На Украину прилетела ракета "Ковер"
Осуществлен успешный запуск баллистической ракеты РС-18 с космодрома "Байконур"
Российские военные применили на Украине новые ракеты. Об этом 27 апреля сообщил телеграм-канал "Военный обозреватель". По его данным, в ГУР заявляют, что ВС РФ якобы применили новейшие крылатые ракеты С-71К "Ковёр"
Ракета, которую относят к реактивным дронам, создали для истребителей Су-57. Снаряд имеет турбореактивный двигатель. В качестве боевой части она имеет авиабомбу ОФАБ-250-270. Дальность ракеты с дополнительными топливными баками оценивают в 300 км.
О создании С-71 впервые говорилось в 2024 году. В книге ОКБ имени Сухого опубликовали фото опытных аппаратов во время испытаний. Есть две разновидности ракеты. С-71К бьёт по заранее известным целям, а С-71М автономно находит и распознаёт объекты для удара.
