"Герани" атаковали Мерефе, в Туапсе борются с последствиями атак БПЛА ВСУ. Новости СВО
МЧС России наращивает усилия по борьбе с последствиями атак украинских беспилотников в Туапсе. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 28 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-28T18:50
18:50 28.04.2026
 
🟥 Глава МЧС Александр Куренков по поручению президента России прибыл в Краснодарский край. Там он "лично проконтролирует ход тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов", сообщили в министерстве;
🟥 На место тушения пожара в Туапсе прибыли дополнительные сводные отряды. Приступила к работе группировка спасателей из Адыгеи.
"Всего на данный момент в борьбе с огнем участвуют 252 человека и 62 единицы техники, в основном это специалисты МЧС России", сообщил - оперштаб региона;
🟥 В Борисовском, Краснояружском, Ракитянском и Грайворонском округах Белгородской области объявлена ракетная опасность;
🟥 Четыре украинских беспилотника пытались атаковать город — спутник Запорожской АЭС, фиксируется рост угроз у АЗС и газораспределительной станции, заявил мэр Энергодара;
🟥 ВС РФ нанесли удар по территории крупнейшего металлургического завода в Кривом Роге "ArcelorMittal" (бывший Криворожсталь). На территории завода оборудованы склады боеприпасов и стоянка военной техники. Сейчас площадки промышленного кластера служат для боевиков точками сборки и хранения БПЛА и ремонтно-восстановительной базой;
🟥 "Герани" нанесли удары по объектам на подконтрольной ВСУ территории в Мерефе Харьковской области.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пожар в Туапсе тушит глава МЧС. ОПЕК разваливается. Финляндия хочет диалога с Россией. Итоги 28 апреля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Харьковская область, Россия, Белгородская область, Туапсе, МЧС, Запорожская АЭС, ArcelorMittal, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Герань
 
