https://ukraina.ru/20260427/kiev-dolzhen-poyti-na-ustupki-schitaet-bolshinstvo-ukraintsev---mendel-1078362239.html

Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель

Значительная часть украинцев считают, что Киев должен пойти на уступки при урегулировании конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель 27 апреля в соцсети X

2026-04-27T19:13

новости

киев

украина

запад

владимир зеленский

юлия мендель

дональд трамп

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103239/56/1032395669_0:173:1081:781_1920x0_80_0_0_bb706fe08d0f3cd1c8283ff213047254.jpg

"Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях", — написала она.По ее словам, в опросах общественного мнения участвуют всего около десяти процентов украинцев, которые всегда показывают запредельную поддержку Зеленского, непоколебимую волю к борьбе и полное неприятие любых компромиссов. Эти цифры отражают не страну, а тех, кому еще позволено говорить, отметила Мендель."Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", — заключила она.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Для чего экс-чиновница делает подобные заявления: Откровения "бывшей". Зачем экс-секретарша Зеленского сливает своего шефа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

