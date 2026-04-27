Европа копит оружие для войны с Россией, Украине достанется не всё — Ищенко
Европа копит оружие для войны с Россией, Украине достанется не всё — Ищенко
Болгария не является серьезным поставщиком оружия на Украину, и её возможный отказ от транзита или поставок не станет критичным. Главный игрок — США, но у них заканчиваются арсеналы, а европейцы при этом готовятся к войне с Россией к 2029–2030 году и вряд ли отдадут Киеву всё, что производят
Европа копит оружие для войны с Россией, Украине достанется не всё — Ищенко

Болгария не является серьезным поставщиком оружия на Украину, и её возможный отказ от транзита или поставок не станет критичным. Главный игрок — США, но у них заканчиваются арсеналы, а европейцы при этом готовятся к войне с Россией к 2029–2030 году и вряд ли отдадут Киеву всё, что производят
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
По словам Ищенко, Болгария за четыре года поставила на Украину практически всё старое советское оружие, которое у неё оставалось. Эксперт не считает, что София будет закрывать транзит или что эта страна настолько серьёзный поставщик, чтобы всерьёз беспокоиться о недопоставках.
Гораздо большее значение имеют США, которые расстреливают свои арсеналы на Ближнем Востоке, отметил обозреватель. Украина очень обеспокоена этим, поскольку деньги и желание покупать американское оружие у европейцев есть, а само оружие у США заканчивается. При этом европейцы не производят нужную номенклатуру в достаточном количестве, а если бы и производили, то всё равно не отдали бы Украине.
"Европейцы всю номенклатуру в нужном количестве не производят. Производили бы — всё равно Украине не дали бы, потому что готовятся к войне с Россией к 2029-30 году. Может быть, они к тому времени не подготовятся, но очень хотят", — пояснил Ищенко.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза наращивают оборонные бюджеты и обсуждают увеличение военного производства. При этом официальные представители НАТО неоднократно заявляли, что альянс не готовится к прямой войне с Россией, однако многие европейские политики допускают такой сценарий в долгосрочной перспективе.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европа готовится к войне с Россией, пока Украина довоевывает остатками ее арсеналов читайте на сайте Украина.ру.
