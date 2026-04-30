"Для Украины все это — большой риск": Зеленский прокомментировали инициативу перемирия 9 мая

Владимир Зеленский заявил, что Россия может потребовать снятие санкций в обмен на перемирие, и сказал, что для Украины это "большой риск". Об этом сообщает 30 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-30T18:01

"Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос о снятии санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это — большой риск", - заявил президент Украины в интервью Bloomberg.О перемирии на 9 Мая украинский шоумен и политик высказался также некомплиментарно. "Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновили атаки. Мы не хотим, чтобы любое перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", - сказал Зеленский.Накануне, 29 апреля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента США Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы 9 мая. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Трамп выразил активную поддержку инициативы.После этого Зеленский заявил, что ждёт от США информирования о подробностях этого разговора. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил прессе, что Москве ничего не известно о реакции Киева на инициативу перемирия 9 мая и перемирие может состояться по решению Путина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, bloomberg, перемирие, будет ли перемирие, 9 мая, день победы, праздники, юрий ушаков, дмитрий песков