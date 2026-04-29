"Он не понимает, о чем говорит" — Трамп раскритиковал канцлера Германии
Война в Иране стала новым поводом для полемики лидеров ФРГ и США. Об этом пишет французская газета "Фигаро"
2026-04-29T12:54
12:54 29.04.2026
 
Война в Иране стала новым поводом для полемики лидеров ФРГ и США. Об этом пишет французская газета "Фигаро"
Президент США Дональд Трамп во вторник обрушился с резкой критикой на канцлера ФРГ Фридриха Мерца и обвинил его на своей соцсети Truth Social в том, что тот "не понимает, о чем говорит" в отношении Ирана.
До этого, в понедельник немецкий лидер заявил, что "у американцев явно нет стратегии" в отношении Ирана, и утверждал, что Тегеран "унижает" ведущую мировую державу.
"У американцев явно нет стратегии. А проблема подобных конфликтов всегда заключается в том, что нужно не только войти, но и выйти из них", — заявил Мерц.
Канцлер ФРГ сделал это заявление во время визита в школу на западе Германии.
"Мы видели это в очень болезненной форме в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке ", — добавил он.
Поэтому все происходящее, по мнению Мерца, "как минимум безрассудно" и "вся нация подвергается унижению со стороны иранского руководства", особенно со стороны КСИР.
Он подчеркнул, что не видит, "какой стратегический выход выберут американцы, особенно учитывая, что иранцы явно ведут переговоры очень умело или очень умело не ведут переговоры".
Трамп ответил канцлеру Германии в свойственной ему манере.
"Канцлер считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие. Он понятия не имеет, о чем говорит", — возмутился президент США.
Тем временем Венесуэла под давлением США может выйти из ОПЕК. Главные новости к этому часу
НовостиГерманияИранСШАДональд ТрампФридрих МерцНАТОвойна в Иранемеждународные отношенияМеждународная политикаЗапад
 
14:13Украина официально обратилась к Израилю с просьбой принять меры в отношении судна "Панормитис", которое прибыло в порт города Хайфа
14:08В разговоре Миндича о строительстве поместий упоминаются "Вова", "Андрей" и другие
14:03Амбиции Киева вступить в НАТО мертвы - Economist
14:03Сегодня утром Украина с применением двух МБЭК-камикадзе атаковала судно "MARQUISE" под флагом Камеруна
14:00Рейтинг Трампа рухнул. Одессу захватили фашисты. Хроника событий на 14.00 29 апреля
13:59Кто ближе к народу? Итоги эфира Соловьёва и Бони
13:26БПЛА ВСУ угрожают Белгороду, ВС РФ уничтожили украинские БЭК и атакуют Сумы. Новости СВО
13:24Кубок памяти Героя России Владимира Жога, права собственности в Новороссии. 29 апреля, утренний эфир
13:18"Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке". Выживет ли пехота на поле боя?
13:15Парад на Красной площади пройдет в усеченном формате. Важные заявления Кремля
13:12Военкор Андрей Коц: ВС РФ делают все, чтобы ВСУ пришлось выбираться из Константиновки с тяжелыми потерями
12:54"Он не понимает, о чем говорит" — Трамп раскритиковал канцлера Германии
12:41Венесуэла под давлением США может выйти из ОПЕК. Главные новости к этому часу
12:23В России призвали ответить ударом "Орешника" по Одессе
12:01Бегство украинских нардепов серьезно угрожает власти Зеленского - Spectator
11:35Рустема Умерова вызвали в Верховную раду по поводу коррупции
11:34"Это основа нашей истории". Археолог Файферт об освобождении Бутягина и степных индейцах Донбасса
11:33В море у Одессы горит грузовое судно. Новости СВО
11:27На Украине появились группы мстителей: собираются нападать на ТЦК
11:26ВСУ с утра атакуют приграничье Белгородской области. Ранены шестеро
Лента новостейМолния