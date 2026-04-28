Пентагон рассказал об уязвимости американской ПРО
Американские системы противоракетной обороны (ПРО) не могут предложить достаточный уровень защиты, предупредил помощник министра войны США Марк Берковиц, передает 28 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-28T07:20
"В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается. Она обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет или массированных ударов баллистическими ракетами", - сказал Берковиц на слушаниях в профильном комитете сената.По его словам, в такой ситуации создание обещанной президентом Дональдом Трампом системы "Золотой купол" отвечает жизненно важным интересам США.В то же время в марте глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что проект создания системы глобальной противоракетной обороны "Золотой купол" несет значительную угрозу для стратегической стабильности.Подробнее о системе - в материале "Золотой Купол" против ДСНВ? Шаландин раскрыл, почему США не хотят возвращаться в договор на сайте Украина.ру.
