждане (певцы, артисты, режиссеры) - тоже украинцы, Приходько дали понять, что "люди с русской челюстью" на Украине считаются вторым сортом и об них можно вытирать ноги - несмотря на статус. Например, блогер Эмма Антонюк заявила, что в прифронтовых регионах юго-востока Украины русскоговорящие жители, ранее читавшие только русские детективы, теперь охотно берут новые украинские книги. При этом она описала своих читателей-почитателей как "русскоговорящую челюсть", лишенную идентичности. И похвалилась, что ее грантовый проект по замене книг русских классиков на новинки украинской современной литературы уже "очистил" многие сельские библиотеки от российских фондов. Однако вместо ожидаемых похвал на "книгарку" обрушился шквал хейта: ее обвинили в пренебрежении к русскоговорящим жителям страны и разжигании розни. А ведь Эмма так старалась, осваивая западные деньги в режиме 24/7. "Обижаться - это бесплатно. А для меня это была ежедневная работа, вы не представляете, сколько сил, времени и ресурсов у меня ушло на укомплектование сельских библиотек книжками из проекта "Разница есть", - негодует русофобка. Она сообщила, что уходит с этой работы из-за неоцененности своих русофобских потуг и поблагодарила сельских библиотекарей из Донбасса и Сумской области, которых в своих постах обзывала тупыми и обрусевшими. Кстати, отдельное внимание стоит обратить на риторику блогерши. Апелляция к "потраченным ресурсам" и "ежедневной работе" - это типичный нарратив грантовых проектов, где эффективность измеряется не общественным откликом, а распилом бюджетов. В итоге такого подхода инструменты "мягкой силы" за которые Запад щедро платит лоббистам насильной украинизации, начинают работать в обратную сторону, и вместо насаждения украинской идентичности возникает эффект отчуждения, особенно в тех регионах, где грантоеды с особым усердием натягивали галичанскую сову на глобус. Выходит, зря только Сорос деньги потратил?Возвращение блудных попугаев: кто пускает в РФ Манижу и Назарова?Кстати, о деньгах. В Россию начали осторожно заползать оголодавшие "нетвойняшки", бежавшие после начала СВО из страны, "которая воюет со своими соседями". Пока что просочилась певица Манижа, которая и на ВСУ донатила, и горькие слезы лила по поводу преследования своих соплеменников, резавших русских, как баранов на концерте в "Крокус-Сити". Критиковавшая СВО артистка сейчас пытается зарабатывать на частных вечеринках и оценила себя в 1,6 миллиона рублей. В СМИ попал райдер Манижи, а сама она уже пару раз выгуливала себя на красных дорожках различных творческих тусовок. По данным бизнес-реестров, у Манижи Сангин (Хамраева) до сих пор действующий ИП, зарегистрированный в Белгородской области, а товарным знаком "Манижа" владеет мама артистки, Наджибе Усманова. И хотя сама певица ведет активную гастрольную деятельность за рубежом (Австралия, Бали, Кипр), столько, сколько в России она явно не зарабатывает. Потому и вернулась тишком-нишком в Москву, где рассказывает, что страну не бросала, а просто уезжала рожать на историческую родину. В общем, пожалейте и покормите поющую "яжемать". Однако эти легенды приживаются с трудом. Люди возмущаются тем, что Манижа пытается зарабатывать на жертвах террористов из "Крокуса". Ну и еще интересуются: а кто ж дал отмашку на въезд певицы, которую подозревают в финансировании терроризма? Да-да, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал провести проверку высказываний певицы Манижи и сообщил, что его организация готовит запрос в ФСБ. Впрочем, и без всяких лингвистических экспертиз ясно, что такие, как она дискредитируют Россию и раздражают общественность. Но самое худшее то, что если сейчас закрыть глаза на возвращение сбежавших в начале СВО певцов и артистов и сделать вид, что ничего не случилось, то есть риск, что в страну вернутся такие мерзавцы, как Семен Слепаков*** и Максим Галкин***. И что тогда? Понять и простить? А ведь такой сценарий вполне реален. Уже сейчас идут слухи, что в РФ может вернуться и актер Дмитрий Назаров***, который эмигрировал во Францию и из гейропы поливал грязью и Россию, и героев СВО. Но сейчас шеф из сериала "Кухня" терпит финансовые проблемы за границей: на его с женой концерты публика не ходит, никому в Европе, да и на Украине он не интересен, хотя и рвал седалище за ВСУ, накопления заканчиваются. Как пишут некоторые каналы, Назарову даже пришлось продать одну из квартир в Каннах, за что он смог выручить 495 тысяч евро. При скоромной жизни на хлеб с икоркой хватит. А потом можно будет и в России подзаработать: в Москве у артиста осталась квартира, да и клеймо иноагента он не получил. А почему, собственно? Опять те самые цивилизованные методы и чувство самоуважения, которые мешают России ликвидировать Зеленского? Хотя это тот самый случай, когда культурные двери надо захлопнуть и еще раз объяснить, и этим пронырам, и воюющему народу, что сторонникам террористов выписан "волчий билет".*Деятельность организации запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Иностранный агент

россия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

