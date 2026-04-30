Американская дипломатия умирает в Киеве, Зеленскому грозит бунт. Украина в международном контексте

Из-за Украины в Соединенных Штатах разыгрался настоящий дипломатический скандал — исполняющая обязанности посла Джули Дэвис собирается покинуть Киев в ближайшие недели

2026-04-30T07:07

Официально причиной ее ухода называется разочарование политикой Дональда Трампа по отношению к Украине и его недостаточная поддержка этой страны.Госдеп США и администрация Трампа плохо уживаются вместе на УкраинеДэвис оставляет ключевой дипломатический пост вакантным на том этапе, пока Россия готовится к летнему наступлению и мирным переговорам, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.По их данным, Дэвис, которая с мая прошлого года занимает должность временного поверенного в делах посольства США в Киеве, разочаровалась в своей работе из-за разногласий с Трампом насчет неуклонно сокращающейся поддержки Украины.Дипломат планирует уйти с дипломатической службы и завершить тридцатилетнюю карьеру, утверждают источники британской газеты.Предстоящий уход повторит путь ее предшественницы Бриджит Бринк, ушедшей в отставку по аналогичным причинам в апреле прошлого года, напоминает издание.Представитель Госдепартамента Томми Пиготт уже опроверг сообщение источников об уходе Дэвис из-за разногласий с Трампом, отмечается в статье. По его словам, "посол Дэвис была твердым сторонником усилий администрации Трампа по установлению прочного мира между Россией и Украиной". Она с гордостью будет продвигать политику президента Трампа, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет из министерства, добавил Пиготт.Однако определенные трудности с удержанием кадров все-таки возникали у посольства США в Киеве на обоих сроках Трампа, констатирует Financial Times. Так, в 2019 году Трамп отозвал Мари Йованович с поста главы дипломатической миссии США на Украине, обвинив ее в недостаточной преданности и заклеймив "противной личностью", напоминает газета. Позже она стала важным свидетелем на слушаниях в Конгрессе по делу о первом импичменте Трампу, говорится в статье.Бриджит Бринк, которая ушла в отставку в прошлом году и вместо которой в Киев приехала нынешний поверенный в делах Джули Дэвис, являлась ярой сторонницей военной помощи Украине, отмечают британские журналисты. Покидая должность посла, она заявила, что осуждает нажим Белого дома на Киев в рамках переговоров, поскольку это облегчает положение Москвы, пишет издание.Проблема в том, что на втором президентском сроке Трампа Белый дом во многом действует в обход Госдепартамента, подчеркивают авторы статьи. На самые смелые внешнеполитические цели, включая посредничество в урегулировании украинского конфликта, президент назначает горстку доверенных лиц, в частности специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера, утверждают они.По данным издания, в декабре 2025 года администрация США отозвала десятки послов по всему миру со своих постов, поскольку руководство страны стремилось обеспечить, чтобы посольства теснее следовали программе Трампа "Америка превыше всего"."По данным Американской ассоциации дипломатической службы, лишь 8% нынешних кандидатов на посольские должности — карьерные дипломаты (против 57% на первом президентском сроке). В десятках посольств США по всему миру нет утвержденного Сенатом посла — в том числе на значительной части Ближнего Востока и на Украине", - отмечает издание.Газета также ссылается на заявления действующих и бывших американских дипломатов, которые указывают на высокую текучку среди специалистов именно по Украине. По их словам, многие вышли на пенсию, оставили дипломатию или были уволены с тех пор, как Трамп вступил в должность. Один карьерный дипломат в разговоре с журналистами заключил, что все, кто ратовал за Украину, в Госдепартаменте Трампа автоматически становятся “мишенями”, пишет Financial Times.Пока в США различные ветви власти конкурируют за место главного по Украине, в Евросоюзе все никак не могут договориться, каким образом и на каких условиях выделить 90 млрд евро кредита для Киева.Нет реформ — нет кредитаЕвросоюз планирует ужесточить условия предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пишет американский Bloomberg. Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщают, что ряд выплат будет привязан к введению непопулярных налоговых изменений для бизнеса."Фокус требований Евросоюза сосредоточен на изменениях в льготном налоговом режиме, который в настоящее время распространяется на ряд украинских компаний. Речь идет о минимальной ставке налоговых выплат, которая изначально предназначалась для самозанятых предпринимателей и малого бизнеса. Многие украинские фирмы работали по упрощенной системе и платили лишь 5% налогов от выручки", - уточняет агентство.По оценкам Минфина Украины, это изменение способно принести бюджету более 40 млрд гривен или 907 млн долларов ежегодно, отмечается в статье.