https://ukraina.ru/20260427/diplomaticheskaya-aktivnost-na-ukrainskom-napravlenii-usilitsya-uveren-peskov-1078358653.html

Дипломатическая активность на украинском направлении усилится, уверен Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что со временем дипломатические усилия по украинскому урегулированию усилятся. Об этом он заявил журналистам 27 апреля

2026-04-27T17:24

новости

россия

иран

кремль

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1a/1074805746_0:46:1234:740_1920x0_80_0_0_b39de5142cf27f4f6f35fe84cfc6103c.jpg

"Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится", - сказал представитель Кремля."Они [США] не отвлеклись [от украинского урегулирования]. Просто они сейчас гораздо больше заняты Ираном. Дело в том, что Иран - это та война, которую ведут Соединенные Штаты. Поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине", - констатировал Песков. Он отметил, что Россия продолжает боевые действия, "наши военные продвигаются вперед по всей линии фронта". "Это подтверждается международными экспертами, это подтверждают и военные киевского режима", - подчеркнул он.Мнение о развитии конфликта: Европа копит оружие для войны с Россией, Украине достанется не всё — Ищенко

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

