Экономика Украины и война: шпионы против зерна и споры вокруг мобилизации
Главной — и донельзя ожидаемой — новостью минувшей недели стало возобновление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Но это событие сложно назвать темой, заслуживающей серьёзного внимания. Куда больший интерес представляет идущая на Украине дискуссия об ужесточения мобилизации и вспыхнувший спор с Израилем из-за закупки им зерна из Новороссии.
Иван Лизан
Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.
Крупнейшие работодатели Украины
Статистический оператор "Опендатабот" сформировал рейтинг крупнейших работодателей Украины по итогам 2025 года. Предсказуемо главным работодателем оказалась "Укржелдорога", где трудится 169 тыс. человек, но за 5 лет штат компании "усох" на 27% или 62,8 тыс. человек. На втором месте ретейлер АТБ с 46 тыс. сотрудников и стабильным штатом. На третьем — газораспределительные сети, где трудятся 39 тыс. человек.
Сразу за ними следует "Сильпо" — ещё один ретейлер. За ним — 5 и 6 строчке соответственно — "Укрпочта" и её частный конкурент "Новая почта". Далее следуют НАЭК "Энергоатом", "Леса Украины", "Укрнафта" и "Укргаздобыча". Примечательно, что в топ-10 нет ни одного машиностроительного или металлургического предприятия. Впрочем, это логично: и до СВО в промышленности дела шли так себе, а после её начала она стала жертвой блокад, кризисов и обстрелов, поэтому фокус в пополнении бюджета окончательно сместился в сторону косвенных налогов и таможенных пошлин.
23 апреля Украина возобновила транзит нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" и сырьё уже дошло до Венгрии и Словакии. Этот сюжет, по сути, закрывает очередной — уже четвёртый — сезон длинного политического сериала "Украина против Дружбы". Впрочем, можно не сомневаться, что сериал продлят ещё на пару сезонов так как проблемы в отношения двух стран имели объективный характер, а не межличностный и от смены Орбана на Мадьяра количество раздражающих факторов не изменится.
Тем временем MOL продолжает вести переговоры с сербской компанией NIS (дочка "Газпрома") о покупке венгерского НПЗ, который наряду с "Газпромом" оказался под санкциями США, вступление которых в силу остановлено генеральной лицензией.
А пока между Россией и Украиной продолжается масляная война: ВСУ бьют по НПЗ и терминалам, а ВКС России в ответ нанесли удар по Ильичевску (Черноморску), где повредили ёмкости с подсолнечным маслом. Теперь 35,7 км2 акватории порта покрыты масляной плёнкой, ограниченной боновыми ограждениями.
Свет дорожал, газ на очереди
Финансовый аналитик Андрей Швечишин выступил в роли Капитана Очевидность и предсказал рост стоимости природного газа из-за войны на Ближнем Востоке. Газ стал бы дороже и без войны на Ближнем Востоке, но с ней цифры в платёжках станут ещё больше.
Тем временем НКРЭКУ — регулятор стоимости газа, электроэнергии и коммунальных тарифов — подняла стоимость электроэнергии. Если ранее она составляла 15 гривен за кВт*ч без НДС и стоимости распределения с передачей в периоды пикового потребления, то теперь будет 15 гривен без привязки к времени суток. Проще говоря, для бизнеса свет теперь по 15 гривен. Как следствие, стоимость электроэнергии для юрлиц увеличится на 50–70% уже в мае, что приведёт к банкротству компаний в разных отраслях экономики вне зависимости от формы собственности. К слову, первые в очереди на банкротство — водоканалы, где растущая стоимость электроэнергии с замороженными тарифами на воду генерируют убытки, которые нечем и некому покрывать.
Украинские чиновники ведут между собой дискуссию об ужесточении процедуры мобилизации. Бусификация, понятное дело, никуда не денется, но посредством неё большое количество рекрутов не наловишь — куда эффективнее проводить мобилизацию на крупных предприятиях и учреждениях.
И, как и полагается в таких случаях, инициативы политиков одна краше другой.
Давид Арахамия — он же мошенник-кардер и гражданин США — сообщил, что изучается вопрос о снятии с розыска 2 млн уклонистов, но лишь ради ужесточения подхода к мобилизации.
Минобороны в лице нового министра Михаила Фёдорова помимо сохранения бусификации предлагает обязать полицию возбуждать уголовные дела против оказавшихся в розыске по линии ТЦК, задерживать их и доставлять в ТЦК. МВД пока об инициативе ничего не знает, но такой постановке вопроса не рада. Тот факт, что "Оберег" регулярно сбоит, а таким нехитрым способом можно будет посадить кого угодно и заработать неограниченные деньги, никого не волнует так как цель оправдывает средства.
Журналистка Юлия Забелина со ссылкой на источники сообщает, что Минобороны обсуждает вариант сохранения брони только для сотрудников оборонных предприятий, но к этой идее пока относятся со скепсисом, а также набирать уклонистов по целевому набору.
