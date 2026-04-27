https://ukraina.ru/20260427/zoloto-frantsuzskoy-imperii-zapad-khochet-vernut-kontrol-nad-mali-1078336660.html

Золото французской империи. Запад хочет вернуть контроль над Мали

В африканском государстве Мали произошло резкое обострение внутреннего конфликта – попытка государственного переворота, организованная при непосредственном участии Запада

2026-04-27T12:05

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078337141_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_450f389600b3f923294ec509411513c6.jpg

Боевики сепаратистской организации туарегов "Фронт освобождения Азавада" (FLA) и джихадисты из исламистской террористической группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) совершили скоординированную атаку на президентский дворец и международный аэропорт в столичном Бамако, а также осуществили нападение на объекты в других городах страны – Гао, Кидаль, Кати и Севаре.По данным африканских массмедиа, в этой операции участвовали не менее 12 тысяч хорошо вооруженных боевиков, которые были подготовлены европейскими и украинскими инструкторами. В ходе боев с террористами погиб министр обороны Мали Садио Камара. Правительственные войска и военспецы российского Африканского корпуса отбили атаки на большинстве направлений. Но ситуация в охваченной междоусобной рознью стране по-прежнему остается взрывоопасной и нестабильной.Многолетняя война в Республике Мали является классическим случаем конфликта, спровоцированного империалистическим вмешательством европейцев, которые образовали это государство в существующих сегодня границах.Мали имеет богатую историю самостоятельного развития, которая восходит к древним государствам Гана, Мали и Сонгай. Правители средневековой империи Мали славились сказочным богатством, которое поражало воображение арабов и европейцев. Абубакар II создал самый большой флот своего времени, отправившись на поиски западных берегов Атлантики. А его преемник Муса совершил грандиозное паломничество в Мекку, во главе каравана, в котором следовало 60 тысяч человек – щедро одаривая мусульманских шейхов и эмиров изделиями из золота.Золотые копи Мали привлекли внимание французов. Они пришли в этот регион в XIX веке и захватили обширную территорию между рекой Нигер и пустыней Сахара, образовав на ней колонию Французский Судан – фактическое ядро огромного колониального владения, известного под названием Французская Западная Африка.Французская колонизационная стратегия заключалась в том, чтобы стравливать друг с другом местное население – темнокожих земледельцев долины Нигера, разговаривающих на различных нигеро-конголезских языках, и проживающих на севере туарегов.Туарегские племена говорят на берберских диалектах и в основном придерживаются кочевого образа жизни, сохраняя особую и очень специфическую культуру, адаптированную к суровым условиям самой большой пустыни планеты. Они заметно отличаются от жителей юго-западной и центральной Мали – народов бамана (самоназвание племен бамбара), фульбе, сенуфо, бобо и догонов.Французские власти использовали эти отличия во время антиколониальных и религиозных восстаний. Они привлекали для подавления выступлений племен бамана туарегские кланы – и, наоборот, задействовали нигеро-конголезцев для борьбы с бунтующими северными кочевниками, во главе которых обычно стояли вожди влиятельных туарегских кланов или популярные религиозные деятели – махди. Потому что большинство жителей Мали исповедуют ислам суннитского толка, сохраняя при этом традиционные языческие обычаи и обряды.Французский Судан печально славился своей хронической бедностью. Во время неурожаев его жители умирали от голода, а французские компании десятилетиями извлекали из этой страны огромную прибыль. Добытое в Мали золото традиционно составляло значительную часть золотого запаса Франции, а выращенный на берегах Нигера хлопок обеспечивал дешевым сырьем многочисленные европейские фабрики.Представители местной интеллигенции из народов бамана, фульбе и туарегов добивались независимости, чтобы улучшить положение местных жителей. Но Париж предоставил ее малийцам только в 1960 году, на фоне тяжелой войны в соседнем Алжире.Французское командование, потерпевшее унизительные поражения в северной Африке и Вьетнаме, опасалось полномасштабного антиколониального восстания в южной части Сахары. Тем более что на территорию Мали перекочевали алжирские туареги – спасаясь от радиоактивного загрязнения, вызванного испытанием французского ядерного оружия.Первым президентом Республики Мали стал Модибо Кейта, который установил хорошие отношения с Советским Союзом, приступил к осуществлению социальных реформ и провел частичную национализацию принадлежащих европейцам компаний.Уже через три года новое правительство открыло в стране 10 больниц, 300 медицинских диспансеров, 60 роддомов, множество народных школ и четыре вуза. А впоследствии, благодаря советской поддержке, бывшая французская колония обрела собственную промышленность, включая завод сельскохозяйственных машин, предприятия легкой промышленности и пищепрома – что наконец-то сняло проблему голода.После распада СССР Мали вернулась в зону влияния Франции. Бывшая метрополия контролировала западную Африку с помощью специально созданных структур для опосредованного управления бывшими колониями – включая Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС). А вернувшаяся французская армия расширяла присутствие на территории этого государства – под предлогом борьбы с туарегскими сепаратистами и исламистами, действовавшими на северо-востоке, где было провозглашено непризнанное квазигосударство туарегов под названием Азавад.Все изменилось после 2021 года, когда в Мали произошло восстание против профранцузских властей. Новое военное правительство вышло из ЭКОВАС и разорвало военное сотрудничество с Парижем. А затем антиколониальные силы победили в соседних Буркина-Фасо и Нигере, что привело к падению второй французской колониальной империи. Потому что новое руководство этих государств стремилось преодолеть зависимость от Запада, ориентируясь на Москву и Пекин.Вскоре после этого Франция приступила к беззастенчивой и циничной поддержке антиправительственной оппозиции из Азавада.Западная пресса начала называть малийских исламистских боевиков "повстанцами", – несмотря на то, что европейские журналисты ранее именовали их террористами. Западные спецслужбы сформировали альянс между туарегами из FLA и джихадистами из JNIM – точно так же, как они поступали в Сирии, налаживая сотрудничество исламских фундаменталистов и курдов. А привлеченные французами украинские наемники обучали эти формирования навыкам современной войны с применением беспилотников.Попытка государственного переворота, осуществленная 25-26 апреля, имела перед собой две задачи. В случае успеха французы хотели свергнуть руками оппозиции переходное правительство Республики Мали, чтобы привести к власти своих послушных марионеток и вернуть контроль над ее золотыми месторождениями.Однако эта попытка провалилась, и сейчас Париж рассчитывает на запасной вариант – пытаясь расколоть страну на несколько частей, закрепившись в захваченном туарегами и исламистами Азаваде. Тем более что контроль над северо-восточной пустынной частью Мали позволяет оказывать давление на соседние страны – Буркина-Фасо, Алжир и Нигер, где у власти тоже находятся независимые политики, вызывающие у Запада растущее раздражение.Читайте подробности в публикации Украинцы участвуют в масштабной атаке террористов в Мали

https://ukraina.ru/20260427/ministr-oborony-mali-pogib-otrazhaya-ataku-terroristov-na-ego-rezidentsiyu-1078326753.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Котвицкий

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

