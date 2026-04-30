"Для Украины все это — большой риск": Зеленский прокомментировали инициативу перемирия 9 мая
"Для Украины все это — большой риск": Зеленский прокомментировали инициативу перемирия 9 мая
Владимир Зеленский заявил, что Россия может потребовать снятие санкций в обмен на перемирие, и сказал, что для Украины это "большой риск". Об этом сообщает 30 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-30T18:01
"Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос о снятии санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это — большой риск", - заявил президент Украины в интервью Bloomberg.
О перемирии на 9 Мая украинский шоумен и политик высказался также некомплиментарно.
"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновили атаки. Мы не хотим, чтобы любое перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.
Накануне, 29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп выразил активную поддержку инициативы.
После этого Зеленский заявил, что ждёт от США информирования о подробностях этого разговора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил прессе, что Москве ничего не известно о реакции Киева на инициативу перемирия 9 мая и перемирие может состояться по решению Путина.
