Чиновников обязали выплатить три миллиона за погибшего бойца СВО
Прокуратура Ставропольского края 28 апреля сообщила о случае, когда чиновники отказались принять документы у родителей погибшего в зоне СВО бойца для получения выплат
Причиной отказа названо отсутствие необходимых документов. В результате прокурорской проверки было установлено, что ранее вынесенный отказ в выплатах родственникам военнослужащего был необоснован.
Прокуратура установила, что чиновники, отказавшие в выплатах, имели законное право самостоятельно запрашивать необходимые документы для осуществления положенных выплат. Впоследствии, по итогам проведённого разбирательства, семье погибшего военнослужащего было выплачено три миллиона рублей.
