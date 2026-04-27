Нацгвардия Украины целенаправленно расстреливала мирных жителей Мариуполя

Вынесен приговор в отношении украинского боевика, совершившего преступления в отношении мирных жителей города Мариуполя. Об этом 27 апреля сообщил Следственный комитет России

2026-04-27T20:25

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Суд вынес приговор старшему стрелку 1 отделения 1 взвода 4 патрульной роты патрульного батальона оперативного назначения 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины (воинская часть 3057) Ивану Кимнатному. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории) и п.п. "ж" и "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое организованной группой, а также по мотивам политической и идеологической ненависти). По совокупности Кимнатный получил 21 году и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима."Следствием и судом установлено, что в феврале-мае 2022 года в г. Мариуполе Кимнатным в составе боевого подразделения вместе с иными военнослужащими вооруженных формирований Украины в целях воспрепятствования выходу местных жителей из зоны боевых действий по предоставленным гуманитарным коридорам умышленно совершались убийства свободно передвигавшихся по городу мирных граждан, имевших, по их мнению, пророссийские взгляды и поддерживавших специальную военную операцию, а также оказывавших содействие военнослужащим ДНР и Российской Федерации", - сообщили в СК РФ.Там также отметили, что 10 марта 2022 года Кимнатный, находясь в помещении магазина канцтоваров в Мариуполе, произвел пять прицельных выстрелов из имевшегося при нем автомата Калашникова в область груди мирного жителя, не участвовавшего в вооруженном конфликте.Следователями был проведен комплекс следственных действий, в ходе которых собраны доказательства, подтверждающие вину украинского Кимнатного в инкриминируемых ему деяниях.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находятся в розыске, считаются пропавшими без вести.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ. Примерно столько же получили ранения.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Тем временем на подконтрольной киевскому режиму территории: Проклятая "эстафета поколений": на Украине чествуют эсэсовцевБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Миру грозит голод, Россия помогает Ирану, число колумбийцев в ВСУ растет. Итоги 27 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

