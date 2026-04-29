Укоренение диктатуры и пощечина Трампу. Что говорят на Украине о продление военного положения

Во вторник 28 апреля Верховная Рада с подачи Зеленского в девятнадцатый раз проголосовала за продление военного положения, что предполагает очередное продление полномочий Зеленского, а также "бусификации". Военное положение будет действовать до августа, после чего, скорее всего, его снова продлят.

2026-04-29T06:10

Еще год назад, после критики со стороны Дональда Трампа, на Украине всерьез надеялись, что очередного продления не будет, а политики начали готовиться к выборам. Весной этого года украинские власти разыграли "парламентский кризис" специально для западных спонсоров, но затем он быстро прекратился, когда нужно было голосовать за законопроекты, выгодные Зеленскому. И в этот раз Рада оказалась послушной.Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, сбежавшая из Украины, пишет, что авторитарные методы правления Зеленского уже давно не являются временной мерой."Пусть это уложится у вас в голове. Еще три месяца приостановленных выборов, ограниченной свободы слова, принудительной мобилизации и закрытых границ. Это уже не временная чрезвычайная ситуация — это превращается в постоянную систему правления. Война продолжается. Жертвы накапливаются. Свет гаснет во всё большем числе городов и сел. А человек наверху просто продолжает подписывать продления", — пишет Юлия Мендель.Ранее Юлия Мендель заявила, что Зеленский стал главным бенефициаром войны. По ее словам, война позволила ему процветать, зарабатывая деньги на всех аспектах этой войны, получив практически неограниченную власть внутри страны и одновременно наслаждаясь международной славой.Финансовый аналитик Даниил Монин тоже считает, что продление военного положения дает возможность Зеленскому оставаться при власти "явочным порядком", превратив Кабмин и парламент в декорации. В результате, по его мнению, Украина сегодня – это не парламентско-президентская республика в классическом понимании. Это большая военная корпорация, где Зеленский - генеральный директор, Кирилл Буданов* – операционный директор, а Александр Камышин (советник офиса президента по стратегическим вопросам) – главный инженер."Но нужно понимать очень простую вещь. Практически абсолютная власть взята этими людьми при определенных обстоятельствах, но абсолютную власть просто так не отдают. И если для утраты власти должны измениться некие обстоятельства, то тем хуже для обстоятельств", - считает аналитик.По его мнению, военное положение предоставляет колоссальные силовые права "людям с оружием", а продлевает это положение карманная Верховная Рада. Он считает, что законным образом сменить эту власть невозможно, как и вернуть её в демократические рамки. "Что остается? Майдан? Во время военного положения? У ТЦК-шников будет праздник", - резюмирует Монин.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" утверждает, что военное положение и мобилизация стали постоянным режимом управления страной, а временная мера давно перешла в базовую модель, гарантирующую тотальный контроль."Такой режим даёт Зеленскому не просто инструменты управления, это почти идеальный пакет "всё включено": максимум контроля, минимум ограничений и крайне размытые сроки, когда всё это должно закончиться. И чем дольше это продолжается, тем отчётливее выглядит реальность: продления идут одно за другим, военное положение и мобилизация сохраняется, а вместе с ними сохраняется и неограниченное пространство для власти", - пишет "Картель".Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, отмечает, что "оппозиционеры" из числа "слуг народа", якобы выступавшие за мир, дружно поддержали продление. Он также подчеркивает, что "парламентский кризис" нужен был Зеленскому, чтобы дотянуть до мая, затем продлить военное положение до августа. Затем же, по его словам, Трампу будет уже не до Украины, и продавить проведение там выборов до выборов в Конгресс США он уже не успеет.Иными словами, Зеленский намеренно срывал мирные инициативы Трампа по Украине."Почему Зеленский отказывается проводить выборы под давлением американцев, хотя казалось бы, способен их “выиграть”? Потому что это дорожная карта к мирному соглашению, утвержденная между Трампом и Путиным на Аляске. Проведение выборов невозможно без отмены военного положения. Отмена военного положения невозможна без перемирия. Перемирие невозможно без отказа от мобилизации и милитаризации. А это значит - штыки в землю", - пишет Дубинский.Зеленский же, по словам нардепа, не может допустить прекращения войны, потому что не сможет уже ее возобновить. И это противоречит требованиям Европы, которая окажется главным проигравший в этой войне - с набором бессмысленных санкций против РФ, с чеком на восстановление Украины, с необходимостью что-то решать с ее приемом в ЕС, со сверхвысокими ценами на энергию, и без инструментов торга с США и РФ.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Дмитрий Ковалевич

