Путин и G-20 в Майами

Путин и G-20 в Майами - 27.04.2026 Украина.ру

Путин и G-20 в Майами

Поскольку саммит "Группы двадцати" в Майами состоится только в средине декабря, российская общественность уделила относительно мало внимания сообщению о желании Трампа видеть президента России на этом мероприятии.

2026-04-27T14:09

2026-04-27T14:09

2026-04-27T14:09

Тем более, что ответ президента США на вопрос о Путине был не совсем определённым: Трамп, мол, считает полезным присутствие президента России на этой встрече, но пока Путина не приглашал.Китайцы, однако, оказались более бдительными. Журналисты издания Sohu, проанализировав ситуацию пришли к выводу, что визит Владимира Путина в Майами добавит значимости США. Не России добавит значимости, а США, потому что "Россия является важным игроком на международной арене, и приглашение на саммит G-20 такого политического тяжеловеса, как Путин, добавит значимости этому мероприятию и его организатору – США".То есть, США для получения бонуса достаточно простого присутствия Путина на встрече в Майами. Понятно, что с частью участников саммита президент России может провести продуктивные переговоры, а часть будет его игнорировать. Но поездка в США для поднятия значимости Трампа и встреч с несколькими лидерами не является необходимой с точки зрения интересов России.Москве не надо прорывать дипломатическую блокаду. Она так и не состоялась, несмотря на все усилия Запада (кстати, под руководством США) с 2014 года. Провести переговоры с лидерами отдельных стран можно и в индивидуальном порядке и это будет эффективнее, чем самая продолжительная (а они как правило укладываются в один-два часа) встреча "на полях" саммита. Беспокоиться о рейтинге Трампа в декабре 2026 года не имеет смысла. К этому времени промежуточные выборы в Конгресс уже пройдут, и республиканцы либо сохранят контроль над обеими палатами, что маловероятно, либо потеряют обе палаты, что весьма вероятно, либо сумеют сохранить контроль над одной из них, что было бы для них приемлемым (не лучшим, но и не худшим) вариантом.В любом случае после выборов в ноябре 2026 года всё уже будет решено на период до президентских выборов 2028 года, на которых Трамп не имеет права баллотироваться согласно 22-й поправке в конституцию США. Таким образом поездка президента России на саммит G-20 в Майами будет иметь смысл только в том случае, если наметится возможность прямых переговоров с США по глобальному урегулированию.Китайцы пишут осторожнее, связывая возможную поездку Путина в Майами с перспективой урегулирования украинского кризиса. Однако мы уже могли убедиться в том, что Вашингтон не имеет достаточных возможностей влияния на Киев. Зеленский отказывается от конструктивного обсуждения российских предложений, несмотря на попытки давления со стороны Трампа и его приближённых. Более того, опираясь на поддержку части европейских политиков он пытается позиционировать себя как "новый лидер свободного мира", заместивший дезертировавшие США.Понятно, что потуги Зеленского возглавить европейский "крестовый поход" на Россию, в котором ему и Украине предусмотрена только роль пушечного мяса, смешны. Но здесь важны не его амбиции, а то, что он демонстративно бросает вызов США, пытаясь позиционировать себя как альтернативу Вашингтону на европейской площадке. То есть, он не защищается от давления Трампа, он пытается вместе с европейскими партнёрами давить на США.Смешно было бы ожидать, что Трамп, не сумевший добиться от Зеленского покорности за полтора года у власти, в момент своей наивысшей популярности у американских избирателей и наибольшего контроля над Конгрессом, сможет заставить его подчиниться себе в тот момент, когда Зеленский обеспечил себе европейскую поддержку, а у республиканцев через полгода промежуточные выборы, на которых Трамп с высокой степенью вероятности может потерять контроль над Конгрессом, рейтинги президента США падают, а все попытки вырваться из иранской ловушки без значимых имиджевых потерь пока завершились неудачей.На сегодня Трампу надо либо принимать иранские предложения по структуре переговорного процесса, которые предполагают, что в первых двух раундах будут зафиксированы уступки США (включая остановку боевых действий и гарантии от повторного нападения, каковыми может быть только вывод войск из региона) и только потом начнутся переговоры об иранской ядерной программе, причём без гарантии серьёзных уступок со стороны Ирана. Либо продолжать военную операцию и, возможно, решаться на сухопутное вторжение, что влечёт за собой новые риски в канун выборов.