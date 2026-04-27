Для иностранцев увеличат размер сбора за оформление ВНЖ
Размер пошлины для иностранцев за оформление ВНЖ может вырасти. Решение одобрено правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этом 27 апреля сообщили российские информагентства
Комиссия правительства поддержала законопроект об увеличении пошлин для мигрантов в России.
Плата за разрешение на временное проживание вырастет с 1,92 тыс. до 15 тыс. руб., ВНЖ — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Для студентов разрешение будет стоить 8 тыс. руб. Стоимость разрешений на привлечение иностранных работников увеличится с 12 тыс. до 15 тыс. рублей. Замена испорченного или утраченного документа о временном проживании будет стоить 5 тысяч рублей.
Пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет с 4,2 тыс. до 50 тыс. руб., визы для въезда и выезда — с 1,2 тыс. до 2 тыс. руб., многократные визы — с 1,92 тыс. до 6 тыс. руб.