Нардеп Вениславский, у которого один сын в США, а другой защищён бронью МИДа, предложил изменить схему экономического бронирования. Сейчас для него нужно обеспечить выплату высокой заработной платы (около 28 тыс. гривен), а Вениславский предлагает разрешить бронировать одного сотрудника предприятию лишь тогда, когда оно сможет привести от 3 до 10 рекрутов вне зависимости от их гражданства. Естественно, такая схема совершенно нереалистична: никакой ЖЭК или водоканал не сможет это сделать.
В целом, дискуссия хоть и предельно безжалостна, но логична: киевская власть почти пересидела Трампа, получает поддержку от ЕС и настроена воевать до последнего украинца так как война стала главной отраслью экономики. В этих условиях продолжительность войны зависит от двух переменных: производства дронов в Европе как украинском тылу и отлова граждан Украины для физического удержания позиций. Собственно, свою часть сделки киевская власть твёрдо намерена выполнить.
Украина рискует побить горшки с Израилем. Поводом стали закупки Израилем зерновых с Новороссии — в украинской терминологии это "оккупированные территории". Ещё с 2022 года на Украине действуют НКО, которые через своих шпионов в российских портах и припортовых районах отслеживают ход погрузки и разгрузки судов в Крыму и Новороссии. Далее эта информация передаётся в Киев, чей МИД впоследствии предпринимает разные действия по отношению к странам, рискнувшим купить зерно у "оккупантов".
И вот одно судно с таким зерном разгрузили в порту Хайфы, откуда оно успело уйти до того, как киевская власть через МИД подняла по этому поводу шум. А второе судно разгружалось уже во время скандала. По словам журналиста Аxios Барака Равида в Киеве покупку "краденного" зерна у "оккупантов" восприняли как пощёчину.
Израиль шум проигнорировал, тем более что возмущения украинские дипломаты излагали не на бумаге с гербовой печатью, а в сети Х Илона Маска.
Но в украинском МИД не унимались и вызвали посла Израиля, объяснив ему что понимают отсутствие реакции при разгрузке первого судна, но разгрузку второго судна принять не могут. В ответ МИД Израиля сообщил, что дипломатические отношения нельзя вести в Twitter*, но отметил, что вопрос с закупками зерна "будет рассмотрен". Следом Израиль обвинил Украину в неблагодарности, отметив ранее предоставленную ей помощь.
Как именно рассмотрят вопрос, не ясно, но в данном случае Израиль мнение Украины не интересует — на первый план выходит экономика. Но если к давлению Киева по этой линии присоединится ещё и Евросоюз, то тогда легче будет закупать зерно из других стран.
Впрочем, вопроса с украинскими шпионами в портах Крыма и Новороссии это не снимает.
Министерство развития общин и территорий формирует список приоритетных проектов в сфере государственного-частного партнёрства в сфере транспорта и инфраструктуры. Среди того, что власть хотела бы передать частнику под управление, значатся дороги, аэропорты, ж/д инфраструктура и порты с терминалами. Никакой конкретики нет, однако министерство уже ведёт переговоры о сдаче в концессию части зернового терминала в Ильичевске (Черноморск). Интерес бизнеса понятен — он ищет выгоду, а киевская власть, передавая контроль за инфраструктурой под предлогом неспособности восстановить её, снимает с себя какую-либо ответственность и готовится обогатиться за счёт участия аффилированных лиц в таком ГЧП.
К слову, Фонд государственного имущества Украины в лице своего директора Дмитрия Натулухи сообщает, что эффективность приватизации выросла в три раза: доля успешных аукционов выросла в три раза, до 22%, тогда как ранее этот показатель составлял лишь 7%. На балансе Фонда находится 2219 юридических лиц, но лишь 274 из них готовы к продаже. 74% предприятий не сдали отчётность контролирующим органам. В общем, если плясать в вопросе эффективности от доли успешных аукционов, то Фонд успешен. Но это как примерно судить по аккуратности газона перед забором предприятия о его экономической эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке.
После волны осуждений и обсуждений глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его слова об украинских домохозяйках, собирающих дроны, не так поняли.
Лоббирующий идею переименвания копеек в шаги глава НБУ Андрей Пышный признался, что у него нет дизайна новых монет — его лишь предстоит разработать, как только Рада примет закон о переименовании. Сам Пышный считает, что Украина возвращает то, чего "её лишили свыше ста лет назад", когда в 1917–1921 годах монеты назывались шагами. Как это скажется на суровой объективной реальности — не ясно.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций обанкротившегося PINbank литовской финтех-компании Zen.com за 175 млн гривен. Передачи банка "Укрпочте" добивался её глава Игорь Смелянский, который за счёт банка пытался продлить функционирование такой же обанкротившейся, как и PINbank экономической модели государственного почтового оператора.
Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Украине финансовой помощи на 600 млн евро под экстренные программы финансирования
Директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова сообщила, что за год население подконтрольной киевской власти территории Украины сократилось на 1 млн человек, до 29 млн человек.
Власти Киева объявили тендер на 2,2 млн гривен на проектирование противоаварийных работ на мосту Патона. Мост уже давно в аварийном состоянии, но, как видно, никто никуда не спешит.
*Социальная сеть, заблокированная в РФ по решению Роскомнадзора