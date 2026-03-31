https://ukraina.ru/20260331/net-khoroshikh-novostey-pochemu-zelenskiy-schitaet-chto-mozhet-ne-vyvodit-vsu-iz-donbassa-i-v-chem-ego-1077379535.html

Нет хороших новостей. Почему Зеленский считает, что может не выводить ВСУ из Донбасса и в чем его ошибка

Нет хороших новостей. Почему Зеленский считает, что может не выводить ВСУ из Донбасса и в чем его ошибка - 31.03.2026 Украина.ру

Нет хороших новостей. Почему Зеленский считает, что может не выводить ВСУ из Донбасса и в чем его ошибка

Двусторонние американо-украинские переговоры в Майами вроде бы закончились ничем. По крайней мере, последовавшие по горячим следам официальные заявления участников не дали почти никакой информации. Однако в последние дни многое прояснилось.

2026-03-31T21:36

2026-03-31T21:36

2026-03-31T21:36

С чем был связано отсутствие на переговорах представителей России, очевидно. Кремль выставил базовое требование для прекращения огня — передача России остатков территории Донбасса. Обсуждался даже компромиссный вариант свободной демилитаризованной экономической зоны, при котором на указанных территориях не будет ни ВСУ, ни ВС РФ, что упростило бы Зеленскому "продажу" непопулярного решения элитам и обществу. Все остальное, что нужно для подписания договора, должно решиться позже, после остановки военных действий и, судя по результатам предыдущих раундов переговоров, непреодолимых препятствий на социально-политическом треке не существует. Непреодолим только Донбасс. Итак, отдельная встреча американцев с украинцами нужна была для одного — убедить Зеленского в том, что Донбасс является ценой мира, т.е. по сути озвучить российские условия и объяснить, что будет, если Киев не согласится. Представители РФ для этого не нужны, они уже все сказали.Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Трамп давит на Украину, обещая гарантии безопасности только после передачи России остатков Донбасса. "Мы хотели бы получить их [гарантии] до окончания войны, но нам сказали — нет. Я сказал, что это не будет работать", — заявил Зеленский. В интервью Le Monde он отметил то же самое — Трамп уверен, что Путин хочет завершения войны, поэтому давит не на Россию, а на Украину. Смысл сказанного Зеленским понятен. Если он сейчас согласится на то, что ему предлагают, то Россия де-факто получит территории и снятие санкций, а Украина — лишь обещание от Трампа (который скоро может потерять власть) заступиться, если вдруг война когда-нибудь снова начнется. Поэтому Зеленский хочет, чтобы гарантии дали хотя бы до вывода ВСУ и желательно не просто указом Трампа, а через Конгресс.Рациональное объяснение, почему Трамп не может сделать именно так, придумать сложно. В чем проблема подписать гарантии сейчас, чтобы они вступили в силу только после прекращения огня, непонятно. Тем не мнее, расклады таковы и из них приходится исходить.Затем состоялась заочная перепалка Зеленского с Рубио. Американский госсекретарь назвал ложью слова Зеленского о требовании США вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Впрочем, опроверг он таким способом, что, по сути, подтвердил. Просто есть нюанс. По словам Рубио, украинским властям объяснили, что "гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится война". Это принципиальная позиция Штатов без привязки к уступкам территорий. Но, поскольку война в ближайшее время может закончится только за счет уступки территорий, то получается, что привязка есть. А так-то на Украину никто не давит, она может продолжать воевать, если хочет. Просто тогда не будет гарантий, да и противоракеты для ПВО под вопросом из-за войны в Иране.Последнего Зеленский точно боится. "Я не просто обеспокоен, я уверен, что у нас будут такие вызовы. Абсолютно", — ответил он на вопрос журналиста Axios, добавив, что Россия выигрывает от войны в Иране из-за ослабления нефтяных санкций. И тут, как будто специально, польское издание Rzeczpospolita сообщает, что США предложили Польше передать на Ближний Восток одну из батарей Patriot вместе с ракетами. В Минобороны, правда, уточнили, что никакого давления нет и ничего никуда перебрасывать не будут, но сам факт такого диалога говорит о том, что ПВО для Украины сейчас — не приоритет. Поэтому Зеленский, продолжая заочную полемику с Рубио, утверждает, что американцы требуют не только вывода ВСУ из Донбасса, но и чего-то еще, о чем пока никто публично не говорит: "Большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть".В России же пытаются своеобразно подстегнуть Трампа. Ушаков называет предложения США по Украине интересными, но не реализуемыми до тех пор, пока Вашингтон не начнет оказывать влияние на Киев. "Это именно то, что сейчас необходимо", — сказал Ушаков.И здесь складывается интересная ситуация: Киев считает, что Вашингтон слишком давит, а Москва — что недостаточно. Но в том, что давление оказывается, сомнений нет.Во-первых, с России временно сняты нефтяные санкции, а также санкции с нескольких сухогрузов, что должно пополнить российский бюджет. Украина попыталась нивелировать эффект от снятия санкций и нанесла несколько очень чувствительных ударов по российской энергетике. Но Зеленский сам говорит, что "мы действительно получали сигналы от некоторых наших партнёров о том, чтобы уменьшить наши ответные действия по нефтяному и энергетическому сектору РФ". То есть партнеры настаивают на том, чтобы Россия не потеряла бюджетные поступления.