Стармер соберет чрезвычайный комитет Cobra - 27.04.2026 Украина.ру
Стармер соберет чрезвычайный комитет Cobra
новости
иран
великобритания
кир стармер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Новости, Иран, Великобритания, Кир Стармер

Стармер соберет чрезвычайный комитет Cobra

18:31 27.04.2026
 
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 28 апреля заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по теме роста стоимости жизни из-за последствий войны в Иране. Об этом 27 апреля сообщили британские СМИ
"Завтра я проведу заседание Cobra, посвященное последствиям [войны в Иране], с участием представителей Банка Англии, чтобы вы могли быть уверены: мы будем поддерживать трудящихся в этом кризисе", - заявил Стармер, выступая перед членами профсоюза USDAW, объединяющего работников в сферах розничной торговли, складской логистики, дистрибуции и обслуживания.
По его словам, экономические последствия войны в Иране "могут ощущаться какое-то время". Стармер привел в качестве примера повышение цен на автомобильное топливо рекордными темпами "на каждой бензоколонке в стране".
"Я никогда не втяну страну в войну, которая не в наших интересах. Никогда", - пообещал глава британского правительства.
Главные события дня: Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля
19:13Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель
19:01В Одессе задержаны члены ОПГ на авто с дипномерами США, — местные СМИ со ссылкой на укрополицаев
19:00В ТЦК Днепропетровской области умер 43-летний архитектор
18:59"Сами украинцы уже не хотят воевать" - спикер парламента Чехии
18:49Проклятая "эстафета поколений": на Украине чествуют эсэсовцев
18:3827 апреля 2026 года, вечерний эфир
18:37Для иностранцев увеличат размер сбора за оформление ВНЖ
18:31Стармер соберет чрезвычайный комитет Cobra
18:23Украина расстанется с частью территории, предположил Мерц
18:18На Украину прилетела ракета "Ковер"
18:04Главным заказчиком конфликта на Украине является Британия, желающая расширить боевые действия - эксперт
18:03Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля
17:54Еврокомиссар назвал новую формулу помощи режиму Зеленского
17:45Данилов раскрыл, зачем Польша раздувает миф о российской угрозе
17:29Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта из-за зерна
17:24Дипломатическая активность на украинском направлении усилится, уверен Песков
17:21Как СБУ из журналиста Скачко решила сделать шпиона и контрабандиста и чем это закончилось
17:20Европа копит оружие для войны с Россией, Украине достанется не всё — Ищенко
17:09Константиновское направление СВО: бои идут за Артёма
16:59Выстрелы мимо Трампа. Неудачное покушение может добить президента США
Лента новостейМолния