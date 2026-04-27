Путин вновь встретится с главой МИД Ирана Арагчи. Главное к этому часу
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Москву 27 апреля обсудит с российскими чиновниками состояние переговоров ИРИ с США, а также возможные инициативы, в том числе и совместные. Об этом посольство Ирана в России сообщает в своём телеграм-канале
2026-04-27T01:15
"В ходе своего визита в Москву Аракчи проведет консультации с российскими официальными лицами о текущем состоянии переговоров [Ирана с США], условиях прекращения огня и сопутствующих вопросах, а также представит доклад об этих переговорах властям РФ", — сказал посол Ирана в России Казем Джалали.
По его словам, Аракчи может посетить Санкт-Петербург и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Планы Путина встретиться с главой МИД Ирана подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Аракчи, как сообщал иранский МИД, уже вылетел в Россию.
Другие новости к этому часу:
🟦 Введение новых санкций Евросоюза против России, затрагивающих, в том числе, китайские компании, втягивает Брюссель в прямой конфликт с Пекином, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен;
🟦 Нарушений условий безопасности на Запорожской АЭС при временной потере внешнего электроснабжения в воскресенье не зафиксировано, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина;
🟦 Евросоюз объявил Китаю санкционную войну, которую уже проиграл, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.