Еврокредит и Миндич-гейт. На что придется пойти Зеленскому, чтобы получить деньги и не сесть?

Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, но получит Киев деньги только после принятия "антикоррупционных" законов, выводящих все силовые структуры под внешнее управление. Чтобы подстегнуть Владимира Зеленского к правильному решению, опубликованы новые "пленки Миндича"

2026-05-02T12:55

Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на 90 млрд евро. Для этого не понадобился даже еще не вступивший в должность новый венгерский премьер Петер Мадьяр. Виктор Орбан все подписал сам, поскольку Зеленский "отремонтировал" нефтепровод "Дружба". Слово "кредит" стоило бы взять в иронические скобки точно так же, как и слово "отремонтировал", поскольку нефтепровод не ломался, а деньги Украина возвращать не будет. Кредит по плану должны покрыть из российских репараций. Ясно, что Россия именно в виде репараций ничего и никому не заплатит, но у Запада есть ее замороженные активы, возвращать которые никто не собирается, а в рамках мирных переговоров обсуждалось частичное снятие санкций взамен на использование замороженных активов для послевоенного восстановления самых разрушенных регионов. Так что этот вариант отбрасывать не стоит, но вероятнее всего, заплатят просто из бюджетов стран ЕС.90 млрд — сумма большая, но вопрос не в абсолютном размере, а в том, какие задачи стоят перед Украиной и достаточно ли этих денег для их решения. Итак, 90 млрд разделены на 2 части: 30 млрд — в бюджет Украины, а 60 — на закупку вооружений в ЕС и Украине. Первые поступления должны пойти в мае-июне, в 2026 году ожидают 16,7 млрд в бюджет и 28,3 — на вооружения. Из бюджетных средств впервые разрешили платить зарплату военным.Вторая часть суммы говорит о том, что у Украины появится еще больше беспилотников и Киев продолжит осуществлять план лишения России возможности продавать нефть, пополняя тем самым военный бюджет, в момент высоких цен из-за войны в Иране. Удары по нефтяной инфраструктуре наносят регулярно, а отвечать зеркально Россия не может, потому что военная экономика Украины находится вне границ Украины. Электростанции зимой остановить не получилось, а летом процесс будет тем более бессмысленным. Удары же по заправкам ничего не дают, да и не по всем заправкам можно бить — чуть ли не треть из них принадлежит Азербайджану. В общем, здесь ситуация для России нехорошая, но Трамп, который заявил, что потопил 159 украинских катеров (перепутал с иранскими), давит на Зеленского насчет энергетического перемирия. Зеленский снова предлагает его заключить, но Москва пока молчит, хотя это очевидно в ее интересах.А вот первая часть суммы дыру в принятом еще в конце прошлого года бюджете не закрывает, а с тех пор дыра стала больше. Тем более что из этих денег нужно платить зарплаты военным, а их обещали поднять. Так что где-то осенью этого года придется перечислить Украине все, что предусмотрено на 2027 год, а на 2027-й, по словам еврокомиссара по вопросам экономики, уже нужно дополнительно больше 22,5 млрд. Европе найти их будет сложно. Самая активная "помощница" Украины — Германия — сокращает финансовую поддержку, объясняя это тем, что ЕС и так выделил 90 млрд.Возможно, в Киеве и Брюсселе надеются на осеннюю победу Демпартии на довыборах в Конгресс США. Нынешний Конгресс стоя аплодировал британскому королю, когда тот заявил, что надо сплотиться для борьбы с Россией (даже Вэнс аплодировал), поэтому основания для надежд есть. Еще можно попробовать додавить Бельгию на предмет передачи Киеву замороженных российских активов, но, во-первых, премьер де Вевер является сторонником мирного договора с РФ, а, во-вторых, эти деньги понадобятся для послевоенного восстановления. Украине, по расчетам McKinsey, понадобится 800 млрд на 10 лет. Так что этот вариант сейчас маловероятен.Но все-таки описанная проблема появится у Украины чуть позже. А сейчас нужно получить 90 млрд. А получить их, хоть кредит и одобрен, пока не выходит из-за позиции самой Украины. Немецкий премьер Мерц заявил, что "путь в Европу" для Украины откроется только при эффективной борьбе с коррупцией. И кредит откроется при выполнении этого условия. Деньги начнут перечислять, когда Киев сделает две основные вещи. Первое — выполнит требования МВФ по повышению налогов. Bloomberg сообщает, что одним из условий выдачи кредита будет введение 20% НДС (вместо 5%, как сейчас) для предпринимателей-физлиц, а Reuters — введение налогов на посылки ценой до 150 долларов ("налог на OLX"). Второе — "план Качки-Косса", предполагающий расширение полномочий НАБУ и САП, отмену сроков давности по коррупционным делам и перевод под внешнее управление генпрокуратуры, ГБР, МВД, Высшей квалификационной комиссии судей и Конституционного суда путем конкурсного назначения их глав, где решающим голосом был бы голос "международных экспертов". В случае успеха Зеленский бы превратился в свадебного генерала.У последнего есть интересанты и внутри Украины. Это т.