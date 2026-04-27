Киев должен пойти на уступки, считает большинство украинцев - Мендель
Значительная часть украинцев считают, что Киев должен пойти на уступки при урегулировании конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель 27 апреля в соцсети X
2026-04-27T19:13
"Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях", — написала она.По ее словам, в опросах общественного мнения участвуют всего около десяти процентов украинцев, которые всегда показывают запредельную поддержку Зеленского, непоколебимую волю к борьбе и полное неприятие любых компромиссов. Эти цифры отражают не страну, а тех, кому еще позволено говорить, отметила Мендель."Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", — заключила она.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Для чего экс-чиновница делает подобные заявления: Откровения "бывшей". Зачем экс-секретарша Зеленского сливает своего шефа
