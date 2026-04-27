ВСУ потеряли за сутки около 1 145 военных в зоне СВО
По данным Минобороны России, обнародованным 27 апреля, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 165 военнослужащих, "Запад" - до 190, "Южная" - свыше 195, "Центр" - до 280, "Восток" - до 270, "Днепр" - до 45 военнослужащих
ВСУ потеряли за сутки около 1 145 военных в зоне СВО

15:11 27.04.2026 (обновлено: 15:29 27.04.2026)
 
По данным Минобороны России, обнародованным 27 апреля, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 165 военнослужащих, "Запад" - до 190, "Южная" - свыше 195, "Центр" - до 280, "Восток" - до 270, "Днепр" - до 45 военнослужащих
Так, подразделения группировки войск "Север" поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области.
В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области. Противник потерял четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" поразили формирования двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Великая Шапковка, Боровая, Чернещина Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб и Маяки ДНР. Потери ВСУ составили 4 боевые бронированные машины, включая 2 HMMWV, 11 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, 4 склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки поразили живую силу и технику трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кривая Лука, Артема, Рай-Александровка, Николаевка и Краматорск ДНР. Противник потерял бронетранспортер М113, 2 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 3 склада боеприпасов, 7 складов материальных средств и горючего.
Подразделения группировки войск "Центр" поразили формирования трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Сергеевка, Василевка, Кучеров Яр, Доброполье ДНР, Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинской стороны составили 3 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 2 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" поразили формирования механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Новоселовка, Любицкое, Воздвижевка, Омельник и Лесное Запорожской области. Противник потерял пять автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Днепр" поразили живую силу и технику механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запорожец, Преображенка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
