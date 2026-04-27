Дипломатическая активность на украинском направлении усилится, уверен Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что со временем дипломатические усилия по украинскому урегулированию усилятся. Об этом он заявил журналистам 27 апреля
Дипломатическая активность на украинском направлении усилится, уверен Песков

17:24 27.04.2026
 
© Фото : МИД ОАЭ / Перейти в фотобанкТрехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что со временем дипломатические усилия по украинскому урегулированию усилятся. Об этом он заявил журналистам 27 апреля
"Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится", - сказал представитель Кремля.
"Они [США] не отвлеклись [от украинского урегулирования]. Просто они сейчас гораздо больше заняты Ираном. Дело в том, что Иран - это та война, которую ведут Соединенные Штаты. Поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине", - констатировал Песков.
Он отметил, что Россия продолжает боевые действия, "наши военные продвигаются вперед по всей линии фронта". "Это подтверждается международными экспертами, это подтверждают и военные киевского режима", - подчеркнул он.
