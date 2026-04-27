Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель - 27.04.2026 Украина.ру
Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель
Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель - 27.04.2026 Украина.ру
Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель
Значительная часть украинцев считают, что Киев должен пойти на уступки при урегулировании конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель 27 апреля в соцсети X
2026-04-27T19:13
"Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях", — написала она.По ее словам, в опросах общественного мнения участвуют всего около десяти процентов украинцев, которые всегда показывают запредельную поддержку Зеленского, непоколебимую волю к борьбе и полное неприятие любых компромиссов. Эти цифры отражают не страну, а тех, кому еще позволено говорить, отметила Мендель."Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", — заключила она.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
новости, киев, украина, запад, владимир зеленский, юлия мендель, дональд трамп
Новости, Киев, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Дональд Трамп

Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель

Значительная часть украинцев считают, что Киев должен пойти на уступки при урегулировании конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель 27 апреля в соцсети X
"Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях", — написала она.
По ее словам, в опросах общественного мнения участвуют всего около десяти процентов украинцев, которые всегда показывают запредельную поддержку Зеленского, непоколебимую волю к борьбе и полное неприятие любых компромиссов. Эти цифры отражают не страну, а тех, кому еще позволено говорить, отметила Мендель.
"Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", — заключила она.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
