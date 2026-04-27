Борис Иофан: 135 лет академику "большого стиля"

В сталинский период высшие позиции в архитектуре занимал президент Академии архитектуры и председатель Союза архитекторов СССР конструктивист Виктор Веснин, стилистику определяли создатели "сталинского ампира" Алексей Щусев и Иван Жолтовский, но любимцем Сталина всё же считали Бориса Иофана – создателя Дома на набережной и Главного корпуса МГУ

2026-04-27T16:00

Борух Шлоймович (Борис Михайлович) Иофан родился в Одессе 28 апреля 1891 года. В этом году исполняется 135 лет со дня его рождения и 50 лет со дня смерти (умер он в Барвихе 11 марта 1976 года).В советские годы Иофан писал в автобиографии, что его отец служил швейцаром в гостинице, но современные биографы подозревают, что он был её администратором или даже владельцем. Так или иначе, семья не бедствовала, а все дети (у Иофана были брат и три сестры) получили приличное образование.Борис окончил Одесскую художественную школу, служил в армии, а потом отправился в столице – поступить в академию художеств не смог, но работал в мастерских архитекторов Иосифа Долгинова и Александра Таманяна.Перед началом Первой мировой войны он, воспользовавшись помощью старшего брата Дмитрия, тоже архитектора, отправился в Италию, где учился в Королевском институте изящных искусств и в Высшей инженерной школе при Римском университете. Сотрудничал с фирмой знаменитого в будущем итальянского архитектора Армандо Бразини. Считается, что он реализовал там несколько проектов, но идентифицировать их пока не удалось.В Италии он женился на Ольге Огарёвой (дочь герцога Фабрицио Сассо-Руффо и княгини Натальи Мещерской, её муж был внучатым племянником соратника Герцена Николая Огарёва). В отличие от Бразини, который симпатизировал Муссолини, Иофан ещё в России был сторонником левых взглядов. После того, как в 1921 году их вилла была разгромлена отрядом чернорубашечников, Иофаны вступили в коммунистическую партию.Вскоре Иофану поручили проектирование нового здания посольства СССР в Риме. Кроме того, Иофаны познакомились и подружились с семейством Рыковых – Алексей Рыков после смерти Ленина занял пост предсовнаркома и в 1924 году лечился в Италии после перенесённого инсульта.Рыков уговорил Иофана переехать в СССР (жена и приёмные дети присоединились к нему только в 1927 году) и помог получить ряд выгодных заказов. Иофан выехал в Донбасс – строить посёлок при Штеровской электростанции. В 1936 году он уже был членом РКП(б).Вернувшись в Москву, Иофан принял участие в конкурсе на оформление мавзолея Ленина (победил Щусев) и осуществил целый ряд важных проектов – "Опытно-образцовые дома для рабочих" на Русаковской улице (строительство курировал Ф.Э. Дзержинский и "рабочие" были из его ведомства), строительство правительственного санатория в Барвихе и Дома на набережной.Последний проект остался в его наследии самым значимым. "Первый дом Советов" на 505 квартир специально строился для советской управленческой элиты (достаточно сказать, что в этом доме жили Светлана Аллилуева и Василий Сталин) и представлял собой замкнутый квартал, на территории которого был весь комплекс услуг, включая уникальный кинотеатр "Ударник" с раздвижной крышей и технический подъезд без квартир для нужд НКВД. Характерная особенность конструктивистской застройки – кухонь в квартирах не было. До строительства "сталинских высоток" Дом на набережной был самым высоким домом в Москве. Получил тут квартиру и сам Иофан.Дом на набережной славен быстрой текучкой жильцов в 1937-38 годах. Но Иофана она не коснулась. Помимо Рыкова, архитектора поддерживали Анатолий Луначарский и Авель Енукидзе. Первый и последний были расстреляны, второй благополучно умер в 1933 году, но Иофану везло (если это можно назвать везением). В 1935 году его бывший подчинённый Эрих Констант был обвинён в подготовке покушения на Сталина. Архитектора тоже наказали – приговорили к… общественному порицанию. В 1936 году Иофан оказался замешан в деле Соломона Лисагора и получил… выговор за "потерю партийной бдительности". И т.п.Следует отметить, что все эти проекты были выполнены в конструктивистском стиле, в то время как Иофан всегда тяготел к классике, а к модерну относился скептически. Хотя конструктивизм напрямую происходит именно от модерна… Интересно, что современные критики считают стиль Иофана далёким от классики, хотя признают использование им принципа тектонической соразмерности. По их мнению, иофановский стиль происходит от супрематизма Казимира Малевича и Якова Чернихова.В 1931 году Иофан приступил к своему главному проекту – он стал главным архитектором Управления строительством Дворца Советов и занимал этот пост до 1953 года. При этом он готовил всю конкурсную документацию, что очень бы помогло ему во время участия в конкурсе, но чисто архитектурные решения особого значения не имели. Значение имело мнение Сталина, а ему нравились проекты Иофана (в 1930-е годы они встречались шесть раз). По мнению архитектора Сергея Кузнецова:"Иофан с самого начала действовал как утверждённый главный архитектор строительства. Он планировал конкурс не для того, чтобы найти себе преемника по его результатам. Иофану нужно было собрать с архитектурного мира идеи".