Источники агентства уточняют, что нововведение обяжет киевские власти ввести 20%-й налог на добавленную стоимость (НДС) для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, если их годовая выручка превышает 4 млн гривен.Правда, помощь Евросоюза, на которую могут повлиять новые условия, составляет лишь небольшую часть всего двухлетнего пакета, который включает около 60 млрд евро на оборонную поддержку, отмечает Bloomberg.Тем не менее предлагаемые нововведения вряд ли порадуют украинцев, констатируют американские журналисты. По их мнению, действия ЕС лишь спровоцируют рост напряженности внутри украинского общества. К тому же конфронтация, в которой находятся Верховная Рада Украины и Владимир Зеленский, также вряд ли пойдет на пользу их реализации, пишет агентство.В начале этого года Рада открыто выступила против Зеленского и отказалась изменить налоговую схему, включая расширение категорий иностранных посылок, облагаемых НДС. Это было еще одно требование, которое выдвинул Украине Международный валютный фонд, напоминают в публикации.По данным агентства, МВФ в начале апреля рассмотрел возможность отсрочить введение НДС для самозанятых украинских предпринимателей примерно на год. Однако Международный валютный фонд не изменит своих требований, и ужесточение налогового режима все-таки ждет предпринимателей в будущем, утверждают источники агентства."Даже если Украине удастся выиграть немного времени сейчас, в конечном итоге стране все же придется реформировать налоговую систему. Киев мечтает войти в Евросоюз, а для этого нужно соответствовать правилам. От ряда льгот придется отказаться", - констатирует Bloomberg.Spectator: Украина на пороге восстанияБританский Spectator опасается, что конфликт на Украине может закончиться восстанием.Авторы статьи, опубликованной на страницах издания, сравнивают ситуацию в России и на Украине, утверждая, что конфликт исчерпал силы обеих сторон, недовольство растет, но при этом оба участника военных действий далеки от поражения.В качестве примера народного недовольства в России издание приводит выступление "влиятельных блогеров" наподобие Виктории Бони с критикой в адрес отдельных решений правительства."На Украине гнев направлен на сотрудников ТЦК, которые выслеживают молодых мужчин и насильно забирают их в армию. Сегодня вероятность политического кризиса кажется более высокой, чем шансы на крупный прорыв на поле боя", - пишет издание.Ситуация на Украине выглядит более взрывоопасной, признают британские журналисты. Центральной проблемой, по их мнению, является так называемая бусификация - практика насильственного задержания мужчин для отправки в армию.Как пишет Spectator, "ежедневно появляются видео, на которых сотрудники ТЦК на микроавтобусах сбивают мужчин на велосипедах, вытаскивают их из машин, распыляют им в лицо газ из баллончиков на концертах, в торговых центрах и на кухнях ресторанов". Это приводит к прямому физическому сопротивлению: в прошлом году 341 сотрудник ТЦК получил серьезные травмы, а трое вербовщиков были убиты теми, кого пытались мобилизовать, отмечается в статье.На этом фоне дезертирство приобрело массовый характер: официально зарегистрировано более 300 тыс. случаев самовольного оставления части, что соответствует трети общей численности личного состава армии, а более полумиллиона мужчин покинули страну, пишет издание.Авторы подчеркивают, что методы работы призывных пунктов вызывают скандалы: украинский омбудсмен выяснил, что некоторые пункты "использовались как места заключения, из которых мужчины могли выйти только за взятку"."Многие годы эти чиновники относились к людям как к мясу и банкоматам, а сами жили в роскоши. Неужели это начало реальной борьбы с произволом или это всего лишь исключение?" - цитирует газета слова бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, называя ее открытым критиком бывшего босса.Политическое положение президента также выглядит шатким, отмечает издание, ссылаясь на данные Киевской школы экономики. В соответствии с ними лишь 20% украинцев заявляют, что проголосовали бы за Зеленского на следующих выборах, хотя выборы не проводятся из-за военного положения.Все больше голосов в парламенте призывают к прекращению огня, пишет Spectator. Как пример газета приводит слова депутата Алексея Гончаренко*, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов."Украина истощена и утомлена. Украина на грани, мы должны прекратить этот конфликт и не допустить, чтобы все пошло прахом", - цитируют его авторы публикации.Риск политического кризиса усугубляется возможным переходом депутатов пропрезидентской партии в оппозицию или их бегством за границу, что может лишить Зеленского парламентского большинства и вынудить создавать коалицию, опасаются британские журналисты.* в России внесен в перечень террористов и экстремистовБольше о ситуации на Украине в материале Ивана Лизана Экономика Украины и война: шпионы против зерна и споры вокруг мобилизации

Татьяна Стоянович

