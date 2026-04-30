В РФ появятся частные ПВО, мир останется без электромобилей, детей научат нравственности. Итоги 30 апреля

В РФ появятся частные ПВО, мир останется без электромобилей, детей научат нравственности. Итоги 30 апреля - 30.04.2026 Украина.ру

В РФ появятся частные ПВО, мир останется без электромобилей, детей научат нравственности. Итоги 30 апреля

На российских предприятиях появятся частные команды ПВО. Эксперты уже предлагают разные концепции защиты их территории. У российских детей появится новый предмет со знаковым названием - ДНК. Ближневосточный кризис может сказаться на производстве электромобилей: сера, в нем участвующая, резко подорожала

2026-04-30T18:00

2026-04-30T18:00

2026-04-30T18:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Предприятия создадут частные команды ПВОРоссийские предприятия должны создать собственные вооруженные подразделения, чтобы вместе с Минобороны защищаться от ударов украинских беспилотников. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит "Газета.ru".Парламентарий объяснил, что президент России Владимир Путин поручил усилить охрану участников избирательного процесса на грядущих осенних выборах, и это поручение будет приоритетом для Минобороны."В связи с этим задача руководства компаний ТЭК и других системообразующих предприятий обеспечить надежную защиту своих объектов. Я призываю правительство дать им прямое указание и оперативно принять необходимые подзаконные акты", — сказал политик, добавив, что компании должны иметь не просто право на защиту, а обязанность.В конце марта 2026 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий выдавать частным охранным предприятиям боевое оружие для защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов.Ирина Котляр, замдиректора НИИ "Вектор" (входит в госкорпорацию "Ростех") в интервью "РГ" рассказала, что есть несколько концепций защиты предприятий от дронов."Более всего мне импонирует концепция так называемого "зоопарка", то есть совмещения разных систем защиты", - пояснила она.Так, по ее словам, можно и нужно сделать механическую защиту, например, поставив сетки - они, безусловно, будут полезным и одним из эффективных средств "закрытия" опасных зон на объекте."Но базой антидроновой защиты все же остаются средства их обнаружения и подавления. Сейчас все большую популярность приобретают идеи дронов-перехватчиков. Скоро, я уверена, появятся и другие технологические решения", - уверена эксперт.У российских детей будет новый ДНКНовый учебный предмет "Духовно-нравственная культура России" будет включен в программу средних классов во всех российских школах с 2026/27 учебного года, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Курс разработан по прямому поручению президента страны.С 2026/27 учебного года во всех школах страны в программу 5-7-х классов будет включен новый учебный предмет "Духовно-нравственная культура России" (ДНК России). Он разработан по поручению президента РФ и направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, — рассказали в ведомстве.Внедрение дисциплины будет проходить поэтапно: пятиклассники начнут обучение со второго полугодия 2026/27 года, а позже предмет появится у 6-х и 7-х классов. Учебная нагрузка составит 17 часов для младшей группы и по 34 часа в год для старших параллелей. Для полноценной реализации программы учебные заведения будут обеспечены всеми необходимыми профильными пособиями.Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, в интервью "КП" пояснила:"Главная ценность курса состоит в том, что он формирует у школьников целостное представление о культуре и истории страны, помогает осознать связь между личными убеждениями и культурной традицией, в которой человек живет. Важно и то, что предмет знакомит детей с многообразием религий и мировоззрений, не противопоставляя их, а показывая как часть общего культурного пространства. Это учит уважать различия, вести диалог и понимать других".Последствия войны в Иране: мир останется без электромобилейУ войны на Ближнем Востоке появилось неожиданное последствие: взлетели на серу, что угрожает производству электромобилей, передает Гостелерадио Ирана.Уточняется, что цены на этот продукт увеличились на 80%. Стоимость серы на мировом рынке выросла с 500 до 900 долларов за тонну, подчеркивает автор."На фоне напряжённости вокруг Ирана возможный дефицит этого ресурса рассматривается как серьёзный риск для глобальных цепочек поставок", – говорится в материале.По данным издания, доля Ближнего Востока в мировых поставках серы составляет 24%."Поставки серы также необходимы для переработки никеля. Для никеля, используемого в аккумуляторах электромобилей, потребляется 8-10 тонн серы на 1 тонну никеля", – подчеркивается в материале.Кроме того, Ближний Восток обеспечивает 9% мирового первичного производства алюминия. Таким образом, если кризис продлится, производство электромобилей станет значительно более дорогим и их востребованность может резко снизиться.Автоэксперт Игорь Шагапов, в свою очередь, уверен, что электромобили будут и смогут существовать только в том случае, если для них найдутся новые альтернативные источники питания."Мало кто знает, что литий-ионные батареи – это страшная вещь в плане их производства и еще более страшная вещь в плане утилизации. Внутри батареи находятся жидкие агрессивные химические элементы, и они очень вредны для природы", - заявил он.Возможно, нынешний ближневосточный кризис и удорожание производства электромобилей заставят человечество задуматься – нужны ли они вообще в нынешнем виде.О крахе "зеленой" экономики ЕС: Пять причин, почему проект "Евронезалежность" обречён на провал

россия

иран

ближний восток

Никита Миронов

Никита Миронов

Никита Миронов

россия, иран, ближний восток, владимир путин, сергей миронов, минобороны, госдума, ростех, хроники, эксклюзив