Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260427/bolee-soroka-geraney-atakovali-port-v-odesse-novosti-svo-1078329915.html
Более сорока "Гераней" атаковало порт в Одессе. Новости СВО
Более сорока российских дронов "Герань" атаковало ночью порт в Одессе — поражена инфраструктура. Об этом и других важных событиях рассказал 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-27T08:58
2026-04-27T09:06
сво
спецоперация
одесса
сумская область
россия
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fd7f241f0505b8adae0944440e892abf.jpg
одесса
сумская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064358168_107:0:1007:675_1920x0_80_0_0_db3c31b83e6cc1a2a13e89f9ad01248f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, одесса, сумская область, россия, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Одесса, Сумская область, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Более сорока "Гераней" атаковало порт в Одессе. Новости СВО

08:58 27.04.2026 (обновлено: 09:06 27.04.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Более сорока российских дронов "Герань" атаковало ночью порт в Одессе — поражена инфраструктура. Об этом и других важных событиях рассказал 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
По данным местных властей, повреждена инфраструктура сразу в нескольких районах города, на местах работают экстренные службы. Также сообщается, что под удары попал отель в районе порта (вероятно, с боевиками). Пишут, что нанесен удар и по местам хранения вражеской техники. На месте прилета начались сильные взрывы и детонация.
🟥 В течение ночи удары также наносились по объектам противника в Шостке Сумской области, Корюковке Черниговской области, Харьковской и Днепроветровской областях, а, кроме того, в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
🟥 Расчет БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожил 10 гексакоптеров ВСУ в Сумской области.
🟥 Российские военные продвигаются на Рубцовском направлении в направлении населенных пунктов Студенок и Святогорск.
Штурмовые подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" взяли под огневой контроль участок дороги севернее населенного пункта Сосновое и уничтожают противника в лесном массиве национального природного парка "Святые горы".
🟥 За неделю ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне проведения спецоперации: два в Харьковской области и один в Донецкой Народной Республике.
🟥 Украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады зверски убили престарелую женщину, остававшуюся в Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияОдессаСумская областьРоссияУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
