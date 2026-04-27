Кубанская чиновница слила американцам данные о бойцах СВО
Замглавы администрации Абинского района Краснодарского края оштрафовали за утечку данных участников спецоперации на Украине. Об этом 27 апреля сообщила Объединённая пресс-служба судов Кубани.
Установлено, что в процессе обработки персональных данных они были размещены на платформе, зарегистрированной в США.
"Это означает трансграничную передачу персональных данных на территорию США, что представляет собой угрозу безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции, так как на указанной платформе размещались сведения об участниках СВО и членах их семей", — говорится в сообщении.
Именно оштрафованный заместитель отвечала за данное направление. Её привлекли к ответственности по административной статье "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных", штраф составляет сто тысяч рублей.
