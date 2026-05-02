США выводят войска из Германии, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 2 мая

В США решили вывести часть войск из Германии, Берлин отреагировал. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-05-02T13:10

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что США выводят 5 тыс. военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом. По словам Парнелла, вывод войск будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев."Это решение принято после тщательного анализа расстановки сил министерства в Европе и с учетом требований театра военных действий и условий на местах", – заявил он.Кроме того, Пентагон отменил разработанный при администрации Джо Байдена, по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами.Эти шаги вернут численность американских войск в Европе к уровню 2022 года? заявили в комментарии The New York Times чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности.Объявляя о решении США высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединённые Штаты, а риторика Берлина была неуместной и бесполезной.В то же время, даже если Пентагон выведет 5 000 военнослужащих из Германии, в последней всё равно будет сохраняться второе по численности американское военное присутствие в мире – более 30 тыс. человек. Больше американских военных лишь в Японии.Также представители Пентагона сообщили, что США полагаются на свои базы в Германии для проведения многих операций на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.Решение США уже прокомментировали в Германии."Германия на правильном пути", – ответил министр обороны Германии Борис Писториус на вопрос об объявлении о планах США вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии.Он также указал на расширение вооруженных сил Бундесвера, более крупные и быстрые закупки оборудования и строительство инфраструктуры.Писториус оценил текущую численность американских войск, дислоцированных в Германии, в "почти 40 тыс.".Европейские члены НАТО, включая Германию, после неоднократной критики США, пообещали взять на себя большую ответственность за собственную оборону, напомнил Писториус. Однако из-за ограниченных бюджетов и значительных пробелов в военном потенциале региона потребуется много лет, чтобы удовлетворить собственные потребности в сфере безопасности."Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединённых Штатов", – отметил Писториус.Тем не менее, по его словам, "было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию".Обстрелы и налётыУтром 2 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 20:00 по московскому времени 1 мая до 08:00 по московскому времени 2 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 215 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 8 атак на этот регион России: 3 на горловском, по 1 на мариупольском, красноармейском и тельмановском направления и 2 на кураховском направлении. Всего ВСУ выпустили 14 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Поступили дополнительные сведения о гибели и ранении двух гражданских лиц за 30 апреля в Ясиноватой и Красноармейске.Кроме того, по сообщению Штаба обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 4 дрона противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Князе-Григоровка — 3; Каховка — 4; Новая Каховка — 7; Чулаковка — 4", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка, Алёшки и Каховка.Утром 2 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском округе в результате атак беспилотников в селе Красный Октябрь повреждена ГАЗель, в селе Нижний Ольшанец — легковой автомобиль, в селе Никольское — грузовой автомобиль, в селе Нечаевка — частный дом, в селе Ясные Зори — квартира в МКД, в посёлке Октябрьский посечены забор частного домовладения, три грузовых автомобиля и уничтожен огнём легковой автомобиль", – отмечалось в сводке.В Валуйском округе в селе Казинка от атак FPV-дронов повреждены гараж, три ГАЗели, автобус и легковой автомобиль.В Волоконовском округе в селе Борисовка от ударов FPV-дронов повреждён социальный объект."В Грайворонском округе вследствие атак беспилотников в Грайвороне повреждены частный дом и квартира в МКД, в селе Замостье — социальный объект, в селе Гора-Подол — забор, гараж и линия электропередачи, в селе Дунайка — 2 частных дома и 3 надворные постройки. Рано утром от детонации дрона в селе Замостье повреждены 2 частных дома и 2 надворные постройки", – указывалось в сводке.В Краснояружском округе в результате атак дронов в посёлке Красная Яруга повреждены 3 квартиры в МКД, в селе Отрадовка — трактор. Ночью в хуторе Вязовской с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены кровли и остекление 5 частных домовладений."В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно", – писал Гладков.Автомобиль повреждён. От ударов беспилотников в городе Шебекино повреждены два помещения на территории предприятия, в селе Новая Таволжанка — частный дом. Ночью в Шебекино при детонации дрона о дорожное полотно повреждены легковой автомобиль и остекление в двух частных домах.Украинские военные продолжают атаковать Россию.Подробнее о нюансах американской политики – в статье Владимира Скачко ""Ничья" Карла III. Визит короля Великобритании в США может оживить украинский вопрос".

Егор Леев

