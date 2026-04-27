Военный эксперт Алексей Самойлов: Армия России начала проверять на прочность оборону ВСУ под Черниговом - 27.04.2026 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Самойлов: Армия России начала проверять на прочность оборону ВСУ под Черниговом
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру
За последнее время армия России достигла сразу несколько тактических успехов на Приграничье. В Сумской области подразделения из состава группировки войск "Север" взяли Таратутино и снова вошли в Кондратовку, а в Харьковской области под Волчанском заняли сразу несколько населенных пунктов вдоль реки Волчья. В связи с этим хотел бы заметить следующее.Владимир Путин ровно год назад предупреждал, что мы будем выстраивать там буферную зону. Киевский режим ему не поверил. Но Путин отличается от всех остальных политических деятелей тем, что он не торопится, но всегда выполняет то, что он говорит. Я хоть и путинист, но говорю это не от чинопочитания. Просто я понимаю, как он действует. И сейчас мы эту буферную зону создаем и расширяем.В Сумской области у нас сформирован очень большой плацдарм в районе Юнаковки. Его ширина и глубина составляют несколько десятков километров. Украина пригнала туда большое количество сил и создала укрепрайоны, поэтому бои там были тяжелыми. При этом нам удалось зайти в Мирополье и продвинуться в районе Краснополья (Поповка, Высокое, Грабовское). За счет чего? Мы создали там небольшие плацдармы, а когда противник не обратил на это внимание или у него не хватило сил из-за напряженных боев за Купянск и Константиновку, мы сделали рывок и серьезно продвинулись.Отмечу также, что мы пока не трогаем Черниговскую область. Мы пока только перекидываемся с ВСУ через границу. Хотя наши ДРГ туда регулярно заходят и выходят. Это тоже не спроста. Это не отвлекающие удары. Мы прощупываем вражескую оборону, чтобы со временем нанести там удар.Что касается Харьковской области, то ее не стоит рассматривать в отрыве от Сумской области.Во-первых, мы открыли еще один участок, взяв Ветеринарное в районе Казачьей Лопани.Во-вторых, несмотря на то, что мы даже не зашли в Липцы (мы над ними с севера висим), Липцевский и Волчанский плацдарм фактически объединился. Раньше между ними был большой клин в несколько десятков километров, а теперь он нивелирован.В-третьих, в районе Волчанска мы занимаем населенные пункты вдоль реки Волчья, за которой расположена рокадная дорога, идущая вдоль линии фронта. Не думаю, что мы будем ее форсировать. Почему? Если мы перейдем через нее и займем эту рокаду, нам будет тяжело наладить логистику, потому что мы будем в буквальном смысле сидеть в реке. Если уж ее и форсировать, то надо прорываться вперед на несколько десятков километров, а это вряд ли возможно. Скорее, мы продолжим идти по ее левому берегу, контролируя эту рокаду дронами, артиллерией и РСЗО. ВСУ ей все равно пользоваться не смогут.Более того, еще севернее наш плацдарм в районе Мелового соединился с плацдармом возле Двуречанского, который уже оказывает непосредственное влияние на Купянский участок.Таким образом, мы действительно выстраиваем зону безопасности вдоль границы. Причем на каком-то из этих плацдармов мы можем скрытно накопить силы для прорыва между Сумами и Харьковом в Полтавскую область. Это ожидаемо. Причем этот удар может быть как основным, так и вспомогательным.Кстати, мы уже добились того, что киевский режим стал снимать некоторые части с Купянского участка и направлять их под Волчанск. Мы тогда сделали вид, что идем на север вдоль Салтовского водохранилища, а основной удар был нанесен на восток как раз вдоль реки Волчья. В результате 92-я бригада ВСУ уперлась в нас, села на опорники, а мы ударили там, где у противника было недостаточно войск.Повторюсь, эти маневры мы видим. Они дают результат в километрах и в территориях для создания плацдармов, с которых потом можно будет окружать города. Мы уже сейчас со стороны Двуречного могли бы продвинуться на пару десятков километров, чтобы отрезать Купянск от Харькова. Либо пока нет сил, либо нет приказа о наступлении. Почему нет приказа о наступлении? Это может быть связано с геополитическими причинами.Видимо, наше руководство ждет дальнейшего раскола между США и европейской частью НАТО, а также энергетического ослабления Европы из-за серьезного подорожания цен и ситуации вокруг Ормузского пролива, который одновременно блокируют и США, и Иран.
Алексей Самойлов: кто онПрофессор, политолог, бывший проректор Международного Славянского университета (Харьков), член экспертной группы по Украине при РИСИ, заместитель председателя союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина"