В 1934 году был утверждён проект, составленный из элементов, предложенных Иофаном, Владимиром Щуко и Владимиром Гельфрейхом. Дворец Советов, размещаемый на месте снесённого в 1931 году Храма Христа Спасителя, должен был представлять собой грандиозное сооружение – в центре композиции находилась многоярусная башня-зиккурат (отсылка к мавзолею) высотой 420 метров которую венчала статуя Ленина высотой 80 метров. Это выше нынешних башен Москвы-Сити и всего на 40 метров ниже Останкинской телебашни.Строительство Дворца Советов было начато в 1937 году, а к 1941-му были закончены фундаменты высотной части постройки. С началом войны строительство было остановлено. В послевоенный период к нему возвращались – в 1948 и 1956 годах Иофан предлагал более скромные в смысле высотности и общего объёма работ проекты, но закончилось всё тем, что в 1963 году от строительства вообще отказались.Удивительно, но даже не будучи построенным Дворец Советов стал феноменом культуры и массового сознания. Его можно было увидеть в художественных фильмах, на марках и открытках, на барельефе на здании штаба Уральского военного округа в Свердловске и на майоликовом медальоне на Северном речном вокзале в Москве.Без отрыва от основного производства Иофан спроектировал павильоны СССР на Всемирных выставках в Париже (1937 год) и Нью-Йорке (1939 год), которые получили очень высокие оценки в СССР и в мире. Для первого Верой Мухиной по эскизу Иофана была сооружена скульптура "Рабочий и колхозница", ставшая одним из символов СССР. Нынешний постамент скульптуры, построенный в 2003-09 годах, соответствует первоначальному проекту.Занимался Иофан и теоретической работой. В частности он, совместно с Мухиной, разрабатывал концепцию "синтетического искусства", которая должна была объединить разные виды изобразительного искусства с целью построения коммунизма. Концепция до ума доведена не была, зато мы теперь знаем кто виноват в провале проекте советского эксперимента.Во время войны Иофан не сидел без дела – в 1941 году по его проекту была осуществлена деформирующая маскировка Москвы. Кремль с высоты выглядел как жилой квартал, мавзолей Ленина стал особняком, а на Красная площади заколосилась капуста. Действующие мосты исчезли, зато появилось нечто мостообразное в местах, где никаких мостов отродясь не было… Эффективность этих мер оценивается как высокая, немецкие авиаудары по городу были беспорядочными.Иофан входил в состав Еврейского антифашисткого комитета, но, видимо, "для галочки". После отстранения Михоэлса его рекомендовали на пост главы комитета, но дело, видимо, было в доверии первых лиц.Иофан поучаствовал и в строительстве московского метро – по его проекту была построена открытая в январе 1944 года станция "Бауманская" Арбатской-Покровской ("синей") ветки. В послевоенные годы Иофан Михайлович создал в Москве комплексы Нефтяного и Горного институтов.В 1947 году он принял участие в конкурсе по проектированию "сталинских высоток", именно ему принадлежит общее решение главного здания МГУ на Ленинских горах. Правда, именно этот проект положил конец его дружбе со Сталиным. Иофан хотел разместить здание гораздо ближе к склону (примерно там, где сейчас находится перекрёсток перед обзорной площадкой) и вписать в ансамбль скульптуру "Рабочий и колхозница". Геологи пришли в ужас. Иофан настаивал на своём. Сталин отстранил Иофана от ведения проекта (наложились, видимо, сомнения в своевременном завершении строительства и борьба с "безродным космополитизмом"). Доводила здание бригада Льва Руднева.Ну а в 1955 году началась борьба с архитектурными излишествами, которая в полной мере относилась к иофановскому "пилонному стилю".Впрочем, он продолжал оставаться уважаемым представителем архитектурно цеха и вообще без заказов не оставался, хотя масштабы, конечно, были уже не те. В частности, по проектам Иофана было построено здание Институт физической культуры на Сиреневом бульваре (1975 год), осуществлено несколько районом комплексной застройки (причём в Северном Измайлово был построен экспериментальный дом из пластмассы, в серию не пошедший) и комплекс из четырёх жилых домов на Щербаковской улице (1970 год) в Москве.Последний проект был очень интересный. Строить 16-этажные дома начали в 1962 году с, видимо, замахом на массовый серийный проект. Для хрущёвского периода они были прям совсем нетипичные – с кухнями от 8 метров (хрущёвский размер – 5-6 метров), три из четырёх секций объединяют помещения магазинов с подземным сквозным проездом для грузовиков, а дома повёрнуты к улице торцом. Строили их неприлично долго, до 1970 года, и в результате они так и остались индивидуальным проектом.В конце жизни он работал над проектом музейного комплекса, который планировалось построить на стрелке в Москве (там сейчас памятник Петру I).Наград у Иофана было на удивление немного. Высшие – Сталинская премия II степени и орден Трудового Красного Знамени за павильон на выставке в Париже и орден Ленина по совокупности и в связи с 80-летием.Хотя реализованных проектов у Иофана не так много, его архитектура стала одним из воплощений сталинского периода в жизни страны – от грандиозного размаха движения от сохи до атомной бомбы, выраженного в проекте Дворца Советов, до мрачной славы Дома на набережной…

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, москва, ссср, италия, иосиф сталин, ленин, алексей щусев, нквд, архитектура, 1930-ые