https://ukraina.ru/20260502/glava-tuapse-soobschil-o-57-evakuirovannykh-razmeschnnykh-v-gostinitsakh-goroda-glavnoe-k-etomu-chasu-1078537061.html
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять нынешнего американского лидера Джаред Кушнер перенесли визит на Украину, так как не видят прогресса в переговорах. Об этом и других новостях к этому часу 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
новости
туапсе
россия
украина.ру
нпз
германия
украина
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075744843_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_71bb6eb72b58e729d7403a178f3c2119.jpg
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075744843_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40035ccb467b24fe1545a6dbf8423029.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Уиткофф и Кушнер перенесли визит на Украину. Главное к этому часу
13:51 02.05.2026 (обновлено: 14:22 02.05.2026)
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять нынешнего американского лидера Джаред Кушнер перенесли визит на Украину, так как не видят прогресса в переговорах. Об этом и других новостях к этому часу 2 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Отдельным фактором, повлиявшим на решение представителей Вашингтона, может быть закрытие воздушного пространства Украины, из-за чего делегация должна будет добираться до Киева поездом, сообщают украинские СМИ.
Другие новости к этому часу:
🟦 В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко. Он добавил, что люди обеспечены всем необходимым;
🟦 Артиллерийские учения Northern Strike 26 стартуют в Финляндии недалеко от границы с Россией. Манёвры пройдут с 2 по 12 мая на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо — всего в 70 км от российской границы. В учениях примут участие 640 военнослужащих;
🟦 Германия готовит гражданскую инфраструктуру к возможной войне, несмотря на нехватку средств в бюджете бундесвера, передаёт Блумберг. В порту Бременхафен, в частности, началась модернизация на €1,35 миллиарда, после которой там смогут грузить 60-тонные танки Leopard. Госсредств на этот проект, правда, не хватает, в связи с чем власти активно пытаются привлечь к нему частный сектор.
