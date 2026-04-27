https://ukraina.ru/20260427/diplomaticheskaya-aktivnost-na-ukrainskom-napravlenii-usilitsya-uveren-peskov-1078358653.html
Дипломатическая активность на украинском направлении усилится, уверен Песков
2026-04-27T17:24
новости
россия
иран
кремль
дмитрий песков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074805746_0:46:1234:740_1920x0_80_0_0_b39de5142cf27f4f6f35fe84cfc6103c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074805746_95:0:1140:784_1920x0_80_0_0_7f830d7d68a01cbdf3bd5f52d3132867.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что со временем дипломатические усилия по украинскому урегулированию усилятся. Об этом он заявил журналистам 27 апреля
"Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится", - сказал представитель Кремля.
"Они [США] не отвлеклись [от украинского урегулирования]. Просто они сейчас гораздо больше заняты Ираном. Дело в том, что Иран - это та война, которую ведут Соединенные Штаты. Поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине", - констатировал Песков.
Он отметил, что Россия продолжает боевые действия, "наши военные продвигаются вперед по всей линии фронта". "Это подтверждается международными экспертами, это подтверждают и военные киевского режима", - подчеркнул он.