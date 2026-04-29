Экономика Украины и война: шпионы против зерна и споры вокруг мобилизации

Главной — и донельзя ожидаемой — новостью минувшей недели стало возобновление транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". Но это событие сложно назвать темой, заслуживающей серьёзного внимания. Куда больший интерес представляет идущая на Украине дискуссия об ужесточения мобилизации и вспыхнувший спор с Израилем из-за закупки им зерна из Новороссии.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Крупнейшие работодатели УкраиныСтатистический оператор "Опендатабот" сформировал рейтинг крупнейших работодателей Украины по итогам 2025 года. Предсказуемо главным работодателем оказалась "Укржелдорога", где трудится 169 тыс. человек, но за 5 лет штат компании "усох" на 27% или 62,8 тыс. человек. На втором месте ретейлер АТБ с 46 тыс. сотрудников и стабильным штатом. На третьем — газораспределительные сети, где трудятся 39 тыс. человек. Сразу за ними следует "Сильпо" — ещё один ретейлер. За ним — 5 и 6 строчке соответственно — "Укрпочта" и её частный конкурент "Новая почта". Далее следуют НАЭК "Энергоатом", "Леса Украины", "Укрнафта" и "Укргаздобыча". Примечательно, что в топ-10 нет ни одного машиностроительного или металлургического предприятия. Впрочем, это логично: и до СВО в промышленности дела шли так себе, а после её начала она стала жертвой блокад, кризисов и обстрелов, поэтому фокус в пополнении бюджета окончательно сместился в сторону косвенных налогов и таможенных пошлин."Дружба" заработала23 апреля Украина возобновила транзит нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" и сырьё уже дошло до Венгрии и Словакии. Этот сюжет, по сути, закрывает очередной — уже четвёртый — сезон длинного политического сериала "Украина против Дружбы". Впрочем, можно не сомневаться, что сериал продлят ещё на пару сезонов так как проблемы в отношения двух стран имели объективный характер, а не межличностный и от смены Орбана на Мадьяра количество раздражающих факторов не изменится.Тем временем MOL продолжает вести переговоры с сербской компанией NIS (дочка "Газпрома") о покупке венгерского НПЗ, который наряду с "Газпромом" оказался под санкциями США, вступление которых в силу остановлено генеральной лицензией.А пока между Россией и Украиной продолжается масляная война: ВСУ бьют по НПЗ и терминалам, а ВКС России в ответ нанесли удар по Ильичевску (Черноморску), где повредили ёмкости с подсолнечным маслом. Теперь 35,7 км2 акватории порта покрыты масляной плёнкой, ограниченной боновыми ограждениями.Свет дорожал, газ на очередиФинансовый аналитик Андрей Швечишин выступил в роли Капитана Очевидность и предсказал рост стоимости природного газа из-за войны на Ближнем Востоке. Газ стал бы дороже и без войны на Ближнем Востоке, но с ней цифры в платёжках станут ещё больше.Тем временем НКРЭКУ — регулятор стоимости газа, электроэнергии и коммунальных тарифов — подняла стоимость электроэнергии. Если ранее она составляла 15 гривен за кВт*ч без НДС и стоимости распределения с передачей в периоды пикового потребления, то теперь будет 15 гривен без привязки к времени суток. Проще говоря, для бизнеса свет теперь по 15 гривен. Как следствие, стоимость электроэнергии для юрлиц увеличится на 50–70% уже в мае, что приведёт к банкротству компаний в разных отраслях экономики вне зависимости от формы собственности. К слову, первые в очереди на банкротство — водоканалы, где растущая стоимость электроэнергии с замороженными тарифами на воду генерируют убытки, которые нечем и некому покрывать.Споры вокруг мобилизацииУкраинские чиновники ведут между собой дискуссию об ужесточении процедуры мобилизации. Бусификация, понятное дело, никуда не денется, но посредством неё большое количество рекрутов не наловишь — куда эффективнее проводить мобилизацию на крупных предприятиях и учреждениях.И, как и полагается в таких случаях, инициативы политиков одна краше другой.Давид Арахамия — он же мошенник-кардер и гражданин США — сообщил, что изучается вопрос о снятии с розыска 2 млн уклонистов, но лишь ради ужесточения подхода к мобилизации.Эти подходы разнятся.Минобороны в лице нового министра Михаила Фёдорова помимо сохранения бусификации предлагает обязать полицию возбуждать уголовные дела против оказавшихся в розыске по линии ТЦК, задерживать их и доставлять в ТЦК. МВД пока об инициативе ничего не знает, но такой постановке вопроса не рада. Тот факт, что "Оберег" регулярно сбоит, а таким нехитрым способом можно будет посадить кого угодно и заработать неограниченные деньги, никого не волнует так как цель оправдывает средства.Журналистка Юлия Забелина со ссылкой на источники сообщает, что Минобороны обсуждает вариант сохранения брони только для сотрудников оборонных предприятий, но к этой идее пока относятся со скепсисом, а также набирать уклонистов по целевому набору.Нардеп Вениславский, у которого один сын в США, а другой защищён бронью МИДа, предложил изменить схему экономического бронирования. Сейчас для него нужно обеспечить выплату высокой заработной платы (около 28 тыс. гривен), а Вениславский предлагает разрешить бронировать одного сотрудника предприятию лишь тогда, когда оно сможет привести от 3 до 10 рекрутов вне зависимости от их гражданства. Естественно, такая схема совершенно нереалистична: никакой ЖЭК или водоканал не сможет это сделать.