Во-вторых, американцы снова начали раскручивать тему о вмешательстве Украины в выборы в США. Понятно, что главная цель здесь — дискредитировать демократов в преддверие довыборов в Конгресс, но и к переговорам тема, конечно, имеет отношение. Трамп перепостил сообщение издания JusttheNews, где указано, что американская разведка перехватила сообщения украинского правительства, в которых обсуждалось финансирование переизбрания Байдена за счет денег американских налогоплательщиков, которые должны были быть выделены на инфраструктурные проекты, и что глава разведки Тулси Габбард поручила провести по этому поводу расследование.В-третьих, продолжает раскручиваться и тема разворовывания на Украине американской военной помощи.В-четвертых, начинают всерьез сказываться отголоски Миндич-гейта. Нардепы, опасаясь преследований со стороны НАБУ (в офисе которого на постоянной основе работает представитель ФБР) проваливают голосование за реформы, которые требует МВФ, а без реформ нет денег. У Каллас "нет хороших новостей" по поводу кредита ЕС из-за блокировки Орбаном, но, похоже, дело не только в венгерском премьере, но и во внутренней политической грызне на Украине. Никто не хочет брать ответственность за непопулярные реформы, чтобы не потерять власть на выборах, которые состоятся после прекращения огня. Еще раз, без реформ нет денег — таковы условия, а правительства большинства европейских стран в условиях энергетического дефицита из-за войны с Ираном будут только рады, если не придется платить. До середины лета у Украины сейчас денег хватит, а потом отдельные страны ЕС наверняка найдут какие-то суммы еще, но это не те деньги, которые позволят что-то изменить на фронте, то есть Зеленскому придется подумать о целесообразности выполнения требований России. И еще несмотря на то, что подконтрольный Зеленскому генпрокурор две недели оттягивал отправку в Израиль запроса на экстрадицию Миндича, все же это было сделано.Перечисленное пока не является чем-то критичным для Киева. Критичным был бы отказ Трампа продавать оружие и передавать разведданные, но этого ждать не следует. Тем не менее, давление неприятное и однозначно не на Россию, а на Украину. Поэтому в полемике Рубио с Зеленским по форме прав первый, а по существу — второй.Почему же Зеленский не соглашается?Он не верит, что давление со стороны Трампа изменится качественно и что тот перестанет поставлять оружие и разведданные. Да и позиции самого Трампа после довыборов в Конгресс скорее всего пошатнутся. А ведущиеся в последнее время разговоры про "воевать еще три года" могут означать, что Зеленскому что-то пообещали в Демпартии и либеральном блоке ЕС, лишь бы он дотянул до конца трамповской каденции.Он не верит, что европейцы перестанут давать деньги. Кредит ЕС блокирует Орбан, но скоро его могут не переизбрать и, похоже, спецслужбы Запада и Украины активно работают в этом направлении с венгерской оппозицией.Он надеется, что все еще можно раскачать Россию. Экономические проблемы, которые одним снятием санкций с нефтяных танкеров не решить, в совокупности с общественным конфликтом вокруг провокационных интернет-ограничений и активностью "партии войны", которая критикует "дух Анкориджа" как "предательский договорнячок", тем самым подразумевая предательство страны ее высшим руководством, дает некоторые основания полагать, что Россию ждут непростые времена.Он видит, что ситуация на фронте объективно не критичная, несмотря даже на кризис с уклонистами. В целом Россия наступает, но примерно теми же темпами, что и раньше, то есть в обозримом времени ждать падения славянско-краматорской агломерации оснований нет. Местами же ВСУ даже контратакуют, например, в Днепропетровской области.Он предполагает, что приказ о выводе войск из Донбасса без наличия на то прямых и очевидных военных причин активизирует оппозицию из "поросят" и "соросят" (не говоря уже о внутренней оппозиции в правящей партии) с их требованием роспуска Кабмина и создания правительства народного единства, а также похоронит его шансы на переизбрание.Другой вопрос, что, основывая свою политику на вышеперечисленных предположениях, Зеленский может трагически просчитаться. Что если Трамп на фоне нерешаемой проблемы Ирана действительно остановит помощь, а победа демократов в Конгрессе принципиально не изменит ситуацию? Что если Орбана переизберут или не переизберут, но кредит ЕС заблокирует Фицо или в ЕС скажут, что из-за энергетического кризиса столько денег дать сразу не получится? Что если внутренние проблемы России преувеличены и не выльются в политический кризис? Что если проблемы с личным составом ВСУ все же скажутся на обороноспособности, а в контратаках "сточатся" последние резервы и выходить из Славянска и Краматорска придется так же, как из, например, Северска? Что если "партия мира" внутри Украины перехватит повестку и объяснит народу, почему пришло время подписывать договор, только уже без Зеленского?Как сказала Каллас, "нет хороших новостей", все возможные шаги — это выбор меньшего из двух зол. Но какое из них меньшее?Подробнее о том, почему американские демократы могут не оправдать надежд Киева, в материале — "Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?"

россия

украина

донбасс

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, украина, владимир зеленский, донбасс, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, reuters, мнения