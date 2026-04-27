ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь. Новости СВО - 27.04.2026 Украина.ру

В Севастополе объявлена воздушная тревога, ПВО отражает атаку БПЛА украинской армии. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-04-27T19:54

"В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 3 БПЛА в районе Омеги и мыса Херсонес над морем", - сообщил губернатор Михаил Развожаев.Другие новости к этому часу:🟥 Мирный житель пострадал в результате подрыва на мине ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Нехотеевка Шебекинского округа трагедия: мужчина получил тяжёлое ранение, наступив на мину на своём участке. С минно-взрывной травмой и травматической ампутацией голени он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Состояние тяжёлое, в настоящее время медики проводят ему операцию", - рассказал он.Также глава региона предупредил жителей Белгородской области в преддверии праздников об опасности минирования. При обнаружении подозрительных или неизвестных предметов следует звонить на линию 112.🟥 Беспилотник ВСУ атаковал Калининский район Горловки, повреждена инфраструктура одного из коммунальных предприятий. Об этом сообщил глава города Иван Приходько;🟥Появились кадры удара по нефтебазе "Альянс-Синтез" в Днепропетровске. Судя по видео, для удара по топливному объекту использовались "Герани", передававшие видеосигнал с камер и возможностью прямого управления. Также на кадрах виден объективный контроль поражения объекта - крупный пожар после прилётов.🟥 В открывшемся вчера в Пхеньяне музейно-мемориальном комплексе есть частичка курской земли, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн. "Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, который по поручению нашего Президента принимал участие в торжественных мероприятиях, передал руководству КНДР гильзу с суджанской землёй — с мест боёв за наш регион, - заявил губернатор. - Мы высоко чтим память о подвиге корейских братьев, которые героически, бок о бок с нашей армией, воевали за Курскую область и пядь за пядью освобождали территории от врага (он просто бежал в панике, видя подразделения КНА)".В Курске будет установлен монумент братским воинам из КНДР;🟥Частота ударов по ВСУ с помощью авиации кратно увеличится в ближайшее время, пишет тг-канал Aviahub."Хорошие новости для нас и очень плохие для бандеровцев. На сегодняшний день, поставлена задача в кратчайшее время кратно увеличить применение бомб различных калибров с УМПК. За месяц планируется выкидывать на головы ВСУшников порядка 20 000-24 000 бомб", - сказано в публикации.🟥 Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ ежедневно разминируют и уничтожают взрывоопасные предметы у линии боевого соприкосновения в Херсонской области - Минобороны РФ;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

