Накипело: почему ОАЭ вышли из ОПЕК

С 1 мая Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) перестали быть членом ОПЕК и ОПЕК+. Выход крупной нефтедобывающей страны из картеля стал новостью лишь для тех, кто не следит за перипетиями "картельной" жизни и региональной политики. А так как таких абсолютное большинство, то впору разобраться с тем, что это означает и чем угрожает

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Правильный" картельЭкономика учит, что картель является формой монополистического объединения, направленного на координацию действий на рынке для ограничения конкуренции и максимизации прибыли. Именно поэтому власти практически всех стран мира борются с картелями и картельными сговорами. Однако ОПЕК — Организация стран-экспортёров нефти — является вполне легальным картелем, в который входят не просто компании, а целые страны, координирующие между собой политику квотирования объёмов добычи нефти с 1960 года. Всё дело в том, что до создания ОПЕК правила на рынке устанавливали европейские и американские ТНК, то есть потребители нефти. А страны, в которых хозяйничали "Семь сестёр" — крупнейшие нефтяные ТНК — получали от них лишь роялти и налоги в рамках концессионных соглашений, не контролируя ни цены, ни сырьё. Поэтому создание ОПЕК было шагом ослабления колониальной зависимости.До недавних пор в ОПЕК входило 12 стран, но теперь их 11. Специфика картеля в том, что входящие в него страны контролируют до 40% мировой добычи нефти и около 80% разведанных запасов. В свою очередь ОПЕК+ представляет собой группу нефтедобывающих стран, которые координируют свои действия с ОПЕК. Вот в "плюс" как раз входит Россия. В целом ОПЕК+ контролирует около 50% добычи нефти в мире.Как видно, картельный сговор налицо, а значит, противников у картеля порядочно. Главный из них — США, где за последние 25 лет в Конгрессе разработали около 25 версий законопроекта под названием NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который предоставляет Минюсту США право подавать антимонопольные иски против ОПЕК и его членов, снимая с них суверенный иммунитет за коллективное ограничение объёмов добычи нефти и установление цен на неё. Вот только ни одна из этих 25 инициатив так и не была принята — против неё выступали американские нефтяники из опасений ответных мер со стороны картеля и угроз вето со стороны администраций Буша-младшего и Обамы.Впрочем, в функционировании ОПЕК как картеля есть своя рациональная основа: картель балансирует интересы производителей и покупателей нефти. Долгосрочное падение цен на нефть выгодно покупателям в моменте из-за экономии, но чревато в долгосрочной перспективе сокращением инвестиций в добычу нефти, а значит, и долгосрочным снижением объёмов её добычи, что приводит к росту цен. Поэтому миссия ОПЕК состоит в создании таких рыночных условий, когда и волки сыты, и овцы целы.К слову, три крупных нефтедобывающих страны — США, Канада и Китай — не входят ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+. Для понимания картины по итогам 2025 года: США (страна-бензоколонка №1 в мире) являются мировым лидером по объёмам добычи нефти — 13,58 млн баррелей в сутки (16% мировой добычи), Канада добывала около 5,2 млн баррелей, а Китай порядка 4,3 млн баррелей (практически на уровне с Ираком). Россия с Саудовской Аравией добывают около 10 и 9,5 млн баррелей нефти в сутки.Ушли и (не) вернулисьЧисленный состав ОПЕК хоть и является стабильным, но случаи выхода стран из картеля нередкость. Ангола вышла из картеля в январе 2024 года — не смогла смириться с объёмом квот. Катар ушёл в 2019 году, так как сосредоточился на добыче газа. Эквадор дважды выходил: первый раз в 1992 году, чтобы вернуться в 2007 году, а во второй раз хлопнул дверью в 2020 году. Причина та же, что и у Анголы: квоты мешали росту объёмов нефтедобычи, а значит, и притоку денег в бюджет. Индонезия в 2009 году приостанавливала членство, а затем вернулась в 2016 году и вскоре передумала, вновь покинув картель. Причина всё та же — квоты и деньги. Выходил из ОПЕК и Габон в 1995 году (230 тыс. баррелей нефти в сутки), чтобы вернуться в организацию в 2016 году.Несложно заметить, что кроме Катара, вышедшего из ОПЕК из-за изменения структуры экспорта, все остальные выходили из картеля из-за несогласия с установленными объёмами квот. Квоты являются камнем преткновения и в ОПЕК+ — ТНК в Казахстане в 2024–2025 годах регулярно нарушали квоты: в 2024 году в среднем в РК добывали 1,58 млн баррелей против 1,47, а в июне 2025 года превысили квоту на 330 тыс. баррелей.Тем не менее Казахстан из "плюса" за это не изгнали — вместо этого картель предписывает нарушителям сократить объём добычи ниже квот для компенсации чрезмерного рвения.Но с ОАЭ ситуация несколько иная: эмираты входят в топ-5 стран ОПЕК по объёмам добычи нефти и были в ОПЕК с момента основания картеля. Поэтому прощание с картелем является имиджевой проблемой. Но есть хорошая новость: решение эмиров никак с Россией не связано — куда большую роль сыграла Саудовская Аравия.Имиджевый ударУ выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ несколько причин.Первая — экономическая. ОАЭ давно вкладывали деньги в наращивание объёмов добычи нефти и выход на отметку в 5 млн баррелей в сутки, но квоты устанавливали для них объём в коридоре от 3 до 3,5 млн баррелей в сутки. Как следствие, страна недополучала деньги в условиях, когда её запасы нефти начнут иссякать примерно к 2040 году, а диверсификация экономики со ставкой на финансы, туризм и авиаперевозки оказалась под вопросом из-за войны с Ираном.Поэтому выход из картеля и освобождение от квот позволят нарастить объём добычи в условиях, когда ОАЭ крайне нужны деньги из-за блокады Ормузского пролива — для этого у ОАЭ есть нефтепровод "Хабшан-Фуджейра", который позволяет экспортировать около 1,5 млн баррелей в сутки (если по нему вновь не прилетят БПЛА из Ирана) в обход Ормуза.Вторая причина — региональное соперничество с Саудовской Аравией как лидером картеля. У соседей разногласия по Йемену, где КСА и ОАЭ придерживаются разных взглядов на будущее этой страны, а КСА даже бомбила прокси ОАЭ. Саудовская Аравия придерживается политики территориальной целостности стран в регионе, пытаясь удержать его от дальнейшей фрагментации, тогда как ОАЭ пытаются стать оператором хаоса. КСА и ОАЭ конкурируют в регионе за финансовые и инвестиционные потоки.В общем, недовольство у ОАЭ порядками в ОПЕК копилось годами — представители ОАЭ заявляли о возможном выходе страны из ОПЕК и ОПЕК+ в 2020 и 2023 годах.Теперь у ОАЭ развязаны руки, и они, в теории, смогут добывать столько нефти, сколько им хочется и можется. В теории так как министр энергетики Сухейль аль-Мазруи и другие чиновники ОАЭ подчёркивают, что эмираты остаются привержены стабильности глобального энергетического рынка и намерены продолжать взаимодействие с производителями и потребителями нефти. Проще говоря, выход ОАЭ из ОПЕК не означает вхождение в состояние разгула и беспредела.***Тем не менее, последствия у выхода ОАЭ из картеля будут. Во-первых, картель получил имиджевый удар.Во-вторых, договариваться о квотах будет сложнее.В-третьих, потеря единства грозит дальнейшим ослаблением картеля — противостоять США как убеждённому врагу ОПЕК будет сложнее.И на эти вызовы странам ОПЕК+ придётся реагировать.

