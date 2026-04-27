Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля
Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля - 27.04.2026 Украина.ру
Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля
Россия продолжит помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил отношения двух стран. Совбез России предупредил мир о надвигающемся голоде из-за ближневосточного конфликта. Французский военкор посчитал число иностранных наемников в ВСУ: почему латиноамериканцев стало больше
2026-04-27T18:03
2026-04-27T18:03
2026-04-27T18:03
Россия поможет Ирану, чтоб скорее наступил мирРоссия намерена помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в Петербурге."Будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее", — отметил президент. Путин рассказал, что получил послание от Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он пожелал главе исламской республики здоровья и благополучия."Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний — и наступит мир", — добавил он.Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США."Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени", — пояснил он.До начала переговоров министр заявлял, что планирует обсудить с Россией координацию усилий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.Во встрече также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Аракчи вошли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выстраивает новую конфигурацию отношений в Передней Азии, и визит в Россию стал частью серии международных переговоров. Об этом в комментарии "Вечернему Санкт-Петербургу" 27 апреля заявил директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников."Аракчи выстраивает новую конфигурацию отношений в мире, в Передней Азии, поэтому у него проходит целый ряд визитов. Накануне он летал в Оман, у него были переговоры в Пакистане, сейчас — переговоры с Россией как одним из важнейших партнеров новой системы безопасности, новой системы взаимоотношений. Обсуждение наверняка многоуровневое", — сказал Солонников.Политолог отметил, что Иран хочет понять, в чем конкретно Россия может оказать ему поддержку.Совбез России предупредил мир о надвигающемся голодеПерекрытие Ормузского пролива окажет негативное влияние на производство продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Швецов."Если возьмем ближневосточный кризис, Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% нефти, то после его закрытия на рынок, по данным международного энергетического агентства, перестает поступать порядка 10%. Это приводит к тому, что образуется дефицит", - сказал Шевцов журналистам на полях конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".Он также упомянул о проблемах энергобаланса на территории ЕС, где объем углеродного сбыта уменьшился на 10% и теперь замещается углем."Это все влияет и на производство удобрений. Сейчас идет посевная, и это также будет влиять на производство продовольствия. Если посмотреть, цены на удобрения выросли уже почти в два раза", - сказал Шевцов, отмечая, что все это повлияет на конечную стоимость товара."Перебои с поставками нефти, газа и, главное, удобрений могут спровоцировать мощнейший мировой агропродовольственный кризис. Часы уже тикают", - заявил главный экономист ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Максимо Тореров в интервью Bloomberg."События на Ближнем Востоке на Россию в плане дефицита продуктов не повлияют. Благодаря программе импортозамещения, мы продвинулись вперед и от импортных поставок некоторых продуктов зависим не так сильно, как раньше", - заявил кандидат экономических наук, ведущий программы "Сельский час" Игорь Абакумов.Тем не менее, как считают эксперты, цены на ряд продуктов могут вырасти.Число наемников в ВСУ выросло из-за войны с наркокартелямиОбщее количество иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет до 25 тыс. человек. Об этом заявил военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, который работает в Донбассе."Общее количество оценивается в 20–25 тыс. На сегодняшний день в моих списках 6 022 профиля наемников", — рассказал журналист в интервью российским информационным агентствам.Как он отметил, наемники прибывают на Украину из 107 государств. При этом в списках Брайара больше всего указано информации о воюющих гражданах Колумбии — 1 725 человек. Следом по числу профилей идут Бразилия (631) и Соединенные Штаты (599). Также у военкора имеются данные о наемниках из Великобритании, Канады, Польши, Грузии, Франции, Белоруссии и России.24 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры написали, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют до 16,5 тыс. иностранных наемников. В материале утверждалось, что 7 тыс. — это граждане Колумбии.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал "Известиям" о причинах роста латиноамериканцев в рядах ВСУ."Число выходцев из Латинской Америки растет из-за борьбы с наркокартелями. В странах региона резко усилили операции против них. В том числе — с подачи Соединенных Штатов, которые и сами принимают в этом активное участие", - пояснил эксперт.По его словам, в условиях, когда США фактически объявили войну наркокартелям как террористическим организациям, многие профессиональные наемники из этой среды предпочли "легализоваться" через службу в ВСУ, чтобы избежать уничтожения на родине.О продовольствии как факторе политики: Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта из-за зерна
россия
иран
ближний восток
россия, иран, ближний восток, владимир путин, татьяна шевцова, моджтаба хаменеи, вооруженные силы украины, мид, генштаб, хроники, эксклюзив
Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля
Россия продолжит помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил отношения двух стран. Совбез России предупредил мир о надвигающемся голоде из-за ближневосточного конфликта. Французский военкор посчитал число иностранных наемников в ВСУ: почему латиноамериканцев стало больше
Россия поможет Ирану, чтоб скорее наступил мир
Россия намерена помогать Ирану, чтобы приблизить мир на Ближнем Востоке, заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи в Петербурге.
"Будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона, для того чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее", — отметил президент.
Путин рассказал, что получил послание от Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он пожелал главе исламской республики здоровья и благополучия.
"Очень надеемся на то, что, опираясь на это мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний — и наступит мир", — добавил он.
Аракчи же поблагодарил Москву за поддержку Тегерана. Он высоко оценил отношения двух стран и отметил, что они будут укрепляться. Дипломат уточнил, что Иран продолжит бороться с США.
"Всему миру был доказан тот факт, что иранский народ своим сопротивлением, своим мужеством смог сопротивляться американским атакам, американской агрессии и сможет выдержать и выстоять этот период времени", — пояснил он.
До начала переговоров министр заявлял, что планирует обсудить с Россией координацию усилий для завершения конфликта на Ближнем Востоке.
Во встрече также приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. В состав иранской делегации помимо Аракчи вошли его заместитель Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выстраивает новую конфигурацию отношений в Передней Азии, и визит в Россию стал частью серии международных переговоров. Об этом в комментарии "Вечернему Санкт-Петербургу" 27 апреля заявил директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников.
"Аракчи выстраивает новую конфигурацию отношений в мире, в Передней Азии, поэтому у него проходит целый ряд визитов. Накануне он летал в Оман, у него были переговоры в Пакистане, сейчас — переговоры с Россией как одним из важнейших партнеров новой системы безопасности, новой системы взаимоотношений. Обсуждение наверняка многоуровневое", — сказал Солонников.
Политолог отметил, что Иран хочет понять, в чем конкретно Россия может оказать ему поддержку.
Совбез России предупредил мир о надвигающемся голоде
Перекрытие Ормузского пролива окажет негативное влияние на производство продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Швецов.
"Если возьмем ближневосточный кризис, Ормузский пролив, через который проходит порядка 20% нефти, то после его закрытия на рынок, по данным международного энергетического агентства, перестает поступать порядка 10%. Это приводит к тому, что образуется дефицит", - сказал Шевцов журналистам на полях конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
Он также упомянул о проблемах энергобаланса на территории ЕС, где объем углеродного сбыта уменьшился на 10% и теперь замещается углем.
"Это все влияет и на производство удобрений. Сейчас идет посевная, и это также будет влиять на производство продовольствия. Если посмотреть, цены на удобрения выросли уже почти в два раза", - сказал Шевцов, отмечая, что все это повлияет на конечную стоимость товара.
"Перебои с поставками нефти, газа и, главное, удобрений могут спровоцировать мощнейший мировой агропродовольственный кризис. Часы уже тикают", - заявил главный экономист ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Максимо Тореров в интервью Bloomberg.
"События на Ближнем Востоке на Россию в плане дефицита продуктов не повлияют. Благодаря программе импортозамещения, мы продвинулись вперед и от импортных поставок некоторых продуктов зависим не так сильно, как раньше", - заявил кандидат экономических наук, ведущий программы "Сельский час" Игорь Абакумов.
Тем не менее, как считают эксперты, цены на ряд продуктов могут вырасти.
Число наемников в ВСУ выросло из-за войны с наркокартелями
Общее количество иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), составляет до 25 тыс. человек. Об этом заявил военный корреспондент агентства International Reporters Лоран Брайар, который работает в Донбассе.
"Общее количество оценивается в 20–25 тыс. На сегодняшний день в моих списках 6 022 профиля наемников", — рассказал журналист в интервью российским информационным агентствам.
Как он отметил, наемники прибывают на Украину из 107 государств. При этом в списках Брайара больше всего указано информации о воюющих гражданах Колумбии — 1 725 человек. Следом по числу профилей идут Бразилия (631) и Соединенные Штаты (599). Также у военкора имеются данные о наемниках из Великобритании, Канады, Польши, Грузии, Франции, Белоруссии и России.
24 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры написали, что в боевых действиях на стороне Украины участвуют до 16,5 тыс. иностранных наемников. В материале утверждалось, что 7 тыс. — это граждане Колумбии.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал "Известиям" о причинах роста латиноамериканцев в рядах ВСУ.
"Число выходцев из Латинской Америки растет из-за борьбы с наркокартелями. В странах региона резко усилили операции против них. В том числе — с подачи Соединенных Штатов, которые и сами принимают в этом активное участие", - пояснил эксперт.
По его словам, в условиях, когда США фактически объявили войну наркокартелям как террористическим организациям, многие профессиональные наемники из этой среды предпочли "легализоваться" через службу в ВСУ, чтобы избежать уничтожения на родине.