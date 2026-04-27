Боевикам в Мали помогали украинские инструкторы

Французская сторона оказывала поддержку боевикам в Мали оружием, а украинские инструкторы были замечены в обучении управлению БПЛА участников бандформирования. Об этом 27 апреля заявил военный корреспондент "RT.Док" Александр Харченко

2026-04-27T15:29

"Огромную поддержку бандформированиям оказывали французы, потому что они до сих пор обижены и не приняли новый статус России в Африке. Если посмотреть на подразделения боевиков, то они выглядят вполне боеспособными - видна армейская структура, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Плюс украинские инструкторы осуществляли помощь и поддержку в освоении беспилотников", - сказал он в интервью российским информагентствам.По словам Харченко российские подразделения "Африканского корпуса" "прекрасно отражали атаки боевиков". Он подчеркнул, что российские военнослужащие не потеряли ни один опорный пункт или базу, которую обороняли.Напомним, отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий 25 апреля атаковали несколько городов Мали. Был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара. Генштаб Вооруженных сил Мали сообщил в тот же день, что все атаки боевиков отбиты, и им нанесен сильный урон. Бои продолжались 26 апреля преимущественно в городе Кидаль на северо-востоке страны, а также в районах, прилегающих к городам Гао и Севаре.О событиях в республике: Золото французской империи. Запад хочет вернуть контроль над Мали

