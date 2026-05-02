Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину. Главное к этому часу
13:51 02.05.2026 (обновлено: 14:22 02.05.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять нынешнего американского лидера Джаред Кушнер перенесли визит на Украину, так как не видят прогресса в переговорах. Об этом и других новостях к этому часу 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Отдельным фактором, повлиявшим на решение представителей Вашингтона, может быть закрытие воздушного пространства Украины, из-за чего делегация должна будет добираться до Киева поездом, сообщают украинские СМИ.
Другие новости к этому часу:
🟦 В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Он добавил, что люди обеспечены всем необходимым;
🟦 Артиллерийские учения Northern Strike 26 стартуют в Финляндии недалеко от границы с Россией. Манёвры пройдут с 2 по 12 мая на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо — всего в 70 км от российской границы. В учениях примут участие 640 военнослужащих;
🟦 Германия готовит гражданскую инфраструктуру к возможной войне, несмотря на нехватку средств в бюджете бундесвера, передаёт Блумберг. В порту Бременхафен, в частности, началась модернизация на €1,35 миллиарда, после которой там смогут грузить 60-тонные танки Leopard. Госсредств на этот проект, правда, не хватает, в связи с чем власти активно пытаются привлечь к нему частный сектор.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США выводят войска из Германии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 мая
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