В целом, дискуссия хоть и предельно безжалостна, но логична: киевская власть почти пересидела Трампа, получает поддержку от ЕС и настроена воевать до последнего украинца так как война стала главной отраслью экономики. В этих условиях продолжительность войны зависит от двух переменных: производства дронов в Европе как украинском тылу и отлова граждан Украины для физического удержания позиций. Собственно, свою часть сделки киевская власть твёрдо намерена выполнить.Шпионы против зернаУкраина рискует побить горшки с Израилем. Поводом стали закупки Израилем зерновых с Новороссии — в украинской терминологии это "оккупированные территории". Ещё с 2022 года на Украине действуют НКО, которые через своих шпионов в российских портах и припортовых районах отслеживают ход погрузки и разгрузки судов в Крыму и Новороссии. Далее эта информация передаётся в Киев, чей МИД впоследствии предпринимает разные действия по отношению к странам, рискнувшим купить зерно у "оккупантов".И вот одно судно с таким зерном разгрузили в порту Хайфы, откуда оно успело уйти до того, как киевская власть через МИД подняла по этому поводу шум. А второе судно разгружалось уже во время скандала. По словам журналиста Аxios Барака Равида в Киеве покупку "краденного" зерна у "оккупантов" восприняли как пощёчину.Израиль шум проигнорировал, тем более что возмущения украинские дипломаты излагали не на бумаге с гербовой печатью, а в сети Х Илона Маска.Но в украинском МИД не унимались и вызвали посла Израиля, объяснив ему что понимают отсутствие реакции при разгрузке первого судна, но разгрузку второго судна принять не могут. В ответ МИД Израиля сообщил, что дипломатические отношения нельзя вести в Twitter*, но отметил, что вопрос с закупками зерна "будет рассмотрен". Следом Израиль обвинил Украину в неблагодарности, отметив ранее предоставленную ей помощь.Как именно рассмотрят вопрос, не ясно, но в данном случае Израиль мнение Украины не интересует — на первый план выходит экономика. Но если к давлению Киева по этой линии присоединится ещё и Евросоюз, то тогда легче будет закупать зерно из других стран.Впрочем, вопроса с украинскими шпионами в портах Крыма и Новороссии это не снимает.Эффективная приватизацияМинистерство развития общин и территорий формирует список приоритетных проектов в сфере государственного-частного партнёрства в сфере транспорта и инфраструктуры. Среди того, что власть хотела бы передать частнику под управление, значатся дороги, аэропорты, ж/д инфраструктура и порты с терминалами. Никакой конкретики нет, однако министерство уже ведёт переговоры о сдаче в концессию части зернового терминала в Ильичевске (Черноморск). Интерес бизнеса понятен — он ищет выгоду, а киевская власть, передавая контроль за инфраструктурой под предлогом неспособности восстановить её, снимает с себя какую-либо ответственность и готовится обогатиться за счёт участия аффилированных лиц в таком ГЧП.К слову, Фонд государственного имущества Украины в лице своего директора Дмитрия Натулухи сообщает, что эффективность приватизации выросла в три раза: доля успешных аукционов выросла в три раза, до 22%, тогда как ранее этот показатель составлял лишь 7%. На балансе Фонда находится 2219 юридических лиц, но лишь 274 из них готовы к продаже. 74% предприятий не сдали отчётность контролирующим органам. В общем, если плясать в вопросе эффективности от доли успешных аукционов, то Фонд успешен. Но это как примерно судить по аккуратности газона перед забором предприятия о его экономической эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке.Прочие новостиПосле волны осуждений и обсуждений глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его слова об украинских домохозяйках, собирающих дроны, не так поняли.Лоббирующий идею переименвания копеек в шаги глава НБУ Андрей Пышный признался, что у него нет дизайна новых монет — его лишь предстоит разработать, как только Рада примет закон о переименовании. Сам Пышный считает, что Украина возвращает то, чего "её лишили свыше ста лет назад", когда в 1917–1921 годах монеты назывались шагами. Как это скажется на суровой объективной реальности — не ясно.Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций обанкротившегося PINbank литовской финтех-компании Zen.com за 175 млн гривен. Передачи банка "Укрпочте" добивался её глава Игорь Смелянский, который за счёт банка пытался продлить функционирование такой же обанкротившейся, как и PINbank экономической модели государственного почтового оператора.Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Украине финансовой помощи на 600 млн евро под экстренные программы финансированияДиректор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова сообщила, что за год население подконтрольной киевской власти территории Украины сократилось на 1 млн человек, до 29 млн человек.Власти Киева объявили тендер на 2,2 млн гривен на проектирование противоаварийных работ на мосту Патона. Мост уже давно в аварийном состоянии, но, как видно, никто никуда не спешит.*Социальная сеть, заблокированная в РФ по решению Роскомнадзора

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