н. коалиция "соросят" и "поросят", иначе — западные грантовики и сторонники экс-президента Порошенко*, которые сильно не любят Зеленского из-за того, что он вместе с Ермаком создал личную коррупционную вертикаль неформальной власти через Офис президента. Назначение Буданова* главой ОП ее подорвало, но не сломало, и эта вертикаль будет более-менее работать до смены Кабмина и окончательного выведения силовиков из-под контроля Банковой.Один из сильнейших ударов по вертикали — Миндич-гейт, который привел к отставке Ермака и уголовным делам против ближайшего окружения Зеленского, но пока не против него самого. Предполагается, что дальнейшее давление на Зеленского по этой линии вынудит его фактически передать власть путем формирования нового большинства в парламенте, даже формально оставаясь в президентском кресле. Большинство в Раде оказалось на грани распада тоже из-за активности НАБУ против депутатов. Удержал в прошлом году парламент лично Давид Арахамия, договорившись с Зеленским о перераспределении власти (назначения Буданова* и Федорова — часть сделки). Так вот, Миндич-гейт не завершен.Член группы "соросят", журналист грантового издания "Украинская правда" Михаил Ткач опубликовал новые записи прослушки НАБУ в квартире Миндича. Предполагается, что на записях есть и голос Зеленского, но его пока придерживают.Опубликованное — это часть материалов уголовного дела в текстовом виде, которые зачитали журналисты. Оригинальной записи на этот раз нет, хотя раньше НАБУ ее выкладывала. НАБУ и САП вообще действуют напрямую. Например, когда подконтрольный Зеленскому генпрокурор педалировал запрос на экстрадицию Миндича из Израиля, антикоррупционные органы публично заявили об этом и процедуру экстрадиции пришлось начать. Если Трамп реально хочет надавить на Украину в плане подписания мирного договора согласно "духу Анкориджа", то убедительная просьба Нетаньяху об экстрадиции может очень сильно повлиять на боевой дух Зеленского. Миндич будет топить всех, а НАБУ явно предложит ему сделку. И вот возникает версия (ее озвучивает нардеп-"соросенок" Железняк), что на этот раз слив — дело рук самого Миндича. В отличие от оригинальных записей, текстовые расшифровки из материалов дела у него есть, и он вполне мог передать их в "антизеленскую" прессу, чтобы показать — если что, он потащит за собой всех. Но пока это, конечно, догадки.В самих опубликованных материалах новой сенсации нет. Там разговор Миндича с другом Зеленского и еще одним его "кошельком" Шефиром по поводу помощи с залогом арестованному тогдашнему вице-премьеру Чернышову. Обсуждают как "своего" человека нардепа Киселя, которому в прошлом году вручили подозрение о подкупе депутатов. Второй материал — разговор Миндича с какой-то Натальей по поводу строительства домов в коттеджном городке "Династия", где, как считает НАБУ, Зеленский, Ермак, Миндич и Чернышев строили себе дома на коррупционные средства. Третий — разговор Миндича с тогдашним министром обороны, а сейчас членом переговорной группы с РФ и секретарем СНБО Умеровым о лоббизме в интересах связанной с Миндичем военной компании Fire Point. Анонсирована вторая часть публикации.Из реально интересного — прямая связь Умерова с коррупционными господрядами для Fire Point. Его тут же вызвали на заседание следственной парламентской комиссии, которая состоится 13 мая.Намек Зеленскому прозрачен. Не так давно он отбился от злопыхателей ценой увольнения Ермака и усиления политической роли Арахамии, Буданова* и Федорова. Теперь Зеленского как диктатора добивают — либо выполнение требований ЕС с фактической передачей власти прямым операторам Евросоюза и американской Демпартии на Украине, но 90 млрд кредита, сохранение формального поста и свободы, либо на пленках появится его голос, а Ермаку, Шефиру и Умерову вручат подозрения.На что решится Зеленский? Нанести удар по антикоррупционным органам с помощью СБУ уже вряд ли получится. Он это уже пробовал и закончилось плохо. Проголосует ли парламент за "план Качки-Косса", если Зеленский решит идти на уступки? Не факт, полного контроля над Радой у него уже нет, а депутаты пока саботируют голосование за повышение налогов. Если депутаты проголосуют, не продолжит ли совершенно "независимое" НАБУ копать против его окружения? Кто запретит? Если проигнорирует угрозу, решится ли ЕС реально его валить в условиях незавершенной войны с Россией?Конечно, Зеленский мог бы поступить ассиметрично — заключить мир с Россией, пока еще есть "анкориджское" предложение. Но тогда выборы, а гарантиям безопасности Трампа (без голосования за них в Конгрессе) верить нельзя. И в ЕС Украину не берут, хотя продолжают предлагать разные альтернативные варианты вроде членства без доступа к бюджету.Найдет ли Зеленский выход из положения, при котором он в конечном итоге останется на свободе и с деньгами?*внесены в перечень экстремистов и террористов.О возможных умозаключениях Зеленского по поводу мирного договора с РФ — в материале «Нет хороших новостей. Почему Зеленский считает, что может не выводить ВСУ из Донбасса и в чем его ошибка».

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

