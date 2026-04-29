"Он не понимает, о чем говорит" — Трамп раскритиковал канцлера Германии

Война в Иране стала новым поводом для полемики лидеров ФРГ и США. Об этом пишет французская газета "Фигаро"

2026-04-29T12:54

Президент США Дональд Трамп во вторник обрушился с резкой критикой на канцлера ФРГ Фридриха Мерца и обвинил его на своей соцсети Truth Social в том, что тот "не понимает, о чем говорит" в отношении Ирана. До этого, в понедельник немецкий лидер заявил, что "у американцев явно нет стратегии" в отношении Ирана, и утверждал, что Тегеран "унижает" ведущую мировую державу."У американцев явно нет стратегии. А проблема подобных конфликтов всегда заключается в том, что нужно не только войти, но и выйти из них", — заявил Мерц.Канцлер ФРГ сделал это заявление во время визита в школу на западе Германии."Мы видели это в очень болезненной форме в Афганистане на протяжении 20 лет. Мы видели это в Ираке ", — добавил он. Поэтому все происходящее, по мнению Мерца, "как минимум безрассудно" и "вся нация подвергается унижению со стороны иранского руководства", особенно со стороны КСИР.Он подчеркнул, что не видит, "какой стратегический выход выберут американцы, особенно учитывая, что иранцы явно ведут переговоры очень умело или очень умело не ведут переговоры". Трамп ответил канцлеру Германии в свойственной ему манере."Канцлер считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие. Он понятия не имеет, о чем говорит", — возмутился президент США. Тем временем Венесуэла под давлением США может выйти из ОПЕК. Главные новости к этому часу