При этом, без разрешения украинского кризиса урегулирование российско-американских противоречий также вряд ли возможно. США и так серьёзно подорвали веру в себя у своих союзников, после того, как, во-первых, дезертировали с украинского фронта, оставив Европу, ими же втравленную в конфликт, один на один с Россией, и, во-вторых, после того как оказались неспособны защитить своих союзников на Ближнем Востоке, подставив монархии Залива под иранские удары и финансовые потери в результате блокады Ормузского пролива, а Израиль и вовсе поставив на грань выживания, бросив его в кольце врагов (даже Турция открыто провозгласила себя врагом режима Нетаньяху и заявила о готовности воевать с Израилем).Если теперь США договорятся с Россией, снимут санкции и перейдут к торгово-экономическому партнёрству в то время, как Киев и его европейские союзники ещё будут сопротивляться, им придётся оставить надежду на подавление Китая. России даже вмешиваться не надо будет, потому что после череды американских предательств, тихоокеанские союзники Вашингтона вряд ли полезут доставать для него каштаны из огня, а без них оказывать на Китай военное давление США нечем. Вашингтону нужны площадки войны за пределами собственно США, если союзники откажутся предоставлять для этого свои территории, то вся американская стратегия летит в тартарары. Да и Ирану США тогда скорее всего придётся уступить, так как сворачивание американского присутствия у южных границ России, скорее всего будет одним из принципиальных требований Кремля.Таким образом, открыть дорогу к поездке Путина в Майами может только российская армия. Если к октябрю-ноябрю 2026 года она уничтожит ВСУ и выгонит банду Зеленского с Украины, у Трампа появится очередной повод для миротворчества. Он заявит европейцам, что спасает ЕС от Путина и напомнит, что предупреждал Зеленского о том, что будет с Украиной, если тот не пойдёт на уступки и не согласится с российскими требованиями под американские гарантии. Тогда и саммит G-20 будет лучшим местом для переговоров: и лидеры европейцев под рукой, и Трамп с Путиным предварительные условия российско-американской "сделки" (как любит выражаться Трамп) могут обсудить неоднократно, с учётом предварительной реакции европейских партнёров США.Кроме того, для Европы и США такой визит будет единственным способом сохранить лицо: предварительные мирные переговоры пройдут в Майами на саммите двадцати ведущих экономик мира, вроде бы как мимоходом, в придачу к основной программе. В противном случае им придётся по одному ездить в Москву, так как российский лидер не станет ездить в гости к проигравшим войну агрессорам, чтобы уговорить их подписать мир – он может и подождать.Единственная проблема в том, что Европа может задуматься о мире с Россией, при условии полного разгрома Украины, именно сейчас, пока она не готова к военному столкновению с Россией без участия США и пока в США у власти Трамп, который сделает всё, чтобы увильнуть от военной поддержки Европы, если у последней случится конфликт с Россией. На следующего президента США европейцы возлагают надежды в плане его возвращения к традиционной для США политике опоры на ЕС и НАТО, да и свои армии европейские страны увеличивают, и запасы ракет и снарядов пополняют исправно, так же как пытаются наращивать военное производство, пытаясь как можно быстрее выйти на уровень готовности самостоятельного противостояния России.Обращаю внимания, они не собираются одерживать победу на поле боя, как думают некоторые. Они понимают, что не смогут победить Россию ни через десять, ни через двадцать лет подготовки. Им нужна контролируемая война, в которой они могут регулировать интенсивность боевых действий, а также глубину и протяжённость театра военных действий (ТВД), причём без угрозы своему глубокому тылу в лице ведущих членов ЕС (Франции и Германии), а также Великобритании.В этом году они к такой войне ещё готовы не будут, кроме того, им важна позиция США. Уже к концу следующего года ситуация может коренным образом измениться, и тогда они осмелеют.Так что, если Путин не сможет поехать в Майами безусловным победителем, с высокой долей вероятности через год нас будет ждать очередной виток войны с осмелевшей Европой. Если же Украина будет добита, то Европа своих агрессивных планов не отменит, но готовиться надо будет лучше, времени понадобится больше, так как одно дело иметь уже готовую площадку войны, другое дело убедить кого-то принять на себя роль, которая только что свела в могилу Украину, а выдержит ли экономика ЕС до 2029-2032 года, не разбегутся ли еврочлены по национальным квартирам, будет ли для Европы ещё актуальна война с Россией или придётся заниматься собственными междоусобицами – вопросы, негативный ответ на которые с каждым годом становится для Брюсселя всё более вероятным.Так что добивание Украины до конца года может дать нам не передышку, а окончательную победу над Западом, хоть над её юридическим закреплением придётся поработать. Это не гарантия окончательной победы, но хороший шанс.

сша

россия

украина

Ростислав Ищенко

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато