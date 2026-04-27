Стармер соберет чрезвычайный комитет Cobra
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет 28 апреля заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по теме роста стоимости жизни из-за последствий войны в Иране. Об этом 27 апреля сообщили британские СМИ
2026-04-27T18:31
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Завтра я проведу заседание Cobra, посвященное последствиям [войны в Иране], с участием представителей Банка Англии, чтобы вы могли быть уверены: мы будем поддерживать трудящихся в этом кризисе", - заявил Стармер, выступая перед членами профсоюза USDAW, объединяющего работников в сферах розничной торговли, складской логистики, дистрибуции и обслуживания.
По его словам, экономические последствия войны в Иране "могут ощущаться какое-то время". Стармер привел в качестве примера повышение цен на автомобильное топливо рекордными темпами "на каждой бензоколонке в стране".
"Я никогда не втяну страну в войну, которая не в наших интересах. Никогда", - пообещал глава британского правительства.