Более сорока "Гераней" атаковало порт в Одессе. Новости СВО
Более сорока российских дронов "Герань" атаковало ночью порт в Одессе — поражена инфраструктура. Об этом и других важных событиях рассказал 27 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-27T08:58
08:58 27.04.2026 (обновлено: 09:06 27.04.2026)
По данным местных властей, повреждена инфраструктура сразу в нескольких районах города, на местах работают экстренные службы. Также сообщается, что под удары попал отель в районе порта (вероятно, с боевиками). Пишут, что нанесен удар и по местам хранения вражеской техники. На месте прилета начались сильные взрывы и детонация.
🟥 В течение ночи удары также наносились по объектам противника в Шостке Сумской области, Корюковке Черниговской области, Харьковской и Днепроветровской областях, а, кроме того, в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
🟥 Расчет БПЛА группировки войск "Север" за сутки уничтожил 10 гексакоптеров ВСУ в Сумской области.
🟥 Российские военные продвигаются на Рубцовском направлении в направлении населенных пунктов Студенок и Святогорск.
Штурмовые подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" взяли под огневой контроль участок дороги севернее населенного пункта Сосновое и уничтожают противника в лесном массиве национального природного парка "Святые горы".
🟥 За неделю ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне проведения спецоперации: два в Харьковской области и один в Донецкой Народной Республике.
🟥 Украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады зверски убили престарелую женщину, остававшуюся в Казачьей Лопани в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
