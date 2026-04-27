ВС РФ ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО - 27.04.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
ВС РФ ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО - 27.04.2026 Украина.ру
ВС РФ ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
Российские военные ударили по используемым ВСУ объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны России, передает 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-27T14:50
2026-04-27T14:50
черниговская область
сво
спецоперация
россия
украина
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украина.ру
запорожская аэс
"Нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - перечислило военное ведомство.🟥 В Черниговской области были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры и двум предприятиям, начались масштабные пожары.🟥 Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Ильичовка в Донецкой Народной Республике.🟥 Несколько ВСУшников погибли от "дружеского огня", пытаясь контратаковать ВС РФ в Купянске, пишет телеграм-канал SHOT. За происходящим наблюдали российские операторы FPV-дронов. После этой перестрелки они атаковали противника БПЛА.🟥 Здания дома культуры и элеватор повреждены в Херсонской области ударами ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.🟥 Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
черниговская область
россия
украина
Украина.ру
черниговская область, сво, спецоперация, россия, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украина.ру, запорожская аэс
Черниговская область, СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Запорожская АЭС

ВС РФ ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО

14:50 27.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / РСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ на Красноармейском направлении СВО
Российские военные ударили по используемым ВСУ объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны России, передает 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
"Нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - перечислило военное ведомство.
🟥 В Черниговской области были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры и двум предприятиям, начались масштабные пожары.
🟥 Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Ильичовка в Донецкой Народной Республике.
🟥 Несколько ВСУшников погибли от "дружеского огня", пытаясь контратаковать ВС РФ в Купянске, пишет телеграм-канал SHOT. За происходящим наблюдали российские операторы FPV-дронов. После этой перестрелки они атаковали противника БПЛА.
🟥 Здания дома культуры и элеватор повреждены в Херсонской области ударами ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
🟥 Психологическое давление на жителей Энергодара растет, дроны буквально охотятся за людьми, многие из которых работают на Запорожской АЭС, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
16:00Разделаться с Россией. Киселев об угрозе американского технофашизма
16:00Борис Иофан: 135 лет академику "большого стиля"
15:49Сергей Миронов: охота на Трампа продолжится
15:45Обстановка на Сумском направлении: штурм полным ходом. Новости к этому часу
15:42Инструктора ВСУ поймали "на горячем"
15:36Пострадавшим от БПЛА севастопольцам выплатят компенсации
15:29Боевикам в Мали помогали украинские инструкторы
15:13Не выйти на самих себя: украинская "Честная мобилизация" призвала доносить на уклонистов
15:11ВСУ потеряли за сутки около 1 145 военных в зоне СВО
14:57"После войны будут десятки тысяч дел из-за бусификации" - украинский нардеп предупредил
14:50ВС РФ ударили по объектам энергетической и портовой инфраструктуры ВСУ. Новости СВО
14:36В Туапсе привлекли дополнительные силы к ликвидации разлива нефтепродуктов
14:33Опрос тревоги нашей. О рейтингах и не только
14:24Президент России выступил в Совете законодателей
14:16Армия России освободила населенные пункты в ДНР и Сумской области - Минобороны РФ
14:14Имитация убийства: очередное покушение на Трампа
14:10Война с Ираном подрывает ядерную безопасность - МИД РФ
14:09Трамп пригрозил Ирану, что взорвет все его нефтепроводы
14:09Путин и G-20 в Майами
14:02Украина поможет Польше создать "армаду дронов" - Туск
Лента новостейМолния