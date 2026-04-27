США в Иране не достигли ни одной цели, заявил Аббас Аракчи - 27.04.2026 Украина.ру
США в Иране не достигли ни одной цели, заявил Аббас Аракчи
США в Иране не достигли ни одной цели, заявил Аббас Аракчи - 27.04.2026 Украина.ру
США в Иране не достигли ни одной цели, заявил Аббас Аракчи
США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из запланированных целей, поэтому запросили переговоры, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину. Так он 27 апреля прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, назвавшего себя победителем в конфликте
2026-04-27T19:17
2026-04-27T19:17
"Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели", — сказал Аракчи. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова применить любые посреднические возможности для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на скорейшее достижение устойчивого мира в регионе. До этого в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Аракчи. Беседа прошла в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.Главные события дня: Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреля
иран
сша
ближний восток
новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, мид
Новости, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МИД

США в Иране не достигли ни одной цели, заявил Аббас Аракчи

19:17 27.04.2026
 
США не достигли на Ближнем Востоке ни одной из запланированных целей, поэтому запросили переговоры, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину. Так он 27 апреля прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, назвавшего себя победителем в конфликте
"Тогда зачем он предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели", — сказал Аракчи.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова применить любые посреднические возможности для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Он выразил надежду на скорейшее достижение устойчивого мира в регионе.
До этого в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с Аракчи. Беседа прошла в Петровском зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.
